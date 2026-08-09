La contundente respuesta de Emily Ceco cuando le preguntaron si tiene un romance con Moritán: "Estamos..."

A partir de ese primer acercamiento, ambos decidieron encontrarse para conversar con mayor tranquilidad y profundizar en esos temas. Sin embargo, la elección del lugar terminó alimentando justamente los rumores que buscaban evitar: "Queríamos hablar bien en persona para poder desarrollar estos temas y para que no se genere nada también público, dijimos: 'Bueno, vamos a un punto medio, que no sea público'- Dijimos en un momento ir a un bar y terminamos yendo a su casa para poder hablar bien y que no se crea que estamos saliendo y terminó sucediendo igual".

La cronista de Infama también quiso saber si, más allá del vínculo político, Emily había contemplado la posibilidad de conocer a García Moritán desde un lugar más íntimo. "No, claramente no. No es un hombre desagradable, pero no es mi estilo", respondió Ceco, dejando en claro que no existe interés romántico de su parte.

Por último, la conversación tomó un tono más picante cuando le preguntaron por un posible interés de García Moritán hacia ella. "No, los dedos de una mano te sobran. No sabemos si intentó, pero bueno, es un hombre que se conoce, que le gusta un poquito...", contestó Emily.

Qué dijo Roberto García Moritán tras los rumores de romance con Emily Ceco

Después de que en LAM (América TV) mencionaran que estaría iniciando romances con Emily Ceco y Virginia Gallardo, Roberto García Moritán decidió dar su versión. Lo hizo mediante un vivo en Instagram, donde negó de manera categórica las especulaciones y apuntó contra quienes las difundieron.

Molesto, el exfuncionario cuestionó el tratamiento que recibió su intimidad y lanzó un mensaje duro contra los programas de espectáculos: "Qué triste tiene que ser tu realidad para que tu vida profesional se centre en hablar de otros diciendo mentiras y tirando mier… todo el tiempo".

Lejos de frenar allí, volvió a cargar contra quienes instalaron esos rumores y agregó: "Qué triste hacer de tu vida el hablar mal de otras personas, pobre gente, Dios mío".

Durante la transmisión también se refirió a su futuro político y confirmó que buscará competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, insistió en que las versiones sobre su vida personal son falsas y sostuvo: "Se van a querer matar por toda esa mala leche con la que hablan de mí y mi familia, y cómo inventan situaciones".

Antes de finalizar el vivo, ironizó sobre la repercusión mediática y dejó una definición que buscó cerrar las especulaciones: "Voy a competir el año que viene en el Partido Demócrata Progresista. Háganme mucha mala prensa".

Finalmente, cerró con una frase contundente sobre su presente sentimental: "Estoy soltero. Dedíquense a sus vidas".