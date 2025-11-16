En vivo Radio La Red
Chile vota: todo lo que hay que saber sobre las elecciones presidenciales y parlamentarias

Con más de 15,7 millones de personas convocadas, Chile vota por primera vez una elección presidencial con participación obligatoria y padrón automático. Ocho candidatos compiten en un escenario polarizado, mientras el país renueva también el Congreso en medio de un clima político fragmentado.

Chile celebra este domingo unas elecciones presidenciales históricas, con más de 15,7 millones de ciudadanos convocados a votar bajo el sistema de inscripción automática y participación obligatoria. Ocho candidatos compiten por llegar a La Moneda en una disputa marcada por la polarización y la posibilidad concreta de una segunda vuelta el próximo 14 de diciembre, en caso de que ninguno supere el 50% de los votos.

¿Quiénes son los principales candidatos?

Las encuestas muestran a cuatro postulantes como protagonistas de la contienda:

  • Jeannette Jara, exministra y candidata del oficialismo respaldada por el Partido Comunista.

  • José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y figura central de la ultraderecha chilena.

  • Johannes Kaiser, diputado libertario con un discurso disruptivo.

  • Evelyn Matthei, referente de la derecha tradicional conservadora.

También figuran en la competencia:

  • Harold Mayne-Nicholls, dirigente deportivo.

  • Franco Parisi, economista outsider con fuerte presencia digital.

  • Eduardo Artés, profesor de extrema izquierda.

  • Marco Enríquez-Ominami, fundador del Grupo de Puebla.

Candidatos elecciones presidenciales en Chile

Primeras elecciones con participación obligatoria

Se trata del primer proceso presidencial bajo la modalidad de voto obligatorio y padrón inscrito automáticamente, un cambio que podría modificar significativamente los niveles de participación.

En total, 15.779.102 personas están habilitadas para votar. Las mesas permanecen abiertas entre las 8:00 y las 18:00, según informó el Servicio Electoral (Servel).

Para analistas políticos, el comportamiento de los electores que retornan al padrón activo tras años de voto voluntario constituye la principal incógnita de la jornada. Su impacto podría redefinir la correlación de fuerzas en un país que atraviesa debates sociales intensos.

Elecciones parlamentarias en simultáneo

Además de la Presidencia, Chile renueva por completo la Cámara de Diputadas y Diputados y parcialmente el Senado, en un escenario donde se anticipa un Congreso fuertemente fragmentado.

El próximo mandatario deberá gobernar con una composición legislativa heterogénea, nuevas fuerzas políticas y un clima marcado por la polarización, la crisis de representación y el ascenso de movimientos con discursos antidemocráticos.

Una jornada clave para el futuro de Chile

Con un electorado numeroso, candidatos ideológicamente distantes y un Congreso dividido, estas elecciones definirán no solo quién será el próximo presidente o presidenta, sino también el rumbo político del país para los próximos cuatro años.

Los resultados preliminares se conocerán durante la noche, mientras Chile aguarda si habrá una definición inmediata o si la competencia se trasladará a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

