Donald Trump dijo que es "posible" retomar las negociaciones con Irán y espera una propuesta. 

B3MGSC3SPJGVNOE6GPPUTLCFP4 El vicepresidente estadounidense, JD Vance, durante su llegada a Islamabad para dialogar con representantes iraníes (REUTERS/Archivo)

Fuentes diplomáticas en Islamabad señalaron que, pese a la tensión retórica, la tregua se mantiene sin violaciones recientes, lo que refleja una voluntad de negociación por ambas partes. En ese contexto, Pakistán continúa como mediador clave para evitar una escalada.

El avance de las conversaciones depende en gran medida de la crisis interna en Irán, donde el poder está fragmentado entre distintos sectores, como la Guardia Revolucionaria, el Consejo de Guardianes y líderes religiosos.

Tras la muerte de Ali Khamenei al inicio del conflicto, la disputa por el liderazgo se profundizó y dificulta la definición de una estrategia común.

Desde Washington advierten que no habrá avances hasta que Teherán logre unificar su postura. “Negociar sin claridad interna haría cualquier acuerdo frágil e imposible de sostener”, señalaron fuentes cercanas al proceso.

Advertencias sobre el Estrecho de Ormuz

En paralelo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, condicionó la reapertura del Estrecho de Ormuz al levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

“No es posible reabrir el estrecho si se sigue violando el alto el fuego”, sostuvo, al tiempo que acusó a Estados Unidos de afectar el comercio global y denunció ataques en la región.

el-presidente-de-iran-masoud-pezeshkian-foto-reuters-RWA4CBNS6ZI3S5QGFEHPENSRAA El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. (Foto: REUTERS)

En las últimas horas, la Guardia Revolucionaria volvió a tensar el escenario tras detener embarcaciones en esa vía estratégica, una de las más importantes para el transporte de energía a nivel mundial.

Expectativa por una definición clave

Mientras tanto, la Casa Blanca aguarda señales concretas desde Teherán. El posible rol de Mojtaba Khamenei como líder de consenso aparece como una pieza clave para ordenar la interna.

Con el vicepresidente JD Vance y el equipo negociador en Washington, el escenario se mantiene abierto, pero condicionado a una definición política en Irán que permita encaminar un acuerdo duradero.