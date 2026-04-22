Ataques a buques en el Estrecho de Ormuz: Irán secuestró tres barcos en medio de la tregua con Estados Unidos

720 - 2026-04-22T154549.429 La Guardia Nacional de Irán atacó barcos cargueros en el estrecho de Ormuz y hace tambalear el alto el fuego con Estados Unidos.

Otro buque, el Francesca, con bandera panameña, también fue interceptado a unas ocho millas al oeste de Irán. En este caso no se registraron daños ni víctimas. En tanto, un tercer navío identificado como Euphoria fue atacado con disparos mientras intentaba salir del estrecho y quedó varado frente a la costa iraní.

La respuesta de Irán y la advertencia internacional

A través de un comunicado oficial, la Guardia Revolucionaria confirmó la incautación de al menos dos embarcaciones, a las que calificó como “infractoras”. “Fueron detenidas y dirigidas a la costa iraní”, indicaron desde el organismo militar.

En la misma línea, la agencia iraní Tasnim advirtió sobre la posibilidad de nuevos operativos en la zona: “Se advierte contra cualquier actividad que perjudique la seguridad de la navegación en esta vía marítima”.

Un conflicto que amenaza con escalar

Los ataques se producen días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un buque iraní, lo que incrementó la tensión en una de las rutas más sensibles del mundo para el transporte de petróleo y mercancías.

La decisión de Irán de avanzar contra embarcaciones en el Estrecho de Ormuz vuelve a poner en duda la estabilidad de la tregua impulsada por Washington. En un contexto de bloqueo naval y creciente militarización, el riesgo de una escalada mayor en la región vuelve a instalarse en la agenda internacional.