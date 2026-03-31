El presidente de Irán sostuvo que tienen la "voluntad" para terminar la guerra, pero quiere garantías
Masud Pezeshkian dejó en claro que cualquier acuerdo dependerá de condiciones concretas. En paralelo, Donald Trump afirmó que no está en sus planes atacar depósitos de uranio.
El presidente de Irán sostuvo que tienen la "voluntad" para terminar la guerra, pero quiere garantías.
Elconflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos suma un nuevo capítulo con mensajes cruzados que revelan posturas opuestas sobre el futuro del enfrentamiento y el control nuclear. Mientras Teherán habla de negociar el fin de la guerra, Washington baja el tono sobre un posible ataque a sus reservas de uranio.
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que su país tiene la “voluntad” de poner fin a la guerra, aunque dejó en claro que cualquier acuerdo dependerá de condiciones concretas.
Durante una conversación con el titular del Consejo Europeo, Antonio Costa, el mandatario remarcó que Teherán necesita garantías firmes para evitar nuevos ataques en el futuro.
“Tenemos la voluntad necesaria para terminar este conflicto, siempre que se cumplan condiciones esenciales”, sostuvo, en una señal de apertura diplomática que, sin embargo, mantiene exigencias clave sobre la mesa.
En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no está en sus planes atacar los depósitos de uranio altamente enriquecido de Irán, al considerar que se trata de objetivos prácticamente inaccesibles.
“Está tan profundamente enterrado que sería muy difícil para cualquiera”, explicó en una entrevista, al referirse a las limitaciones técnicas de una operación militar de ese tipo.
Sus declaraciones marcan un cambio de enfoque en medio de la ofensiva contra instalaciones iraníes, que —según sostuvo— ya logró debilitar de manera significativa la capacidad militar del país.
Qué dijo Trump sobre los ataques y el poder militar de Irán
El mandatario republicano defendió el impacto de los bombardeos realizados junto a Israel el año pasado y aseguró que las consecuencias fueron mayores a lo que se reconoce públicamente. “Fue una obliteración. Esas instalaciones están muy abajo y eran inaccesibles incluso antes de la guerra”, afirmó.
Además, consideró que Irán atraviesa un momento crítico tras la ofensiva: “Ha sido devastado. No tienen ya poder militar”, sostuvo, y agregó que reconstruir su capacidad podría llevar al menos una década.
El objetivo nuclear sigue en el centro del conflicto
Uno de los ejes centrales de la ofensiva iniciada el 28 de febrero fue impedir que Irán avance en el desarrollo de armamento nuclear a partir de su stock de uranio enriquecido.
Sin embargo, Trump reconoció que no es imprescindible eliminar físicamente esos depósitos para declarar una victoria, lo que deja abierta la puerta a una redefinición de los objetivos estratégicos de Estados Unidos en la región.
En este escenario, las negociaciones, las condiciones de seguridad y el futuro del programa nuclear iraní se perfilan como los puntos clave que definirán el rumbo del conflicto.