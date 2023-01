Impacto en Brasil: la tienda más grande del país presentó la quiebra

La empresa estaba valuada en 12.000 millones de reales (alrededor de 2300 millones de dólares), pero ahora bajó a 8.000 millones. El valor de las acciones se derrumbó en muy poco tiempo.

lojas americanas caida de las acciones.jpg Las acciones de Lojas americanas se derrumbaron de R$121 a R$3,22 desde fines del 2020 a el inicio de este 2023 (Foto: Captura de TV)

A fines de 2020, su valor era de 121 reales. A principios de este 2023 solo cotiza a 3,22 reales. Una marcha inviable para la compañía en el mercado.

El nuevo CEO de "Lojas Americanas" encontró el nudo del problema. El mal manejo de los últimos años le significó un pasivo de 43 mil millones de reales (unos 824.576.700 millones de dólares).

Es por eso que decidió tomar una drástica decisión: Lojas Americanas presentó su pedido de Recuperación Judicial. Es la manera en Brasil para tramitar la quiebra. Pero, como sucede en los Estados Unidos, ese plan tiene la posibilidad de evitar -pese a la quiebra- que la compañía líder en retail no cierre para siempre tras 94 años de existencia.

lojas americanas pagina on line.jpg Lojas Americanas tiene un catálogo impresionante de bienes para el ciudadano promedio de Brasil (Foto: página online de Lojas Americanas).

El plan contempla una serie de pasos que ya están marcados por la ley de quiebras de Brasil:

Los acreedores están inhibidos durante un tiempo para presentarse a cobrar las deudas.

durante un tiempo para presentarse a cobrar las deudas. La empresa tiene 60 días (renovables por otros 60) para presentar un plan de "salvataje" .

. La propuesta debe ser aceptada por los acreedores.

Lojas Americanas debe "ajustarse" con su nuevo plan. Es decir, achicarse en el número de locales y también de sus empleados.

lojas americanas grandes marcas precios bajos.jpg Grandes marcas y precios bajos, la clave del éxito de las Lojas Americanas en todo Brasil (Foto: gentileza UOL).

Lo más importante es que la propuesta tiene que ser "viable en términos financieros". Si los acreedores no la aceptan o la justicia comercial de Brasil entiende que no podrá hacer frente al programa de refinanciación, puede decretar, entonces sí, la quiebra definitiva de la nave insignia de las tiendas comerciales en ese país.

Carrera contra reloj para salvar a la tienda comercial

Lojas Americanas está urgida por el tiempo. No solo porque ya corren los 60 días para presentar su plan de "rescate". Las empresas proveedoras comenzaron a no enviar sus productos por temor a que no se les pague. Por eso ya hay faltantes en algunos rubros. De nuevo, para que se entienda la importancia de esta cadena: allí se pueden conseguir desde tornillos, pasando por celulares, electrónica, ropa, muebles para el hogar y hasta productos de supermercado.

El otro inconveniente que provocó conocer el rojo financiero es que muchos bancos ya no aceptan la financiación a sus clientes de compras hechas en las Lojas Americanas. Por eso debe presentar rápidamente la alternativa de reestructuración que evite la quiebra.

lojas americanas primer local en Rio.jpg El primer local de Lojas Americanas en Brasil. Abrió en 1929 en Río de Janeiro (Foto: gentileza O Globo).

Desde Estados Unidos, con un "ole" a la Argentina, a Brasil

Lojas Americanas debe su nombre a que fue el sueño de cuatro norteamericanos. John Lee, Glenn Matson, James Marshall y Batson Borger dejaron su país para instalar una tienda comercial en América del Sur. La idea era montar una tienda que ofreciera precios bajos en productos de buena calidad, siguiendo el modelo de tiendas en los Estados Unidos que se popularizaron a comienzos del siglo XX (una suerte de mezcla entre Macy´s y la desaparecida Woolworth, que cerró en 1997).

Pero el destino original era la Argentina, en su esplendor de las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, conocieron a Aquino Sales y Max Landesman, dos brasileños que los convencieron de establecerse más al norte de nuestro país, en Brasil. Específicamente, la primera tienda Americana abrió en Río de Janeiro en 1929.

lojas americanas black friday.jpg Miles de brasileños -y turistas- esperan toda la noche a que abran las tiendas en los días de rebajas, como en EE.UU. (Foto: gentileza UOL).

Su éxito fue tan impresionante que, al igual que en los Estados Unidos, miles de personas pasan la noche frente al ingreso a los locales en los días de rebajas como el "Black Friday". Desde entonces no paró de crecer y expandirse por todo el país. Hasta ahora.

Brasil es la economía más importante de América Latina. Sin embargo, en el arranque de 2023, su cadena comercial más emblemática en todo el país está luchando por no cerrar definitivamente.