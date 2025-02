"Hacemos California grande de nuevo": la desopilante propuesta de Dinamarca a Trump

"California tiene sol, tiene playas, buen clima y no le gusta a Donald Trump. Es justo lo que necesitamos". Esa es la base de la desopilante propuesta que un grupo de daneses le quiere presentar oficialmente al presidente de los Estados Unidos. La idea se resume también como "MACA". Es decir, "Make California Great Again" (Hagamos California grande nuevamente). En lugar de vender Groenlandia a los Estados Unidos, estos daneses intrépidos quieren que el presidente republicano, que no soporta el progresismo californiano, les venda la costa oeste a Dinamarca.