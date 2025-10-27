En vivo Radio La Red
Actualidad
Incendio
tren
EXCLUSIVO A24

Incendio en una formación del tren Urquiza: evacuaron a los pasajeros y suspendieron el servicio

El fuego se originó en una unidad que llegaba a la estación Pedro Arata, entre Agronomía y La Paternal. Bomberos de la Superintendencia Federal controlaron el incendio.



Una formación del tren Urquiza sufrió un principio de incendio esta tarde en la estación Pedro Arata, ubicada entre los barrios porteños de Agronomía y La Paternal, en la intersección de las avenidas Chorroarín y Constituyentes.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.45, en plena hora pico, cuando el tren circulaba con una gran cantidad de pasajeros. Según informaron fuentes oficiales, todos los ocupantes fueron evacuados a tiempo y no se registraron heridos.

Bomberos de la Superintendencia Federal trabajan en el lugar para controlar las llamas y enfriar la formación afectada. La línea, operada por la empresa Metrovías, interrumpió momentáneamente su servicio mientras se desarrollan las tareas de seguridad y peritaje.

Las primeras versiones indican que el fuego se habría iniciado en uno de los vagones, aunque aún se desconocen las causas del siniestro.

Noticia en desarrollo...

