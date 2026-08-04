Firmado por el Gobierno: decretan feriado el viernes 7 de agosto y habrá un nuevo fin de semana largo

Esta disposición permitirá que miles de vecinos puedan participar de las actividades organizadas para la ocasión y, al mismo tiempo, disfrutar de un descanso adicional que se extenderá durante todo el fin de semana.

La jornada tendrá distintos alcances según el sector laboral:

La administración pública permanecerá sin actividad.

Los trabajadores del Banco Provincia tendrán asueto.

Para la industria, el comercio y otras empresas privadas será un feriado optativo, por lo que la decisión de otorgar el día libre dependerá de cada empleador.

En consecuencia, algunos establecimientos comerciales podrán abrir normalmente, mientras que otros suspenderán sus actividades o funcionarán con horarios reducidos.

Por qué el Partido de Salto celebra a San Cayetano

Cada 7 de agosto, el Partido de Salto conmemora las fiestas patronales dedicadas a San Cayetano, una de las celebraciones religiosas más importantes de la región.

San Cayetano es considerado el patrono del pan y del trabajo, motivo por el cual miles de fieles participan cada año de misas, procesiones y distintas manifestaciones de fe para agradecer o pedir por empleo y prosperidad.

Además del aspecto religioso, la fecha se transformó con el paso del tiempo en una verdadera celebración comunitaria que convoca tanto a vecinos como a visitantes de localidades cercanas.

Las actividades suelen extenderse durante toda la jornada e incluyen propuestas para personas de todas las edades.

Por qué las fiestas patronales siguen siendo importantes en la provincia de Buenos Aires

Las fiestas patronales forman parte del patrimonio cultural de numerosas ciudades bonaerenses y representan mucho más que una celebración religiosa.

Estas festividades permiten mantener vivas costumbres que, en muchos casos, se transmiten desde hace más de un siglo y reúnen a toda la comunidad en torno a una fecha significativa.

Generalmente, los festejos incluyen:

Celebraciones litúrgicas y misas especiales.

Procesiones por las calles de la ciudad.

Peregrinaciones de fieles.

Ferias de artesanos y emprendedores.

Espectáculos musicales y culturales.

Patios gastronómicos con comidas típicas.

Desfiles de instituciones locales.

Actividades recreativas para toda la familia.

Estas propuestas no solo fortalecen el sentido de pertenencia entre los vecinos, sino que también generan movimiento económico gracias a la llegada de turistas y visitantes.

El impacto económico de las fiestas patronales

Además de su dimensión religiosa y cultural, las fiestas patronales representan un importante impulso para la economía local.

Durante estos eventos suelen incrementarse las ventas en distintos rubros, especialmente en:

Gastronomía.

Hotelería.

Comercios minoristas.

Artesanías.

Transporte.

Servicios turísticos.

Muchos emprendedores aprovechan estas jornadas para exhibir y comercializar productos regionales, mientras que restaurantes, bares y alojamientos reciben una mayor cantidad de clientes.

En ciudades de menor tamaño, este movimiento puede significar uno de los momentos comerciales más importantes del año.

Qué establece el Decreto 2164/2025

La decisión de declarar el feriado local fue formalizada mediante el Decreto 2164/2025, normativa que contempla distintos asuetos administrativos en municipios bonaerenses por aniversarios fundacionales y fiestas patronales.

Este tipo de decretos se publican cada año para reconocer fechas relevantes de cada distrito y ordenar el funcionamiento de los organismos públicos.

En este caso, la normativa alcanza exclusivamente al Partido de Salto, por lo que el resto de la provincia desarrollará sus actividades con total normalidad.

Es importante remarcar que estos feriados no tienen carácter nacional, razón por la cual su aplicación depende exclusivamente de la jurisdicción alcanzada.

El feriado llega antes del descanso nacional del 17 de agosto

Para quienes puedan disfrutar del asueto del 7 de agosto, el calendario ofrece un descanso adicional pocos días antes del próximo feriado nacional.

El lunes 17 de agosto será feriado en todo el país por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las fechas patrias más importantes del calendario argentino.

De esta manera, agosto ofrecerá dos oportunidades de descanso para distintos sectores, aunque con alcances diferentes.

Mientras que el feriado del día 7 será exclusivamente local, el del 17 beneficiará a trabajadores y estudiantes de todo el territorio nacional.

Cuáles son los próximos feriados de 2026

Tras el feriado local del Partido de Salto y el descanso nacional de agosto, el calendario argentino todavía contempla varias jornadas no laborables antes de finalizar el año.

Los principales feriados de 2026 son los siguientes:

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20 de noviembre). Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas representan las últimas oportunidades del año para disfrutar de fines de semana largos o jornadas de descanso, especialmente para quienes puedan combinar los feriados con licencias o vacaciones.

Qué tener en cuenta si vivís o viajás al Partido de Salto

Quienes tengan previsto realizar trámites o visitar el Partido de Salto durante el viernes 7 de agosto deberán considerar que las oficinas públicas permanecerán cerradas y que el Banco Provincia no atenderá al público.

En cambio, el funcionamiento del comercio dependerá de la decisión de cada establecimiento, ya que el asueto tiene carácter optativo para el sector privado.

Por otra parte, se espera una importante concurrencia a las actividades organizadas por la comunidad en honor a San Cayetano, una celebración que cada año reúne a vecinos, peregrinos y turistas.

Con este nuevo feriado local, el Partido de Salto volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la provincia de Buenos Aires, combinando tradición, cultura, turismo y religión en una jornada que, además de rendir homenaje a su santo patrono, también genera un impacto positivo en la actividad económica y fortalece la identidad de toda la comunidad.