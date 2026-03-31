Secuestraron a una periodista estadounidense en Bagdad y apuntaron a una milicia vinculada a Irán
Las autoridades iraquíes ya detuvieron a un sospechoso por la sustracción de Shelly Kittleson. La víctima había sido advertida por autoridades norteamericanas sobre una amenaza,
Secuestraron a una periodista estadounidense en Bagdad.
El secuestro de la periodista estadounidense Shelly Kittleson en Bagdad encendió alarmas internacionales y reavivó la preocupación por la seguridad de corresponsales enMedio Oriente. Las autoridades iraquíes ya detuvieron a un sospechoso con presuntos vínculos con una milicia proiraní.
Kittleson fue secuestrada el martes en la capital de Irak por un grupo de “individuos desconocidos”, según confirmó el Ministerio del Interior iraquí. Si bien en un primer momento no se había revelado su identidad, fuentes oficiales y contactos cercanos confirmaron que se trata de la periodista estadounidense especializada en Medio Oriente.
Las fuerzas de seguridad lograron detener a un sospechoso e incautar el vehículo utilizado en el secuestro, aunque la víctima no fue hallada en ese operativo. Antes del secuestro, Kittleson había sido advertida por autoridades estadounidenses sobre una amenaza concreta en su contra.
Según confirmó su contacto en Estados Unidos, la periodista figuraba en una lista del grupo paramilitar Kata’ib Hezbollah, una milicia respaldada por Irán, que habría tenido como objetivo secuestrar o atacar a periodistas mujeres. Horas después del hecho, un funcionario del Departamento de Estado confirmó que el detenido tiene vínculos con esa organización, reforzando la principal hipótesis de la investigación.
Reacción internacional y pedido de liberación urgente
El medio Al-Monitor, para el que Kittleson trabajaba como colaboradora, expresó su “profunda alarma” por el secuestro y exigió su liberación inmediata.
“Pedimos su liberación segura y rápida. Su trabajo es fundamental para informar sobre la región”, señalaron en un comunicado. En paralelo, el gobierno de Estados Unidos aseguró que sigue de cerca el caso y que trabaja en conjunto con Irak para lograr su liberación.
Un antecedente que preocupa
El grupo Kata’ib Hezbollah ya había sido vinculado a otro caso similar: el secuestro de la investigadora Elizabeth Tsurkov en 2023, quien fue liberada recién en septiembre de 2025 tras un intercambio de prisioneros. Este antecedente refuerza las preocupaciones sobre la seguridad en Irak y la actividad de milicias armadas en la región.