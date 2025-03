Hamas lanzó misiles contra Israel y la tregua está rota por ambas partes

De ese grupo, solo se cree que unos 25 están todavía con vida, pero estos incidentes de esta semana hacen imposible saber qué pudo haber pasado con ellos. Hamas no volvió a mostrarse partidario de negociar, Israel en consecuencia reanudó sus bombardeos y la devolución fue la de misiles lanzados contra Tel Aviv. La tregua, la paz y la suerte de los rehenes está otra vez en manos de un conflicto militar.

Hablan los misiles y no las negociaciones de paz

El escudo de hierro de Israel volvió a actuar. Un proyectil interceptado y otros dos impactaron en áreas abiertas; mientras tropas israelíes se despliegan en la costa norte de Gaza. Por lo tanto, es muy fácil comprender cuando este jueves, un funcionario de Hamas dijo que los mediadores están haciendo esfuerzos para restablecer la tregua, pero "no hay avances". En este cuadro del conflicto, es imposible.

refugos antimisiles en Israel.jpg Israelíes se refugian en un depósito de un supermercado al sonar las sirenas ante ataques de misiles de Hamas. (Foto: Gentileza Times of Jerusalen)

Las sirenas antimisiles sonaron en Tel Aviv el jueves por la tarde tras el lanzamiento de tres cohetes de largo alcance desde el sur de la Franja de Gaza contra Israel. Fue la primera vez que se lanzaban cohetes desde Gaza hacia el centro de Israel en más de cinco meses. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no hubo heridos, aunque varios fragmentos de metralla impactaron en zonas pobladas. No se aclaró si se desprendieron de los cohetes de Hamás o de los interceptores, pero no se causaron daños importantes.

El grupo terrorista Hamás se atribuyó la responsabilidad del ataque. Mientras tanto, las tropas israelíes ampliaron una operación terrestre en el norte de la Franja de Gaza, seguido por decenas de ataques aéreos tras el fracaso de un alto el fuego de dos meses.

israel katz.jpg Israel Katz, ministro de Defensa israelí, amenazó con la destrucción total de la franja de Gaza si no se reanuda la liberación de los rehenes. (foto: Gentileza el diarioAR)

Nuevas promesas de destrucción total

"El primer (Yahya) Sinwar destruyó Gaza y el segundo Sinwar la destruirá por completo", lanzó como una amenaza - pero poniendo la responsabilidad en los líderes de Hamas - el ministro de defensa, Israel Katz. En un vídeo mensaje, hizo referencia al hermano del "cerebro" del ataque del 7 de octubre y máximo líder de Hamás, Yahya, asesinado por Israel en octubre de 2024 en Gaza.

Pero solo fue una primera advertencia. Más grave fue lo que siguió ya que amenazó con llevar el reinicio de los ataques hasta lograr la "destrucción y devastación total" de la franja de Gaza si los rehenes no son liberados. Para que no queden dudas de sus palabras, puso como ejemplo el ataque de estos dos días - Hamas dice que hubo casi 1.000 muertos -, y para Israel Katz,e so solo fue el "primer paso".

"El resto será mucho más difícil y pagarán el precio si no regresan los rehenes", prometió el ministro. Ni la tregua ni la vida de los rehenes tienen mucha chance, es esta nueva escalada de los combates y bombardeos.