Exclusivo A24, desde Venezuela: el drama de los operativos de rescate en busca de víctimas

De inmediato, pone la situación en La Guaira para cobrar dimensión de la magnitud de la tragedia: "Imagínense La Guaira, señores. Son más de 100 edificios, 100 edificaciones. Me atrevo a decir que muchos más. Es trabajo de campo lo que estamos haciendo en este momento. Pero es complicado, muy complicado".

En exclusivo, la corresponsal de A24 documenta las tareas de rescate por los terremotos en Caracas y La Guaira, en Venezuela. (foto: Captura de TV)

Otro de los rescatistas le reconoce que rescataron a 15 personas, pero ninguna con vida. También hace una aclaración que marca lo que pasó en Venezuela durante más de 20 años y hoy se ven las consecuencias por falta de infraestructura. Algunos funcionarios, por el chavismo residual, intentaron evitar que la corresponsal de A24 pudiera trabajar y mostrar como es el área de catástrofe. Ese panorama desolador que conmueve al mundo.

El drama de los Venezolanos, en primera persona

"Estoy en la calle desde ayer. Me dijeron que el edificio en el que vivo no es seguro luego del terremoto". Eso le confesó un hombre a Natalia, la corresponsal de A24. Tras salir de la zona más afectada en la capital venezolana, recurrió una serie de lugares, con carpas y asistencia como agua potable, en donde personas pasaron a ser "refugiados". Sus casas no existen más o quedaron tan dañadas que son inseguras para habitar. Para ellos comienza un calvario diferente. Están con vida, pero no pueden ir a trabajar porque tienen que resolver qué harán de ahora en más. Desde lo más básico: no tienen donde dormir porque perdieron su casa. Muchos de ellos viven en edificios, en pleno Caracas que los terremotos combinados los destruyeron o tornaron en inhabitables.

"Mi casa ya no es segura para vivir luego del terremoto". La dura realidad para miles de personas que quedaron en la calle. (Foto: Captura de TV)

El otro gran problema es de la infraestructura en todos los niveles. No hay la suficiente cantidad de especialistas, técnicos y voluntarios para buscar a las personas atrapadas entre escombros. Si alguno está con vida, el tiempo se agota. Tampoco están los equipos necesarios para remover escombros con el cuidado imprescindible. Y la ayuda exterior, con elementos especiales como los enviados desde Estados Unidos, tienen el problema de no poder aterrizar en el aeropuerto de Caracas. Todo se demora y su hace más complicado.

Los rescatistas trabajan. Entre los escombros, aparecen pertenencias personales de las víctimas. (Foto: Captura de TV)

Parte del informe de la corresponsal se hizo en la zona de San Bernardino. Esto es, la parte más céntrica de la ciudad. Es el lado opuesto a la zona más afectada. "Lo cierto es que son miles, miles de personas las que están desaparecidas", informa la corresponsal de A24. Y las chances de encontrarlas con vida se alejan con el paso del tiempo.