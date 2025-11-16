Elecciones en Chile: los primeros resultados arrojan un balotaje entre Jara y Kast
Con más de 15,7 millones de electores habilitados, Chile eligío presidente, diputados, senadores y consejeros regionales.
Elecciones en Chile: votaron los candidatos y hay expectativas por los primeros resultados
Los ocho candidatos presidenciales emitieron su voto en las elecciones generales de Chile. La candidata comunista Jeannete Jara y el postulante de la derecha José Antonio Kast se encaminan a definir en un balotaje el 14 de diciembre quién será el próximo presidente en Chile. El sucesor de Gabriel Boric asumirá el 11 de marzo.
Escrutadas el 52,32% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Chile para elegir al próximo presidente se distribuye así:
Jeannette Jara (Partido Comunista/ Unidad por Chile): 26,63% de los votos
José Antonio Kast (Partido Republicano): 24,25%
Franco Parisi Fernández (Partido de la Gente): 19,05%
Evelyn Matthei (Partido Unión Demócrata Independiente /Chile Vamos): 13,04%
Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen (Partido Nacional Libertario): 13,94%
Harold Mayne-Nicholls Secul (Independiente): 1,27%
Marco Antonio Enriquez-Ominami Gumucio (Independiente): 1,17%
Eduardo Antonio Artes Brichetti (Independiente): 0,66%
Las cifras se dieron a conocer de manera preliminar pasadas las 20:00 hrs, con el 52% de las mesas escrutadas, y a pesar de que más de 14 millones de chilenos fueron a sufragar, el proceso eleccionario se desarrolló con relativa normalidad y solo en algunos centros de votación santiaguinos se reportaron largas filas y una que otra disputa entre los votantes y los vocales de mesa, muchos de los cuales realizaban dicha labor por vez primera.
Jara esperó el conteo de los votos al interior de un hotel capitalino, ultimando los detalle del discurso que se esperaba diera en plena Alameda donde su equipo montó un gigantesco escenario. Kast, por su parte, lo hizo junto a su familia en su casa y luego se trasladó a las oficinas de su comando en la comuna de Las Condes.
La votación comenzó a las 8 de la mañana, con los colegios electorales operativos en todo el país, y se extendió hasta las 18.00. Los primeros resultados oficiales comiencen a conocerse alrededor de las 20.00.
Más de 15,7 millones de chilenos estuvieron habilitados para votar al próximo presidente, a la totalidad de los 155 diputados, a 23 de los 50 senadores y a los consejeros regionales, responsables de la administración territorial.
Elecciones en Chile: voto obligatorio
Esta jornada electoral también estuvo marcada por un cambio clave: por primera vez el voto es obligatorio, y quienes no se presenten a sufragar podrán recibir multas de hasta 100 dólares, según la normativa vigente.
El desarrollo de la votación se llevó adelante con normalidad y sin incidentes relevantes, según informaron el Servicio Electoral (Servel) y las autoridades encargadas de la seguridad. A lo largo del día se registraron filas moderadas en distintos centros de votación, principalmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde.