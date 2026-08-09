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La contundente respuesta de Emily Ceco cuando le preguntaron si tiene un romance con Moritán: "Estamos..."

Emily Ceco habló en Infama sobre su vínculo con Roberto García Moritán y aclaró qué pasó entre ellos tras los rumores de romance.

9 ago 2026, 19:37
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EMILY CECO
EMILY CECO

Luego de que comenzaran a circular versiones sobre un supuesto romance entre Roberto García Moritán y Emily Ceco, la exparticipante de Love is Blind decidió romper el silencio y aclarar cuál es realmente el vínculo que mantiene con el exmarido de Pampita. En diálogo con Infama (América TV), la joven negó que exista una relación sentimental entre ambos y explicó por qué comenzaron a mostrarse juntos.

Ante la consulta sobre los rumores, Emily fue tajante: "No estoy saliendo con Roberto. No estoy de novia con él, no nos estamos conociendo, o sea, buena onda, pero nada más".

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Sin embargo, reconoció que sí existe un acercamiento entre ambos, aunque vinculado a la política. "Eso sí, pero no como pareja. Estamos vinculándonos, estamos tratando de vincularnos, mejor dicho, políticamente. Creo que después de esto ya no va a pasar más nada", explicó Ceco cuando la cronista le preguntó si efectivamente se estaban relacionando.

Emily también reveló que el primer contacto con García Moritán se produjo de manera casual y que su interés inicial estuvo relacionado exclusivamente con sus ideas políticas: "Fue al aire, fue también acá en el piso de Aptra, un segundo, y yo escuché fuera de vivo su nota, me gustó cómo habló políticamente, me cayó muy bien, y por eso le agregue a redes. No fue por ninguna de las cosas que se están diciendo: ni por interés de conocerlo personalmente como una affaire, como pareja, no, no, fue por ideologías políticas".

A partir de ese primer acercamiento, ambos decidieron encontrarse para conversar con mayor tranquilidad y profundizar en esos temas. Sin embargo, la elección del lugar terminó alimentando justamente los rumores que buscaban evitar: "Queríamos hablar bien en persona para poder desarrollar estos temas y para que no se genere nada también público, dijimos: 'Bueno, vamos a un punto medio, que no sea público'- Dijimos en un momento ir a un bar y terminamos yendo a su casa para poder hablar bien y que no se crea que estamos saliendo y terminó sucediendo igual".

La cronista de Infama también quiso saber si, más allá del vínculo político, Emily había contemplado la posibilidad de conocer a García Moritán desde un lugar más íntimo. "No, claramente no. No es un hombre desagradable, pero no es mi estilo", respondió Ceco, dejando en claro que no existe interés romántico de su parte.

Por último, la conversación tomó un tono más picante cuando le preguntaron por un posible interés de García Moritán hacia ella. "No, los dedos de una mano te sobran. No sabemos si intentó, pero bueno, es un hombre que se conoce, que le gusta un poquito...", contestó Emily.

Qué dijo Roberto García Moritán tras los rumores de romance con Emily Ceco

Después de que en LAM (América TV) mencionaran que estaría iniciando romances con Emily Ceco y Virginia Gallardo, Roberto García Moritán decidió dar su versión. Lo hizo mediante un vivo en Instagram, donde negó de manera categórica las especulaciones y apuntó contra quienes las difundieron.

Molesto, el exfuncionario cuestionó el tratamiento que recibió su intimidad y lanzó un mensaje duro contra los programas de espectáculos: "Qué triste tiene que ser tu realidad para que tu vida profesional se centre en hablar de otros diciendo mentiras y tirando mier… todo el tiempo".

Lejos de frenar allí, volvió a cargar contra quienes instalaron esos rumores y agregó: "Qué triste hacer de tu vida el hablar mal de otras personas, pobre gente, Dios mío".

Durante la transmisión también se refirió a su futuro político y confirmó que buscará competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, insistió en que las versiones sobre su vida personal son falsas y sostuvo: "Se van a querer matar por toda esa mala leche con la que hablan de mí y mi familia, y cómo inventan situaciones".

Antes de finalizar el vivo, ironizó sobre la repercusión mediática y dejó una definición que buscó cerrar las especulaciones: "Voy a competir el año que viene en el Partido Demócrata Progresista. Háganme mucha mala prensa".

Finalmente, cerró con una frase contundente sobre su presente sentimental: "Estoy soltero. Dedíquense a sus vidas".

     

 

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