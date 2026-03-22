El papa León XIV lanzó una dura advertencia por la guerra en Medio Oriente: "Es una vergüenza"

En su discurso, enmarcado en el V Domingo de Cuaresma, el Pontífice también describió la situación como “una vergüenza” y “un clamor a Dios”, elevando el tono de su condena frente a la continuidad de los enfrentamientos.

El pedido de alto el fuego y diálogo urgente

Papa León 2 El Papa León XIV reacciona mientras dirige el rezo del Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico. (Foto: Reuters)

León XIV insistió en la necesidad de frenar la violencia y abrir canales diplomáticos. “Renuevo con fuerza mi llamado para que cesen las hostilidades y se allane finalmente el camino hacia la paz”, expresó.

Además, pidió perseverar en la oración, pero también avanzar hacia soluciones concretas basadas en el diálogo: “Que se abran caminos de paz, basados en el diálogo sincero y el respeto a la dignidad de cada persona humana”, sostuvo.

Un contexto internacional cada vez más crítico

El mensaje papal llega en medio de una escalada que preocupa a la comunidad internacional. En las últimas semanas, los enfrentamientos entre Israel e Irán, con participación indirecta de Estados Unidos, han intensificado los ataques aéreos y las operaciones militares, afectando infraestructuras estratégicas y zonas urbanas.

Organismos internacionales y líderes mundiales han advertido sobre el riesgo de una expansión del conflicto a nivel regional, lo que podría impactar en el suministro energético global y generar nuevas crisis humanitarias.

En ese escenario, la voz del Vaticano se suma a los reclamos por una desescalada urgente, con el foco puesto en la protección de los civiles, principales víctimas de la guerra.

El rol del Vaticano y la insistencia por la paz

No es la primera vez que León XIV se pronuncia sobre conflictos internacionales, pero en esta ocasión su mensaje adquirió un tono particularmente duro. La Santa Sede mantiene históricamente una postura activa en la mediación y el llamado al diálogo, especialmente en contextos de alta tensión geopolítica.

Con este nuevo mensaje, el Papa refuerza su posicionamiento: la guerra no solo destruye territorios, sino que golpea a toda la humanidad.