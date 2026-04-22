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Ataques a buques en el Estrecho de Ormuz: Irán secuestró tres barcos en medio de la tregua con Estados Unidos

La Guardia Nacional Revolucionaria atacó los portacontenedores y los condujo a sus puertos seguros. El episodio amenaza con agravar el conflicto regional y peligran las negociaciones de paz.

Irán secuestró tres barcos en medio de la tregua con Estados Unidos. 

Irán secuestró tres barcos en medio de la tregua con Estados Unidos. 

La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este miércoles luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán atacara al menos tres buques portacontenedores en el estratégico Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio marítimo global. El episodio amenaza con agravar el conflicto regional y pone en jaque las negociaciones entre Teherán y Estados Unidos.

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Según reportes de organismos internacionales, tras los ataques, varias de las embarcaciones fueron interceptadas y trasladadas a puertos iraníes. El incidente ocurre en paralelo a la decisión del presidente Donald Trump de extender el alto el fuego, aunque manteniendo el bloqueo contra Irán.

Un informe de la agencia británica UKMTO confirmó que los buques afectados navegaban bajo bandera de Liberia y Panamá. Uno de ellos, el Epaminondas —operado por la firma griega Technomar Shipping—, fue atacado por una lancha rápida armada que se identificó como parte de la Guardia Revolucionaria.

El capitán del barco denunció que el ataque se produjo sin previo aviso, a unas 15 millas náuticas al noreste de Omán. La embarcación sufrió daños en el puente de mando tras recibir disparos y cohetes, aunque no se reportaron heridos entre los 21 tripulantes, en su mayoría ucranianos y filipinos. Luego del incidente, fue escoltada hacia un puerto iraní.

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La Guardia Nacional de Ir&aacute;n atac&oacute; barcos cargueros en el estrecho de Ormuz y hace tambalear el alto el fuego con Estados Unidos.&nbsp;

La Guardia Nacional de Irán atacó barcos cargueros en el estrecho de Ormuz y hace tambalear el alto el fuego con Estados Unidos.

Otro buque, el Francesca, con bandera panameña, también fue interceptado a unas ocho millas al oeste de Irán. En este caso no se registraron daños ni víctimas. En tanto, un tercer navío identificado como Euphoria fue atacado con disparos mientras intentaba salir del estrecho y quedó varado frente a la costa iraní.

La respuesta de Irán y la advertencia internacional

A través de un comunicado oficial, la Guardia Revolucionaria confirmó la incautación de al menos dos embarcaciones, a las que calificó como “infractoras”. “Fueron detenidas y dirigidas a la costa iraní”, indicaron desde el organismo militar.

En la misma línea, la agencia iraní Tasnim advirtió sobre la posibilidad de nuevos operativos en la zona: “Se advierte contra cualquier actividad que perjudique la seguridad de la navegación en esta vía marítima”.

Un conflicto que amenaza con escalar

Los ataques se producen días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un buque iraní, lo que incrementó la tensión en una de las rutas más sensibles del mundo para el transporte de petróleo y mercancías.

La decisión de Irán de avanzar contra embarcaciones en el Estrecho de Ormuz vuelve a poner en duda la estabilidad de la tregua impulsada por Washington. En un contexto de bloqueo naval y creciente militarización, el riesgo de una escalada mayor en la región vuelve a instalarse en la agenda internacional.

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