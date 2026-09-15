Es oficial: cambia el horario en 33 municipios del país

Cambio de hora en México: cuándo habrá que ajustar los relojes

La fecha que deberán tener presente los habitantes de las localidades comprendidas en esta excepción es el domingo 1 de noviembre de 2026.

Ese día se producirá el ajuste correspondiente para mantener la sincronización horaria con Estados Unidos. La modificación no alcanza de la misma manera a todo México, por lo que es fundamental diferenciar entre las zonas que deben realizar el cambio y aquellas que permanecen con su horario establecido.

La situación es consecuencia de la eliminación del horario de verano en México a nivel general en 2022. Desde entonces, la mayor parte del país dejó de modificar sus relojes dos veces por año.

Sin embargo, la legislación contempló excepciones. Entre ellas se encuentran determinados municipios de la franja fronteriza norte, cuya dinámica económica está estrechamente vinculada con las ciudades estadounidenses ubicadas al otro lado de la frontera.

Por eso, mientras en otras regiones mexicanas el calendario transcurre sin necesidad de modificar manualmente la hora, en estos municipios continúa existiendo un esquema horario diferente.

¿Por qué algunos estados de México todavía cambian la hora?

La explicación está relacionada principalmente con la cercanía y la interacción permanente con Estados Unidos.

La frontera norte concentra una intensa circulación de trabajadores, estudiantes, turistas, transportistas y comerciantes. También existen cadenas de suministro y operaciones empresariales que requieren coordinación entre localidades mexicanas y estadounidenses.

Mantener horarios similares permite reducir las diferencias que podrían complicar esas actividades cotidianas.

El cambio de huso horario funciona, en este contexto, como una herramienta de coordinación regional. No se trata simplemente de una decisión relacionada con la cantidad de luz solar disponible, sino también de una cuestión práctica vinculada con la actividad económica.

La medida alcanza a municipios específicos de estados como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Baja California y Chihuahua. A su vez, existen particularidades horarias en Sonora y Quintana Roo, que cuentan con un régimen diferente al de la mayor parte del territorio mexicano.

Por eso, no alcanza con decir que "México cambia la hora". La realidad es bastante más específica: la modificación no afecta a todos los habitantes del país.

Los municipios de Nuevo León que deberán modificar la hora

Dentro de Nuevo León, la excepción alcanza a dos municipios ubicados en el sector fronterizo.

Se trata de:

Anáhuac

Los Aldama

Los habitantes de estas localidades deberán contemplar el ajuste horario correspondiente durante la fecha establecida.

La particularidad de Nuevo León muestra por qué resulta importante consultar el listado municipal y no solamente el nombre del estado. La modificación no se aplica automáticamente a todo el territorio estatal.

Cambio de hora en Coahuila: cuáles son las localidades alcanzadas

En Coahuila, la lista de municipios incluidos dentro de la franja horaria especial es más extensa.

Las localidades alcanzadas son:

Acuña

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Nava

Ocampo

Piedras Negras

Zaragoza

En estas zonas, el ajuste horario tiene especial relevancia debido a la proximidad con Estados Unidos y a la actividad fronteriza que se desarrolla durante todo el año.

Para los residentes, el cambio puede implicar modificaciones en rutinas como el inicio de la jornada laboral, los horarios escolares, las conexiones de transporte y las comunicaciones con personas que viven del otro lado de la frontera.

Tamaulipas: la lista de municipios que deberán cambiar sus relojes

Tamaulipas es otro de los estados donde la excepción alcanza a numerosas localidades fronterizas.

Los municipios incluidos son:

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

La presencia de ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros hace especialmente visible la importancia de la coordinación horaria con Estados Unidos.

En estos puntos existe una circulación cotidiana de personas y mercancías que conecta directamente a México con diferentes comunidades estadounidenses. Una diferencia horaria importante podría generar dificultades para determinadas operaciones comerciales y administrativas.

Por ese motivo, el calendario de modificación horaria continúa siendo relevante para quienes viven en estas localidades.

Baja California también mantiene un régimen horario particular

En Baja California, prácticamente toda la zona fronteriza mencionada queda comprendida dentro de la excepción.

La lista incluye:

Tijuana

Mexicali

Playas de Rosarito

Ensenada

Tecate

Estas ciudades mantienen una relación particularmente estrecha con California, en Estados Unidos.

La actividad fronteriza es uno de los factores centrales para entender por qué el esquema horario continúa siendo diferente al que rige en buena parte del territorio mexicano.

Para los habitantes de estas localidades, el cambio de hora puede afectar cuestiones aparentemente simples pero importantes, como la planificación de reuniones, turnos laborales, viajes, llamadas telefónicas y actividades comerciales.

Chihuahua: estos son los municipios alcanzados

El estado de Chihuahua también cuenta con municipios incluidos en el régimen de la frontera norte.

La lista contempla:

Coyame del Sotol

Ojinaga

Manuel Benavides

Janos

Ascensión

Juárez

Praxedis G. Guerrero

Guadalupe

Entre ellos se encuentra Ciudad Juárez, uno de los principales centros urbanos fronterizos de México y una localidad cuya actividad económica está fuertemente conectada con Estados Unidos.

Por eso, la coordinación de los horarios tiene un impacto que excede la vida cotidiana de los residentes. También alcanza a e