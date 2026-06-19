Feriado puente confirmado para este fin de semana

Un descanso pensado para los padres del sistema educativo

La medida tiene un alcance puntual: está dirigida exclusivamente a quienes forman parte del sistema educativo público de Puebla y cumplen con la condición de ser padres de familia.

Dentro de los beneficiarios pueden encontrarse docentes frente a grupo y trabajadores administrativos de la SEP estatal, siempre que sean padres. La disposición busca generar un espacio para que puedan convivir con sus hijos y seres queridos antes de la celebración del domingo.

Desde el gobierno estatal señalaron que el objetivo no es modificar de manera permanente el calendario laboral ni establecer un nuevo día festivo oficial, sino brindar una oportunidad especial a quienes cumplen tareas educativas durante gran parte del año.

El anuncio fue recibido como una medida simbólica, especialmente porque el Día del Padre suele celebrarse en México en un contexto donde muchas personas deben continuar con sus actividades laborales habituales. En esta ocasión, algunos trabajadores tendrán la posibilidad de organizar reuniones familiares, viajes cortos o simplemente pasar más tiempo en casa.

Pero la decisión también generó confusión debido a que muchas familias comenzaron a preguntarse si el viernes sería un día libre para todos.

La respuesta es clara: el descanso no aplica para toda la población mexicana ni para todos los habitantes de Puebla.

Quiénes tendrán descanso y quiénes deberán trabajar

Uno de los puntos más importantes de la medida es diferenciar entre los trabajadores beneficiados y aquellos que deberán continuar con sus actividades normales.

El permiso alcanza únicamente al personal de la Secretaría de Educación Pública de Puebla que sea padre de familia. Esto significa que empleados de otras dependencias gubernamentales, trabajadores del sector privado y personas que no pertenecen al sistema educativo estatal no quedan incluidos.

También quedan fuera, en principio, quienes trabajan en escuelas privadas, ya que la autorización corresponde al ámbito público estatal y no representa una suspensión generalizada de actividades educativas.

Por eso, un padre que trabaje en una empresa, comercio, fábrica u oficina privada deberá consultar las condiciones de su propio empleo para saber si podrá ausentarse.

La misma situación ocurre con otros trabajadores del estado que no forman parte de la estructura educativa.

El Día del Padre no se convierte en feriado oficial, y la jornada del viernes 19 de junio continuará siendo laboral para la mayoría de los mexicanos.

Qué pasará con las clases en Puebla

Otro de los grandes interrogantes surgió entre las familias con hijos en edad escolar: ¿habrá clases o no habrá actividades?

La respuesta depende de cada plantel y de cómo se aplique la medida dentro de la escuela.

En algunos centros educativos públicos de Puebla podrían registrarse cambios debido a que parte del personal docente o administrativo tendrá autorizado faltar. En otros casos, si la plantilla logra mantenerse operativa, las clases podrían desarrollarse con normalidad.

Por este motivo, las autoridades recomiendan que madres y padres consulten directamente con cada institución educativa antes de tomar decisiones.

No todas las escuelas tendrán necesariamente suspensión de actividades, ya que el permiso no fue diseñado como un cierre general de escuelas, sino como un beneficio laboral para determinados trabajadores.

La recomendación principal es revisar los avisos oficiales emitidos por cada plantel para evitar confusiones.

La SEP nacional no contempla un puente por el Día del Padre

A nivel federal, la Secretaría de Educación Pública no estableció un puente nacional por la celebración del Día del Padre dentro del ciclo escolar 2025-2026.

Esto significa que en la mayoría de los estados mexicanos las clases continuarán de acuerdo con el calendario establecido.

La medida adoptada en Puebla es una excepción y responde a una decisión local. Cada entidad tiene la capacidad de implementar ajustes específicos en determinadas circunstancias, especialmente cuando se trata de su personal estatal.

Por eso, mientras algunas familias poblanas podrán disfrutar de un fin de semana más largo, estudiantes y trabajadores de otras regiones deberán mantener sus actividades habituales.

Estados que adelantaron el cierre del ciclo escolar

Mientras el Día del Padre generó atención por este descanso especial, varios estados mexicanos también realizaron modificaciones en sus calendarios escolares debido a condiciones climáticas.

Las altas temperaturas, lluvias intensas y otros factores llevaron a distintas autoridades educativas a adelantar el cierre del ciclo escolar en algunas regiones.

Entre las entidades que decidieron finalizar antes las clases aparecen Yucatán y Colima, donde las vacaciones comenzarán antes del cierre tradicional de junio.

También se suman estados como Tlaxcala y Baja California Sur, donde el término del ciclo está previsto para los primeros días de julio.

Además, entidades como Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas y Guanajuato programaron el inicio del periodo vacacional entre el 5 y el 10 de julio.

Estas modificaciones responden principalmente a factores regionales, ya que las condiciones climáticas no afectan de la misma manera a todo el país.

Un beneficio especial, pero no un nuevo feriado

El anuncio de Puebla volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la importancia de los espacios familiares y la necesidad de reconocer fechas especiales como el Día del Padre.

Aunque la celebración no cuenta con un feriado nacional en México, algunas instituciones y gobiernos locales han buscado crear medidas que permitan a sus trabajadores participar de estos momentos.

La jornada del viernes 19 de junio quedará entonces como una excepción para un grupo concreto: padres de familia que forman parte de la SEP en Puebla.

Para el resto del país, la fecha continuará siendo una celebración familiar sin cambios oficiales en la rutina laboral.

La clave para evitar errores es recordar que no existe un puente nacional por el Día del Padre. El descanso anunciado corresponde únicamente a una autorización estatal y beneficia a trabajadores específicos del sector educativo.

Así, mientras algunos padres podrán comenzar antes el festejo y disfrutar un fin de semana extendido, millones de mexicanos continuarán con sus actividades habituales esperando la llegada del domingo 21 de junio, la fecha elegida para homenajear a los padres en todo el territorio nacional.