El papa León XIV lanzó una dura advertencia por la guerra en Medio Oriente: "Es una vergüenza"
El papa León XIV calificó el conflicto bélico como un “escándalo para toda la humanidad”, pidió el cese inmediato de las hostilidades y advirtió sobre el impacto global del conflicto, en un mensaje de fuerte tono humanitario durante el Ángelus en el Vaticano.
El Papa León XIV reacciona mientras dirige el rezo del Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico. (Foto: Reuters)
El papa León XIV volvió a alzar la voz contra la guerra en Medio Oriente y lanzó un contundente llamado a la paz. Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice calificó el conflicto como “un escándalo para toda la familia humana” y pidió el cese inmediato de las hostilidades.
El pronunciamiento se da en un contexto de creciente tensión internacional, cuando la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán ya supera las tres semanas, con un saldo de víctimas civiles en aumento y advertencias de una posible escalada regional. Frente a este escenario, el Papa expresó su “consternación” por la violencia que golpea no sólo a Medio Oriente, sino también a otras regiones del mundo atravesadas por conflictos armados.
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Un mensaje directo: “No podemos permanecer en silencio”
Desde la ventana del Palacio Apostólico, y ante miles de fieles, León XIV fue categórico: “No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas indefensas de estos conflictos”, afirmó.
El Papa hizo hincapié en el impacto global de la guerra, al señalar que “lo que les hace daño a ellos, hace daño a toda la humanidad”, en una clara referencia al carácter universal de la crisis humanitaria.
En su discurso, enmarcado en el V Domingo de Cuaresma, el Pontífice también describió la situación como “una vergüenza” y “un clamor a Dios”, elevando el tono de su condena frente a la continuidad de los enfrentamientos.
El pedido de alto el fuego y diálogo urgente
León XIV insistió en la necesidad de frenar la violencia y abrir canales diplomáticos. “Renuevo con fuerza mi llamado para que cesen las hostilidades y se allane finalmente el camino hacia la paz”, expresó.
Además, pidió perseverar en la oración, pero también avanzar hacia soluciones concretas basadas en el diálogo: “Que se abran caminos de paz, basados en el diálogo sincero y el respeto a la dignidad de cada persona humana”, sostuvo.
Un contexto internacional cada vez más crítico
El mensaje papal llega en medio de una escalada que preocupa a la comunidad internacional. En las últimas semanas, los enfrentamientos entre Israel e Irán, con participación indirecta de Estados Unidos, han intensificado los ataques aéreos y las operaciones militares, afectando infraestructuras estratégicas y zonas urbanas.
Organismos internacionales y líderes mundiales han advertido sobre el riesgo de una expansión del conflicto a nivel regional, lo que podría impactar en el suministro energético global y generar nuevas crisis humanitarias.
En ese escenario, la voz del Vaticano se suma a los reclamos por una desescalada urgente, con el foco puesto en la protección de los civiles, principales víctimas de la guerra.
El rol del Vaticano y la insistencia por la paz
No es la primera vez que León XIV se pronuncia sobre conflictos internacionales, pero en esta ocasión su mensaje adquirió un tono particularmente duro. La Santa Sede mantiene históricamente una postura activa en la mediación y el llamado al diálogo, especialmente en contextos de alta tensión geopolítica.
Con este nuevo mensaje, el Papa refuerza su posicionamiento: la guerra no solo destruye territorios, sino que golpea a toda la humanidad.