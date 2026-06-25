Caos en Venezuela tras el terremoto: reportaron saqueos en comercios destruidos de La Guaira

Algunos rompieron paredes debilitadas por el movimiento de tierra para acceder al interior de los comercios, mientras otros aprovecharon las aberturas generadas por los derrumbes.

Entre los elementos sustraídos había:

Alimentos.

Medicamentos.

Bebidas.

Productos de higiene.

Televisores.

Lavarropas.

Aires acondicionados y otros electrodomésticos.

En muchos casos, las personas retiraban la mercadería de sus cajas para poder transportarla en mochilas, bolsos o bolsas improvisadas.

Una farmacia quedó prácticamente vacía

Uno de los comercios más afectados fue una farmacia ubicada en el sector Caribe de La Guaira, cuyos estantes quedaron prácticamente vacíos después del ingreso masivo de personas. Situaciones similares fueron reportadas en Catia La Mar, otra de las localidades más castigadas por el terremoto.

Allí, vecinos registraron a varias personas saliendo de un comercio de alimentos con bolsas cargadas de mercadería mientras el edificio aún presentaba importantes daños estructurales.

Frente al avance de los saqueos, las autoridades desplegaron unidades antimotines y efectivos policiales en distintos sectores de La Guaira.

Reportan saqueos en comercios destruidos de La Guaira tras los terremotos en Venezuela. (Foto captura)

Los operativos incluyeron patrullajes sobre la autopista que conecta la región costera con Caracas, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar nuevos episodios de violencia. Todo ocurre mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros y miles de personas permanecen sin hogar tras la catástrofe.

Continúa la desesperada búsqueda de desaparecidos

Mientras algunos comercios eran saqueados, familiares de personas desaparecidas seguían recorriendo hospitales, refugios y zonas de derrumbes con la esperanza de encontrar noticias sobre sus seres queridos.

Las redes sociales se transformaron en una herramienta clave para compartir fotografías, nombres y pedidos de ayuda de quienes permanecen desaparecidos.

Los incidentes ocurrieron en diferentes sectores donde se provocaron el colapso de edificios. (Foto: captura)

Más de 130 réplicas mantienen en alerta a Venezuela

Las autoridades informaron que desde los dos terremotos principales ya se registraron más de 130 réplicas, lo que mantiene en máxima alerta a los organismos de emergencia y dificulta las tareas de búsqueda.

La Guaira concentra buena parte de la destrucción: edificios residenciales colapsados, barrios enteros devastados, infraestructura pública dañada y el principal aeropuerto internacional del país fuera de servicio.

Ubicada sobre el límite entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica, Venezuela registra actividad sísmica frecuente, aunque un evento de esta magnitud no ocurría desde el terremoto de Cariaco de 1997. En tanto, Caracas no enfrentaba una tragedia similar desde el devastador sismo de 1967.