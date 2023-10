Exclusivo A24 | Habló el padre de dos argentinos desaparecidos en Israel: "Creemos que los han secuestrado"

Embed

"Lamentablemente, no tengo ninguna novedad más allá de todo el movimiento que sé que se está generando en la Argentina. Recién me mandaba alguien un twitter de la hincha de Atlanta que ahí los están buscando y están juntos firmas para la cancillería", sostuvo el argentino Itzik Hornl, padre de los jóvenes desaparecidos.

Y agregó "formalmente yo no tengo ningún tipo de información ni del gobierno ni ninguna organización. Nosotros presumimos que los han secuestrado y llevado a Gaza".

Asimismo, sostuvo que nadie del gobierno de Israel tomó contacto para avisar si podrían llegar a estar secuestrados y que las demás familias que intuyen eso es porque reconocieron a sus allegados en videos difundidos por redes sociales. Él a sus hijos no los vio.

“Me puse en contacto con los hospitales de la zona para ver si los recibieron como heridos, con documentos y sin documentos, y no hay ningún tipo de confirmación. En la lista de fallecidos no están, escondidos no están, entonces por descarte lo único que queda es que se lo llevaron de rehenes a la franja de Gaza”, indicó sobre cómo vive estos momentos.