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Crisis bilateral

El embajador argentino en Brasil llegó a Buenos Aires para reunirse con Quirno

Daniel Raimondi mantendrá un encuentro de urgencia con el canciller argentino para analizar los próximos pasos ante la escalada diplomática con el gobierno de Lula da Silva.

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El embajador argentino en Brasil llegó a Buenos Aires para reunirse con Quirno

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El encuentro en el Palacio San Martín tendrá como objetivo analizar los pasos a seguir luego de la decisión del gobierno de Brasil de retirar a su embajador argentino y reducir el vínculo diplomático entre ambos países.

La medida fue adoptada después de una escalada de declaraciones y cuestionamientos públicos de Milei hacia Lula, que profundizaron las diferencias políticas e ideológicas entre ambos gobiernos.

Cómo queda la representación diplomática

Mientras Raimondi se encuentra en Buenos Aires, la embajada argentina en Brasilia quedó temporalmente a cargo de María Emilia Cortés, quien asumirá como encargada de negocios.

Por su parte, Julio Bitelli, embajador de Brasil en la Argentina, permanece fuera de la conducción de la sede diplomática, en el marco de la decisión brasileña de reducir el nivel de representación.

Aunque ambos diplomáticos mantienen formalmente sus credenciales y su condición de embajadores, las relaciones políticas de alto nivel entre ambos países quedarían prácticamente congeladas por el momento.

La tensión entre Milei y Lula

La crisis diplomática se profundizó luego de las declaraciones de Milei sobre Lula y su respaldo a una eventual victoria de Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil.

Desde el gobierno brasileño cuestionaron las expresiones del mandatario argentino y reclamaron el cese de las agresiones.

La Cancillería argentina, en tanto, lamentó la decisión de Brasil y la calificó como "unilateral", aunque aseguró que el Gobierno mantendrá abiertas las relaciones bilaterales.

El canciller Quirno también sostuvo que la Argentina no buscará escalar el conflicto. "Para pelearse hacen falta dos. No cuenten con Argentina para eso", afirmó.

La escalada también genera preocupación por sus posibles consecuencias económicas y regionales. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y el intercambio bilateral ronda los 31.000 millones de dólares anuales, según los datos citados por Noticias Argentinas.

Además, una reducción del diálogo político podría generar dificultades administrativas dentro del Mercosur y afectar sectores con fuerte vínculo comercial entre ambos países, como la industria automotriz y la minería.

La reunión entre Raimondi y Quirno será clave para definir cómo continuará la relación diplomática con Brasil después de la decisión de Lula de reducir el nivel de representación.

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