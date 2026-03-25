Escalada en Medio Oriente: Irán amenaza con cerrar un segundo estrecho clave para el tráfico marítimo

Captura Bab el Mandeb es uno de los pasos más transitados del mundo y conecta con el canal de Suez.

En ese contexto, medios internacionales señalaron que Estados Unidos podría apuntar a la isla de Kharg, un punto clave desde donde sale cerca del 90% del petróleo iraní. La Casa Blanca, por su parte, sostuvo que sus fuerzas podrían “neutralizar” esa posición si el presidente Donald Trump da la orden.

El reciente bloqueo del estrecho de Ormuz

La posibilidad de un conflicto abierto ya impacta en los mercados energéticos. El reciente bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, encendió las alarmas y disparó los precios del crudo, alimentando el temor a una crisis energética global.

Mientras tanto, informes de la prensa internacional indican que el ejército estadounidense evalúa desplegar miles de marines y paracaidistas adicionales en la región, en un escenario cada vez más volátil y con múltiples focos de conflicto que podrían escalar rápidamente.