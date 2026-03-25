Escalada en Medio Oriente: Irán amenaza con cerrar un segundo estrecho clave para el tráfico marítimo
Bab el Mandeb es uno de los pasos más transitados del mundo y conecta con el canal de Suez, una vía central para el transporte de mercancías entre Asia, Europa y África.
Irán mantiene cerrado de facto el estrecho de Ormuz (Foto: Reuters)
La tensión en Medio Oriente suma un nuevo capítulo ya que Irán advirtió que, ante una eventual invasión terrestre de Estados Unidos, podría abrir un “nuevo frente de guerra” en el estratégico estrecho de Bab el Mandeb. Este es un corredor marítimo clave que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es vital para el comercio global.
Según una fuente militar iraní citada por la agencia Tasnim, el país persa cuenta con la capacidad y la voluntad de generar una amenaza en ese punto neurálgico. “Si el enemigo intenta una acción terrestre o maniobras navales contra Irán, abriremos otros frentes como una sorpresa”, señalaron desde Teherán.
El estrecho de Bab el Mandeb es uno de los pasos más transitados del mundo y conecta con el canal de Suez, una vía central para el transporte de mercancías entre Asia, Europa y África. Además, la zona tiene un componente geopolítico sensible: separa África de la península arábiga, en cercanía con Yemen, donde operan los rebeldes hutíes respaldados por Irán.
En paralelo, crecen las versiones sobre un posible movimiento militar estadounidense en el Golfo Pérsico. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que los “enemigos” de su país estarían preparando la ocupación de una isla estratégica con apoyo de un Estado regional, aunque no dio precisiones.
En ese contexto, medios internacionales señalaron que Estados Unidos podría apuntar a la isla de Kharg, un punto clave desde donde sale cerca del 90% del petróleo iraní. La Casa Blanca, por su parte, sostuvo que sus fuerzas podrían “neutralizar” esa posición si el presidente Donald Trump da la orden.
El reciente bloqueo del estrecho de Ormuz
La posibilidad de un conflicto abierto ya impacta en los mercados energéticos. El reciente bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, encendió las alarmas y disparó los precios del crudo, alimentando el temor a una crisis energética global.
Mientras tanto, informes de la prensa internacional indican que el ejército estadounidense evalúa desplegar miles de marines y paracaidistas adicionales en la región, en un escenario cada vez más volátil y con múltiples focos de conflicto que podrían escalar rápidamente.