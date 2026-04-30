La asquerosa acción de Danelik por la que Luana le llamó la atención en Gran Hermano: "Me afeité el..."

Danelik Galazan está viviendo sus primeros días en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sin la compañía de Brian Sarmiento, con quien tuvo un vínculo muy cercano y lleno de complicidad y atracción mutua desde hace varias semanas.
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Luana advirtió una maniobra de Danelik a su lado cuando estaban en la habitación de la casa de Gran Hermano y el momento se hizo viral en las redes.
Danelik Galazan está viviendo sus primeros días en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sin la compañía de Brian Sarmiento, con quien tuvo un vínculo muy cercano y lleno de complicidad y atracción mutua desde hace varias semanas.
En las últimas horas, la influencer tucumana fue protagonista de una asquerosa acción en la convivencia que tuvo un gran rebote en el mundo virtual entre los seguidores del reality.
Fue cuando Danelik y Luana Fernández se encontraban tranquilas charlando recostadas en la cama cuando de repente la rubia comenzó a rascarse con ganas en la parte de atrás de su cuerpo metiéndose la mano por debajo de su pantalón.
Al advertir esto a su lado, Luana le llamó la atención de inmediato: “¿Te pica el cu.. amiga?”, le preguntó la morocha. A lo que Danelik contestó sin vueltas y con absoluta sinceridad: “Es que me afeité el or..”.
"Bueno pero no quiero oler tu olor a cu...", le respondió Luana asombrada por la respuesta de su compañera. "No me estoy metiendo, me saco la bombacha porque me roza", argumentó Danelik.
Ese momento en la habitación de la casa de Gran Hermano rápidamente tuvo una gran repercusión desde las redes sociales y muchos usuarios cuestionaron la acción de Danelik frente a Luana.
"Me da risa lo ordinaria que es Danelik siempre se esta tocando", "Siempre tan fina", "Se llama falta de higiene", "Hasta la amiga se incomodaba", observaron algunos usuarios de X ante la viralización del video.
Tras su reciente eliminación de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento se refirió a la relación que mantuvo con Danelik en el reality y abrió su corazón.
El ex futbolistadejó en claro que nunca se preocupó por los comentarios de los demás y se dejó llevar por lo que sentía por Danelik y que no formó parte de ninguna estrategia de juego.
"Me decían que era una chica trans y Danelik se maquillaba y era una chica. La verdad es que me levantaba y lo único que quería era que se despierte, que ella dormía dos horas más, porque me hacía reír. Me hipnotizaba cómo era su personalidad”, precisó Brian en charla con el programa de streaming La Cumbre que conduce Santiago del Moro.
En ese sentido, el ex deportista aseguró que durante ese vínculo, Danelik incluso le hizo un especial pedido ante tantos momentos que compartieron juntos, el cuál aceptó de inmediato y decidió seguir adelante con el vínculo de igual manera.
"Es más, ella en un momento me plantea porque vos estás en una cama, a los besos, a los roces, y en todo momento era hasta que ella me dé el lugar. Y en una me agarra y me dice, ‘che, disculpame, pero por respeto a mi familia, no quiero hacer nada’.´Listo no pasa nada, vamos al frente y a mí me gusta que estés conmigo en la cama’. Sino yo me hubiese alejado", concluyó.