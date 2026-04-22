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Donald Trump dijo que es "posible" retomar las negociaciones con Irán y espera una propuesta

El Presidente de Estados Unidos afirmó que no existe un plazo definido para el conflicto en Medio Oriente ni para la tregua prorrogada por su gobierno, y rechazó que las elecciones legislativas de medio mandato influyan en su estrategia.

Donald Trump dijo que es posible retomar las negociaciones con Irán y espera una propuesta. 

Donald Trump dijo que es "posible" retomar las negociaciones con Irán y espera una propuesta. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la puerta al diálogo con Irán sigue abierta. Además, comentó que una nueva ronda de negociaciones podría concretarse en cuestión de horas, siempre y cuando Teherán logre presentar una postura unificada.

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Es posible”, respondió el mandatario al ser consultado sobre un eventual encuentro en Islamabad, en medio de una tregua que fue extendida a último momento para evitar una escalada militar.

La decisión de prolongar el alto el fuego llegó horas antes de que venciera el plazo inicial. Aunque Trump había anticipado que no renovaría la pausa y que incluso evaluaba retomar la ofensiva, finalmente optó por dar margen a la diplomacia.

El objetivo, según explicó, es que el liderazgo iraní supere sus divisiones internas y logre consensuar una propuesta concreta. “He ordenado mantener el bloqueo y estar preparados en todos los frentes. Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta”, afirmó.

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El vicepresidente estadounidense, JD Vance, durante su llegada a Islamabad para dialogar con representantes iran&iacute;es (REUTERS/Archivo)

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, durante su llegada a Islamabad para dialogar con representantes iraníes (REUTERS/Archivo)

Fuentes diplomáticas en Islamabad señalaron que, pese a la tensión retórica, la tregua se mantiene sin violaciones recientes, lo que refleja una voluntad de negociación por ambas partes. En ese contexto, Pakistán continúa como mediador clave para evitar una escalada.

El avance de las conversaciones depende en gran medida de la crisis interna en Irán, donde el poder está fragmentado entre distintos sectores, como la Guardia Revolucionaria, el Consejo de Guardianes y líderes religiosos.

Tras la muerte de Ali Khamenei al inicio del conflicto, la disputa por el liderazgo se profundizó y dificulta la definición de una estrategia común.

Desde Washington advierten que no habrá avances hasta que Teherán logre unificar su postura. “Negociar sin claridad interna haría cualquier acuerdo frágil e imposible de sostener”, señalaron fuentes cercanas al proceso.

Advertencias sobre el Estrecho de Ormuz

En paralelo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, condicionó la reapertura del Estrecho de Ormuz al levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

No es posible reabrir el estrecho si se sigue violando el alto el fuego”, sostuvo, al tiempo que acusó a Estados Unidos de afectar el comercio global y denunció ataques en la región.

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El presidente de Ir&aacute;n, Masoud Pezeshkian. (Foto: REUTERS)

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. (Foto: REUTERS)

En las últimas horas, la Guardia Revolucionaria volvió a tensar el escenario tras detener embarcaciones en esa vía estratégica, una de las más importantes para el transporte de energía a nivel mundial.

Expectativa por una definición clave

Mientras tanto, la Casa Blanca aguarda señales concretas desde Teherán. El posible rol de Mojtaba Khamenei como líder de consenso aparece como una pieza clave para ordenar la interna.

Con el vicepresidente JD Vance y el equipo negociador en Washington, el escenario se mantiene abierto, pero condicionado a una definición política en Irán que permita encaminar un acuerdo duradero.

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