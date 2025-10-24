En vivo Radio La Red
Soda Stereo
Furor por Soda Stereo: el show "Ecos" arrasa en Chile, Perú y se anuncian las fechas de México

Éxito total: las funciones de "Ecos" en Chile y Perú se agotaron en tiempo récord y ya están las fechas de la gira por México, enterate.

Furor por Soda Stereo: el show Ecos arrasa en Chile, Perú y se anuncian las fechas de México

El regreso de Soda Stereo volvió a demostrar que su legado no conoce límites. El espectáculo “Soda Stereo Ecos”, que ya arrasó en la Argentina con entradas agotadas en tiempo récord, está repitiendo el fenómeno a nivel internacional: las primeras fechas en Chile y Perú se vendieron en cuestión de horas, y el grupo acaba de sumar nuevas funciones por la abrumadora demanda del público.

Un éxito arrollador en toda Latinoamérica

La gira internacional de Ecos comienza con tres funciones en Chile, donde las presentaciones del 26 y 27 de marzo de 2026 ya están totalmente agotadas, mientras que la del 28 de marzo se encuentra a punto de agotar localidades.

En Perú, la locura no fue menor: el 22 de mayo de 2026 se vendió por completo y se agregó una nueva fecha, el 23 de mayo, que también está próxima a agotar su capacidad.

Por su parte, México ya confirmó tres presentaciones imperdibles:

14 de abril de 2026 – Ciudad de México

18 de abril de 2026 – Guadalajara

21 de abril de 2026 – Monterrey

La venta general de entradas comenzará el 28 de octubre, y las expectativas son altísimas. En tanto, países como Colombia, Estados Unidos y España podrían sumarse próximamente al recorrido internacional de este espectáculo que sigue creciendo sin límites.

Un reencuentro con la historia del rock en español

Soda Stereo Ecos propone una experiencia inmersiva y única, en la que la tecnología permite revivir a la banda más influyente del rock latinoamericano como nunca antes. “Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real”, adelantan los productores, describiendo un show que mezcla innovación, emoción y memoria colectiva.

No se trata de un tributo ni de un homenaje, tampoco de una película: es un show en vivo, una puesta escénica y tecnológica que logra reunir a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio en un mismo escenario, con la energía y el espíritu que definieron a Soda Stereo durante décadas.

Más que un show, un fenómeno cultural

El fenómeno Ecos no solo conmueve a los fanáticos que acompañaron al trío desde sus comienzos, sino también a las nuevas generaciones que crecieron con su música y que ahora pueden vivir por primera vez el impacto de ver a Soda Stereo en vivo.

Con tecnología de vanguardia, sonido envolvente y una propuesta visual inédita, Ecos invita al público a revivir la magia de una banda que nunca se fue, y que sigue marcando la historia del rock en español.

Fechas confirmadas hasta el momento

26 de marzo de 2026 – Chile – AGOTADO

27 de marzo de 2026 – Chile – AGOTADO

28 de marzo de 2026 – Chile – ÚLTIMAS ENTRADAS

22 de mayo de 2026 – Perú – AGOTADO

23 de mayo de 2026 – Perú – ÚLTIMAS ENTRADAS

14 de abril de 2026 – Ciudad de México – Próximamente a la venta

18 de abril de 2026 – Guadalajara – Próximamente a la venta

21 de abril de 2026 – Monterrey – Próximamente a la venta

