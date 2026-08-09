El video del apasionado beso de Luana y Hanssen en la pileta de Gran Hermano que hizo estallar las redes

Cuál fue la polémica estrategia de Tini con Hanssen en Gran Hermano que desató una ola de críticas en las redes

Tini dejó al descubierto cuál es su verdadera estrategia con Hanssen dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Aunque desde su ingreso se mostró muy cercana al participante, con gestos de afecto y complicidad, la exjugadora reveló que todo responde a un plan calculado y que su meta final es lograr su salida del reality.

En una conversación frente a las cámaras, la influencer sorprendió al admitir que su vínculo con él nunca fue genuino: "Me da risa porque él se cree todo. Después cuando salga y vea que lo voté y que me parecía una planta insípida... ahí chau".

Luego profundizó sobre su manera de jugar y no dudó en justificar su actitud: "Uno acá viene a ser traicionero también". "Yo no tengo amor por nadie. Por Fabio, que lo extraño un poquito... puede ser, pero a este...", dijo mientras hacía el gesto de cortarse el cuello con el dedo. "Él se cree importante, no le vamos a dar ese lugar, que se lo crea", agregó con ironía.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y rápidamente encendieron el debate entre los seguidores del programa, que pusieron en duda la efectividad de su estrategia. Muchos consideraron que, lejos de perjudicar a Hanssen, podría estar beneficiándolo frente al público. "Es una tarada, lo único que está logrando con esa actitud de trola y de forra es que la gente esté empatizando con el insípido de Hanssen", escribió una usuaria.

"Tini, qué personaje de novela te comiste? Se hace la Andrea del River, jajaja, basta, háganle la fulminante a esa mujer noo es tu GH, hermana", lanzó otra. "Eso cree ella, en realidad lo está favoreciendo. Este coqueteo falso no tiene sentido para el juego", opinó un tercero. "Bueno, entonces, le está saliendo mal la jugada porque desde que entró solo le subió la imagen", sumó otro comentario.