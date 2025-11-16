Elecciones en Chile: los primeros resultados arrojan un balotaje entre Jara y Kast

elecciones chile reuters3

La votación comenzó a las 8 de la mañana, con los colegios electorales operativos en todo el país, y se extendió hasta las 18.00. Los primeros resultados oficiales comiencen a conocerse alrededor de las 20.00.

Más de 15,7 millones de chilenos estuvieron habilitados para votar al próximo presidente, a la totalidad de los 155 diputados, a 23 de los 50 senadores y a los consejeros regionales, responsables de la administración territorial.

Elecciones en Chile: voto obligatorio

Esta jornada electoral también estuvo marcada por un cambio clave: por primera vez el voto es obligatorio, y quienes no se presenten a sufragar podrán recibir multas de hasta 100 dólares, según la normativa vigente.

El desarrollo de la votación se llevó adelante con normalidad y sin incidentes relevantes, según informaron el Servicio Electoral (Servel) y las autoridades encargadas de la seguridad. A lo largo del día se registraron filas moderadas en distintos centros de votación, principalmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde.