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Terremoto en Venezuela

Shakira y la lista de los artistas internacionales que se sumaron a las campañas de ayuda a Venezuela

La artista colombiana se unió rápidamente a la enorme cadena de ayuda solidaria hacia Venezuela desde Latinoamérica y el resto del mundo. La potencia del terremoto dejó al descubierto la falta de infraestructura para reaccionar ante la emergencia que dejaron 20 años del chavismo.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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La artista colombiana Shakira

La artista colombiana Shakira, se sumó a la lista de personalidades embarcadas en campañas de ayuda para Venezuela. (Foto: A24.com)

"Nuestra ayuda es urgente". Es el mensaje que subió Shakira a su cuenta personal de Instagram. Lanzó una campaña para recibir todo tipo de ayuda para los venezolanos, devastados por los dos terremotos que se dieron con pocos minutos de diferencia. Los sismos dejaron hasta el momento 235 muertos, 4.300 heridos y 157 desaparecidos.

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"Niños, madres y familias enteras están sufriendo a causa de esta devastadora tragedia en Venezuela. Solicito la colaboración de todos para ayudar", dice en el texto.

La artista colombiana finaliza diciendo: "Si puedes, dona, comparte o ponte en contacto con ellas”. El posteo en Instagram tiene la posibilidad mediante un click en un lugar específico de comenzar a responder al pedido de solidaridad.

El posteo de Shakira en Instagram pidiendo ayuda para Venezuela (Foto: A24.com)

El posteo de Shakira en Instagram pidiendo ayuda para Venezuela (Foto: A24.com)

La situación en Venezuela es dramática porque el país, empobrecido tras 20 años del régimen chavista, carece de los recursos económicos y tecnológicos para esta situación: asistencia a las víctimas, búsqueda y remoción de escombros, infraestructura, reparar servicios de luz, conectividad, gas y la red vial afectada. Incluso el principal aeropuerto del país, Maiquetía, el de Caracas, quedó totalmente inoperable.

Shakira no es la única personalidad mundial que se ha manifestado directamente para pedir ayuda o hacerlo personalmente. En la larga lista de celebridades que se están movilizando ante la tragedia se encuentran Ricky Martin, Franco de Vita, J. Balvin, Lele Pons, Catherine Fulop, Dany Ocean, Carlos Baute y Ricky Montaner.

Shakira: "sufriendo a causa de esta devastadora tragedia"

La tragedia provocada por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela generó una inmediata respuesta de artistas, influencers y figuras públicas de toda América Latina. Entre todas las voces que se pronunciaron, la de Shakira fue una de las que mayor repercusión alcanzó por el alcance de su mensaje y el llamado urgente a colaborar con las víctimas.

La cantante colombiana recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda humanitaria y visibilizar la situación que atraviesan miles de familias afectadas por el desastre. A través de una historia publicada en Instagram, compartió enlaces a organizaciones que ya trabajan en las zonas más golpeadas e invitó a sus seguidores a realizar donaciones.

"Si puedes, dona, comparte o ponte en contacto con ellas. Nuestra ayuda es urgente", escribió en consonancia con otras personalidades.

El gesto tuvo una enorme repercusión y fue replicado por millones de usuarios en distintas plataformas. Además de difundir organizaciones humanitarias, Shakira buscó mantener la atención internacional sobre la emergencia mientras continúan las tareas de rescate y asistencia a los damnificados. La artista se convirtió así en una de las principales referentes de la campaña solidaria que comenzó a multiplicarse en toda la región.

Westcol y Chabe impulsaron campañas entre sus seguidores

Los creadores de contenido Westcol y Chabe también utilizaron el enorme alcance de sus plataformas digitales para difundir centros de acopio, organizaciones humanitarias y distintas formas de colaborar con las personas afectadas por los sismos.

Ambos alentaron a sus comunidades a compartir información verificada y a participar de las campañas de ayuda, con el objetivo de canalizar donaciones hacia las zonas donde la situación continúa siendo crítica.

Mariam Obregón pidió ayuda para las familias damnificadas

La influencer colombiana Mariam Obregón también se sumó a la campaña solidaria. A través de sus redes sociales pidió empatía con los venezolanos que perdieron sus hogares y remarcó la importancia de colaborar con alimentos, medicamentos y recursos económicos para las organizaciones que trabajan sobre el terreno.

Su mensaje fue acompañado por miles de seguidores que replicaron las publicaciones para ampliar el alcance de la iniciativa.

Más artistas se unieron al pedido de solidaridad

La movilización también reunió a otras figuras como Carlos Baute, Danny Ocean, Elena Rose, Lele Pons, Joaquina, Ricardo Montaner y Ricky Montaner, quienes compartieron mensajes de apoyo, cadenas de oración e información sobre campañas de asistencia.

Mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes y asistiendo a las familias afectadas, las celebridades siguen utilizando sus redes sociales para mantener visible la tragedia y promover la ayuda internacional destinada a los miles de damnificados por los terremotos que golpearon a Venezuela.

Momentos mucho más felices para Shakira y Venezuela. En un recital en 2024, en su regreso a ese país tras una ausencia de 6 años. (Foto: Gentileza El Nacional)

Momentos mucho más felices para Shakira y Venezuela. En un recital en 2024, en su regreso a ese país tras una ausencia de 6 años. (Foto: Gentileza El Nacional)

Para volver a "otra Venezuela", más próspera y feliz

El atraso estructural de Venezuela, provocado durante estos 20 años de chavismo, llevará tiempo. Por eso, la urgencia de la ayuda humanitaria.

No hace mucho tiempo, para la propia Shakira escribía sobre Venezuela: "Creo que será la mejor gira de mi vida. Estoy muy emocionada". Se refería a su regreso a ese país para cantar en 2024. Llevaba 6 años de ausencia. Hoy, la artista vuelve a emocionarse, pero por otro motivo, dramático: ayudar a reconstruir la zona dañada por los dos terremotos en Venezuela.

Roberto Adrián Maidana
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