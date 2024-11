Evo Morales no podrá volver a ser candidato a presidente por un fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia

La resolución del TCP responde a un recurso del diputado José Carlos Gutiérrez, del partido Creemos, quien solicitó una postura definitiva sobre la interpretación de la reelección en el caso del amparo favorable a Miguel Ángel Balcázar.

En el fallo, el TCP establece que ninguna autoridad puede postularse para un tercer mandato tras haber cumplido dos periodos, ya sea de forma consecutiva o alternada.

El fallo también tendrá impacto en las elecciones regionales, ya que se aplicará a gobernadores y alcaldes que hayan completado dos mandatos, impidiéndoles postularse nuevamente. En un apartado categórico, el documento señala: “Ninguna autoridad electa que hubiera superado dos candidaturas anteriores podrá candidatear y menos ejercer el cargo de Presidente”.

La medida afecta a mandatos no consecutivos

Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), había argumentado previamente que este fallo no le afectaría, ya que no participó en las elecciones de 2020. No obstante, el dictamen del TCP, al restringir explícitamente la posibilidad de reelección a quienes ya cumplieron dos mandatos, cierra las aspiraciones de Morales de participar en los comicios programados para el 17 de agosto de 2025.