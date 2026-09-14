Trump afirmó que limitar el avance de la IA favorece a China y defendió acelerar su desarrollo

La propuesta contempla tres medidas orientadas a preservar los beneficios de la inteligencia artificial sin descuidar la seguridad. Entre ellas, que evaluadores externos revisen los sistemas y que las compañías demuestren contar con protecciones adecuadas antes de desplegar modelos más avanzados.

Las críticas de Trump

A través de una publicación en Truth Social, Trump aseguró que la inteligencia artificial solo necesita la supervisión de un presidente “fuerte e inteligente, con un alto coeficiente intelectual”. También afirmó que su administración ya evitó que personas vinculadas con esta tecnología llevaran adelante “cosas malas, o potencialmente malas”.

El mandatario apuntó directamente contra Amodei y cuestionó que actualmente busque mostrarse como “un angelito perfecto”. Además, remarcó que el Gobierno federal cuenta con amplias herramientas regulatorias y penales para actuar sobre las compañías del sector cuando lo considere necesario.

En el mismo mensaje, sostuvo que China sería la principal beneficiada por cualquier intento de limitar el desarrollo de la inteligencia artificial y la expansión de los centros de datos.

“La única persona feliz” con la supuesta conspiración contra la inteligencia artificial y los centros de datos es China, escribió Trump. “Quien gane la IA, gana”, afirmó, al tiempo que aseguró que Estados Unidos mantiene una ventaja sobre China y el resto de los países.

Trump afirmó que su administración ya evitó que personas vinculadas con esta tecnología llevaran adelante “cosas malas, o potencialmente malas”. (Foto: Reuters)

"Tengan cuidado", advirtió Trump al final de su posteo, a “teóricos de la conspiración, sediciosos, traidores y filtradores”.

El debate sobre los riesgos de la IA

Durante una visita a Irlanda realizada el domingo, Trump volvió a referirse al tema y calificó como “fuerzas negativas” a quienes impulsan una moderación en el avance de la inteligencia artificial. También desestimó los escenarios de riesgo planteados por distintos especialistas y señaló ante periodistas: “Están planteando cosas que no sucederán”.

Si bien reconoció la posibilidad de establecer mecanismos de protección, rechazó que esas medidas impliquen reducir el ritmo de la competencia tecnológica. No precisó qué tipo de regulaciones o resguardos estaría dispuesto a respaldar para las empresas que desarrollan sistemas cada vez más sofisticados.

Sam Altman y Elon Musk respaldaron la propuesta de Amodei para desacelerar la mejora de las capacidades de los modelos de inteligencia artificial. (Foto: A24)

Por su parte, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, manifestaron su apoyo a la propuesta impulsada por Amodei.

Musk respaldó la iniciativa con un mensaje breve: “Dario tiene razón”. Por su parte, Altman coincidió en la necesidad de “marcar el ritmo en la frontera tecnológica” y señaló que OpenAI ya trabaja sobre ese aspecto.

El director ejecutivo de OpenAI también consideró positivo que evaluadores independientes puedan acceder a los sistemas en condiciones similares a las de los empleados de las compañías. “Nosotros haremos lo mismo. Pronto tendremos más información para compartir”, indicó.