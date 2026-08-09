Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a salir y un rumor encendió la noche: "Una morocha"

Cuál es el secreto detrás del cuadro de Mauro Icardi y la China Suárez que Wanda Nara decidió exponer

Tras su regreso al país, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática al apuntar nuevamente contra Mauro Icardi. La empresaria y conductora habló con distintos medios apenas aterrizó en la Argentina y no dudó en referirse al conflicto que mantiene con el futbolista, haciendo foco en las consecuencias que, según ella, sus actitudes generan sobre sus hijas.

En diálogo con Desayuno Americano (América TV), la mediática le contó a Pamela David que, en su intento por perjudicarla, Icardi pierde de vista quiénes terminan siendo las verdaderas afectadas. Además, subrayó que el delantero debería revisar ciertos aspectos personales y aseguró que necesita “trabajar muchas cuestiones en terapia”.

Una de las declaraciones que más repercusión tuvo estuvo relacionada con una publicación que el jugador compartió en sus redes sociales. En ella se veía un gran cuadro que tiene en su casa, donde aparece junto a China Suárez, algo que rápidamente generó sorpresa entre sus seguidores.

Consultada sobre esa imagen, Wanda lanzó una fuerte acusación y reveló un detalle desconocido sobre el origen de la obra: “Ese cuadro que mostró es un rompecabezas que le hizo hacer a mis hijas. Después de seis meses de no ver al padre, llegaron y tuvieron que armar el rompecabezas de la amante. No era una foto del padre con ellas”, expresó.

Sus palabras no tardaron en generar repercusión tanto en los medios como en las redes. Mientras algunos usuarios la criticaron por su postura hacia su exmarido, otros se mostraron indignados al interpretar que las menores habrían quedado involucradas en una situación derivada del conflicto entre los adultos. Por otro lado, Wanda también habló sobre la disputa judicial por la propiedad que compartían y que ella definió como “la casa de sus sueños”. En ese sentido, explicó: “Así lo decidió la Justicia. En su momento Mauro estuvo de acuerdo y pidió a Santa Bárbara como compensación de alimentos futuros. Fue él con Ana (Rosenfeld) que lo armaron y me parece raro que ahora opine diferente. Esa casa va a ser para las nenas”.

Finalmente, la conductora se refirió a las últimas publicaciones de Icardi en redes y cuestionó el tono de sus mensajes: “Todos los agravios hacia un juez de la Nación habla de los pocos límites que tiene porque imaginate que una persona que se atreve a insultar públicamente a un juez lo que puede hacer en la intimidad”.

Y cerró con una reflexión sobre la violencia digital: “Yo siempre hablé de violencia y se me subestimó. Muchas cosas que se ven en redes son violentas y habría que poner un stop y decir basta con la violencia”.