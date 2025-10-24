Furor por Soda Stereo: el show "Ecos" arrasa en Chile, Perú y se anuncian las fechas de México

Por su parte, México ya confirmó tres presentaciones imperdibles:
14 de abril de 2026 – Ciudad de México
18 de abril de 2026 – Guadalajara
21 de abril de 2026 – Monterrey
La venta general de entradas comenzará el 28 de octubre, y las expectativas son altísimas. En tanto, países como Colombia, Estados Unidos y España podrían sumarse próximamente al recorrido internacional de este espectáculo que sigue creciendo sin límites.
Un reencuentro con la historia del rock en español
Soda Stereo Ecos propone una experiencia inmersiva y única, en la que la tecnología permite revivir a la banda más influyente del rock latinoamericano como nunca antes. “Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real”, adelantan los productores, describiendo un show que mezcla innovación, emoción y memoria colectiva.
No se trata de un tributo ni de un homenaje, tampoco de una película: es un show en vivo, una puesta escénica y tecnológica que logra reunir a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio en un mismo escenario, con la energía y el espíritu que definieron a Soda Stereo durante décadas.
Más que un show, un fenómeno cultural
El fenómeno Ecos no solo conmueve a los fanáticos que acompañaron al trío desde sus comienzos, sino también a las nuevas generaciones que crecieron con su música y que ahora pueden vivir por primera vez el impacto de ver a Soda Stereo en vivo.
Con tecnología de vanguardia, sonido envolvente y una propuesta visual inédita, Ecos invita al público a revivir la magia de una banda que nunca se fue, y que sigue marcando la historia del rock en español.
Fechas confirmadas hasta el momento
26 de marzo de 2026 – Chile – AGOTADO
27 de marzo de 2026 – Chile – AGOTADO
28 de marzo de 2026 – Chile – ÚLTIMAS ENTRADAS
22 de mayo de 2026 – Perú – AGOTADO
23 de mayo de 2026 – Perú – ÚLTIMAS ENTRADAS
