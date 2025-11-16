Chile vota: todo lo que hay que saber sobre las elecciones presidenciales y parlamentarias

En total, 15.779.102 personas están habilitadas para votar. Las mesas permanecen abiertas entre las 8:00 y las 18:00, según informó el Servicio Electoral (Servel).

Para analistas políticos, el comportamiento de los electores que retornan al padrón activo tras años de voto voluntario constituye la principal incógnita de la jornada. Su impacto podría redefinir la correlación de fuerzas en un país que atraviesa debates sociales intensos.

Elecciones parlamentarias en simultáneo

Además de la Presidencia, Chile renueva por completo la Cámara de Diputadas y Diputados y parcialmente el Senado, en un escenario donde se anticipa un Congreso fuertemente fragmentado.

El próximo mandatario deberá gobernar con una composición legislativa heterogénea, nuevas fuerzas políticas y un clima marcado por la polarización, la crisis de representación y el ascenso de movimientos con discursos antidemocráticos.

Una jornada clave para el futuro de Chile

Con un electorado numeroso, candidatos ideológicamente distantes y un Congreso dividido, estas elecciones definirán no solo quién será el próximo presidente o presidenta, sino también el rumbo político del país para los próximos cuatro años.

Los resultados preliminares se conocerán durante la noche, mientras Chile aguarda si habrá una definición inmediata o si la competencia se trasladará a la segunda vuelta del 14 de diciembre.