Secuestraron a una periodista estadounidense en Bagdad y apuntaron a una milicia vinculada a Irán

EOXGIP2CFVGSVEGCD75YE4AGMY Shelly Kittleson, periodista con ciudadanía estadounidense y colaboradora de Al Monitor.

Reacción internacional y pedido de liberación urgente

El medio Al-Monitor, para el que Kittleson trabajaba como colaboradora, expresó su “profunda alarma” por el secuestro y exigió su liberación inmediata.

“Pedimos su liberación segura y rápida. Su trabajo es fundamental para informar sobre la región”, señalaron en un comunicado. En paralelo, el gobierno de Estados Unidos aseguró que sigue de cerca el caso y que trabaja en conjunto con Irak para lograr su liberación.

Un antecedente que preocupa

El grupo Kata’ib Hezbollah ya había sido vinculado a otro caso similar: el secuestro de la investigadora Elizabeth Tsurkov en 2023, quien fue liberada recién en septiembre de 2025 tras un intercambio de prisioneros. Este antecedente refuerza las preocupaciones sobre la seguridad en Irak y la actividad de milicias armadas en la región.