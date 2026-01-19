Alan Ismael Bordón, el joven de 20 años que permanecía internado en grave estado tras haber sido atacado por una patota a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de El Talar, murió en el Hospital Pacheco luego de 20 días de agonía.
El hecho ocurrió en la localidad de El Talar. La víctima sufrió fractura de cráneo y hemorragia cerebral luego de una golpiza.
Conmoción en Tigre: el triste final del joven agredido por una patota a la salida de un boliche
La confirmación del fallecimiento generó una profunda conmoción entre familiares y allegados. Su pareja y madre de su hija, Dana Isabella Cardozo, lo despidió con un desgarrador mensaje en redes sociales. “Veinte años, una vida por delante, sueños por cumplir, momentos únicos por vivir con tu hija: verla crecer, llevarla al jardín, a la escuela. Y de un día para otro te arrebataron la vida”, escribió.
Acompañando el posteo con imágenes familiares, agregó: “Siempre voy a preguntarme por qué justo a vos tenía que pasarte esto. Que se haga justicia, lo que te hicieron no tiene nombre. Le sacaron a mi nena a su papá”.
El hecho ocurrió durante la madrugada de Año Nuevo en El Talar, partido de Tigre. Alan había asistido junto a amigos al boliche Tropitango, ubicado sobre la avenida General Pacheco al 29.000. Dentro del local, por causas que aún no fueron esclarecidas, mantuvo un altercado con dos personas.
Personal de seguridad intervino y expulsó a los involucrados del lugar, pero el conflicto continuó en el exterior. Según la investigación, un grupo de al menos seis personas, que se movilizaba en dos autos, persiguió a Alan y a sus amigos por varias cuadras hasta alcanzarlos.
Allí, el joven fue atacado a golpes en una violenta agresión en patota. La brutalidad del ataque le provocó una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Pacheco, donde permaneció internado en estado crítico hasta su muerte.
La noticia del fallecimiento de Alan coincidió con un nuevo aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado el 18 de enero de 2020 por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, una comparación que fue señalada por numerosos usuarios en redes sociales.
En declaraciones a Crónica, la madre de Alan brindó un duro testimonio: “Le dijeron que le iban a disparar. Tenían armas. Mi hijo se hizo el desmayado para que no lo lastimaran más. Me contó que cuando entra al campo, lo venían siguiendo y bajaron cinco o seis del auto para golpearlo”, afirmó.
Además, la mujer publicó un mensaje en redes sociales para visibilizar el caso y reclamar justicia: “Hoy fue mi hijo, mañana puede ser algún familiar o ser querido tuyo. Acompáñanos a ser escuchados, no queremos otro Fernando Báez Sosa. Quiero justicia por mi hijo, que paguen los que tengan que pagar”, expresó.