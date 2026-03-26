Impactante: así fue el momento en el que una bomba de racimo iraní impactó en una localidad israelí

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Equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y asistieron a al menos dos personas, un hombre y una mujer de unos 50 años, que resultaron con heridas leves. Otras personas fueron contenidas por cuadros de shock tras el ataque.

Mientras tanto, policías y voluntarios trabajaron en la remoción de escombros y en la inspección de vehículos dañados. Una mujer mayor fue trasladada en ambulancia envuelta en una manta, en medio de una escena marcada por el desconcierto y la tensión.

Escalada militar y alerta en todo el país

Tras el impacto, las autoridades israelíes informaron que otros misiles lanzados desde Irán fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea. Las sirenas también se activaron en Jerusalén y otras zonas del centro del país.

El ataque se da en un contexto de máxima tensión regional, luego de una serie de enfrentamientos y lanzamientos de cohetes desde Líbano, atribuidos al grupo Hezbollah, que elevaron el nivel de alerta en toda la región.

M2ZHOIWX4JBPZDOTKDPLVJL2RY Unidades de emergencia y policía retiraron escombros en Kafr Qassem y asistieron a residentes, incluida una anciana escoltada hacia una ambulancia. (REUTERS)

Qué se sabe sobre el ataque y los daños

El ejército israelí aseguró que los sistemas defensivos continúan operativos para interceptar amenazas, mientras que el alcalde de Kafr Qassem, Haitham Taha, señaló que los daños en la ciudad habrían sido provocados por municiones de racimo.

Aunque en un primer momento se habló de varios heridos, las autoridades confirmaron que solo dos personas resultaron afectadas. Sin embargo, el impacto dejó una fuerte marca en el barrio, que pasó en segundos de la calma cotidiana a una escena de guerra.