Conmoción en Tigre: el triste final del joven agredido por una patota a la salida de un boliche

Personal de seguridad intervino y expulsó a los involucrados del lugar, pero el conflicto continuó en el exterior. Según la investigación, un grupo de al menos seis personas, que se movilizaba en dos autos, persiguió a Alan y a sus amigos por varias cuadras hasta alcanzarlos.

Allí, el joven fue atacado a golpes en una violenta agresión en patota. La brutalidad del ataque le provocó una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Pacheco, donde permaneció internado en estado crítico hasta su muerte.

La noticia del fallecimiento de Alan coincidió con un nuevo aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado el 18 de enero de 2020 por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, una comparación que fue señalada por numerosos usuarios en redes sociales.

El relato de la madre y el pedido de justicia

En declaraciones a Crónica, la madre de Alan brindó un duro testimonio: “Le dijeron que le iban a disparar. Tenían armas. Mi hijo se hizo el desmayado para que no lo lastimaran más. Me contó que cuando entra al campo, lo venían siguiendo y bajaron cinco o seis del auto para golpearlo”, afirmó.

Además, la mujer publicó un mensaje en redes sociales para visibilizar el caso y reclamar justicia: “Hoy fue mi hijo, mañana puede ser algún familiar o ser querido tuyo. Acompáñanos a ser escuchados, no queremos otro Fernando Báez Sosa. Quiero justicia por mi hijo, que paguen los que tengan que pagar”, expresó.