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Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a salir y un rumor encendió la noche: "Una morocha"

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a salir y Laura Ubfal reveló el llamativo rumor sobre una “morocha” que circuló durante la noche.

9 ago 2026, 21:25
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Mauro Icardi y China Suárez
Mauro Icardi y China Suárez

Mauro Icardi volvió a disfrutar de la noche porteña. Mientras continúa a la espera de definiciones sobre su futuro laboral, el futbolista fue visto nuevamente en Tequila, el reconocido boliche de la Costanera, donde compartió la velada con la China Suárez y un grupo de empresarios. La información fue revelada por Laura Ubfal, quien contó detalles de la salida y dejó planteado un interrogante que rápidamente despertó curiosidad.

Según publicó la periodista, Icardi llegó al VIP del boliche acompañado por la actriz y por los empresarios que son socios de Wanda Cosmetics. Se trata, además, de quienes estarían detrás del proyecto para crear la línea de belleza de la ex Casi Ángeles. “Se lo vio divertidos y entre tragos en el VIP del famoso lugar de la Costanera”, escribió Ubfal al describir la noche del delantero.

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Pero, como suele ocurrir cuando Icardi aparece en Tequila, la salida no tardó en quedar envuelta en rumores. La periodista recordó que pocas semanas atrás otra noche en el mismo lugar había terminado en el centro de la escena por el escándalo relacionado con Ekaterina Ojeda, y aseguró que esta vez ya comenzó a circular una nueva versión. “Se habla de una ‘morocha’ presente en la barra y hay promesa de fotos y videos”, señaló Ubfal. Sin embargo, la propia periodista eligió ponerle un freno a la especulación y aclaró: “Habrá que ver si son datos ciertos”.

Por ahora, entonces, la supuesta presencia de una mujer morocha permanece en el terreno de las versiones y no hay confirmación sobre quién sería ni qué habría ocurrido durante la noche.

Cuál es el secreto detrás del cuadro de Mauro Icardi y la China Suárez que Wanda Nara decidió exponer

Tras su regreso al país, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática al apuntar nuevamente contra Mauro Icardi. La empresaria y conductora habló con distintos medios apenas aterrizó en la Argentina y no dudó en referirse al conflicto que mantiene con el futbolista, haciendo foco en las consecuencias que, según ella, sus actitudes generan sobre sus hijas.

En diálogo con Desayuno Americano (América TV), la mediática le contó a Pamela David que, en su intento por perjudicarla, Icardi pierde de vista quiénes terminan siendo las verdaderas afectadas. Además, subrayó que el delantero debería revisar ciertos aspectos personales y aseguró que necesita “trabajar muchas cuestiones en terapia”.

Una de las declaraciones que más repercusión tuvo estuvo relacionada con una publicación que el jugador compartió en sus redes sociales. En ella se veía un gran cuadro que tiene en su casa, donde aparece junto a China Suárez, algo que rápidamente generó sorpresa entre sus seguidores.

Consultada sobre esa imagen, Wanda lanzó una fuerte acusación y reveló un detalle desconocido sobre el origen de la obra: “Ese cuadro que mostró es un rompecabezas que le hizo hacer a mis hijas. Después de seis meses de no ver al padre, llegaron y tuvieron que armar el rompecabezas de la amante. No era una foto del padre con ellas”, expresó.

Sus palabras no tardaron en generar repercusión tanto en los medios como en las redes. Mientras algunos usuarios la criticaron por su postura hacia su exmarido, otros se mostraron indignados al interpretar que las menores habrían quedado involucradas en una situación derivada del conflicto entre los adultos. Por otro lado, Wanda también habló sobre la disputa judicial por la propiedad que compartían y que ella definió como “la casa de sus sueños”. En ese sentido, explicó: “Así lo decidió la Justicia. En su momento Mauro estuvo de acuerdo y pidió a Santa Bárbara como compensación de alimentos futuros. Fue él con Ana (Rosenfeld) que lo armaron y me parece raro que ahora opine diferente. Esa casa va a ser para las nenas”.

Finalmente, la conductora se refirió a las últimas publicaciones de Icardi en redes y cuestionó el tono de sus mensajes: “Todos los agravios hacia un juez de la Nación habla de los pocos límites que tiene porque imaginate que una persona que se atreve a insultar públicamente a un juez lo que puede hacer en la intimidad”.

Y cerró con una reflexión sobre la violencia digital: “Yo siempre hablé de violencia y se me subestimó. Muchas cosas que se ven en redes son violentas y habría que poner un stop y decir basta con la violencia”.

     

 

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