Impactante: así fue el momento en el que una bomba de racimo iraní impactó en una localidad israelí

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar con un impactante ataque en la ciudad israelí de Kafr Qassem. Allí, un misil lanzado desde Irán impactó en plena zona residencial y quedó registrado por cámaras de seguridad.
Las autoridades confirmaron la activación de alarmas antiaéreas y la intervención de sistemas de protección en la ciudad de Kafr Qassem, pero no lograron contener todas las consecuencias del ataque.
Así fue el momento en el que una bomba de racimo iraní impactó en una localidad israelí. (Foto: Reuters)
La tensión en Medio Oriente volvió a escalar con un impactante ataque en la ciudad israelí de Kafr Qassem. Allí, un misil lanzado desde Irán impactó en plena zona residencial y quedó registrado por cámaras de seguridad.
El episodio ocurrió durante la mañana del jueves, cuando las sirenas antiaéreas interrumpieron la rutina del barrio. En las imágenes se observa cómo una calle tranquila se transforma en segundos: vecinos corren desesperados en busca de refugio y hasta un animal huye ante la inminente explosión. Instantes después, el proyectil impacta de lleno sobre un auto.
El misil cayó directamente sobre un vehículo estacionado, que salió despedido por el aire, volcó y terminó estrellado contra el asfalto. La explosión provocó una lluvia de escombros, con fragmentos de metal y vidrio que se dispersaron por toda la cuadra, mientras una nube de polvo cubría la escena.
Segundos después, el silencio dio paso al caos. Vecinos salieron de sus casas, muchos sin comprender lo ocurrido, mientras comenzaban a escucharse gritos y pedidos de ayuda.
Equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y asistieron a al menos dos personas, un hombre y una mujer de unos 50 años, que resultaron con heridas leves. Otras personas fueron contenidas por cuadros de shock tras el ataque.
Mientras tanto, policías y voluntarios trabajaron en la remoción de escombros y en la inspección de vehículos dañados. Una mujer mayor fue trasladada en ambulancia envuelta en una manta, en medio de una escena marcada por el desconcierto y la tensión.
Tras el impacto, las autoridades israelíes informaron que otros misiles lanzados desde Irán fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea. Las sirenas también se activaron en Jerusalén y otras zonas del centro del país.
El ataque se da en un contexto de máxima tensión regional, luego de una serie de enfrentamientos y lanzamientos de cohetes desde Líbano, atribuidos al grupo Hezbollah, que elevaron el nivel de alerta en toda la región.
El ejército israelí aseguró que los sistemas defensivos continúan operativos para interceptar amenazas, mientras que el alcalde de Kafr Qassem, Haitham Taha, señaló que los daños en la ciudad habrían sido provocados por municiones de racimo.
Aunque en un primer momento se habló de varios heridos, las autoridades confirmaron que solo dos personas resultaron afectadas. Sin embargo, el impacto dejó una fuerte marca en el barrio, que pasó en segundos de la calma cotidiana a una escena de guerra.