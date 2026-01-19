El dramático testimonio del pasajero argentino que estaba en el tren que descarriló en España: "Sentimos..."

Entre los pasajeros víctimas de la tragedia se encuentra Lucas Merayo, conocido como Merakio, un popular youtuber y creador de contenido argentino que vive en España desde hace cuatro años. El influencer contó en sus redes sociales que se encontraba en el vagón contiguo al que descarriló este domingo: "Estamos yendo a un lugar seguro todos los que estamos bien y podemos caminar".
Merakio a través de sus historias de Instagram, aseguró que tanto él como su pareja están bien. "Nos pasó un tren por al lado y se movió todo. Se descarrilaron vagones de los dos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos. Nos están evacuando al pueblo de al lado", narró. También compartió con sus seguidores los videos del operativo y aseguró que "siguen sacando gente".
El argentino también relató que el tren en el que viajaba se salió de la vía a la mitad y compartió el comunicado oficial de la empresa Iryo. Por su lado, el Consejero de Sanidad Andalucía, Antonio Sanz, declaró que "uno de los trenes cayó por un talud de cuatro metros". "Tenemos muchos medios actuando, los bomberos están trabajando para excarcelar a las personas que están atrapadas", relató.
Otro de los viajeros del tren que cubría el trayecto Málaga–Madrid describió el momento del impacto y relató cómo los propios pasajeros debieron romper las ventanillas para poder evacuar los vagones afectados.
“Sentimos como un terremoto, un golpe muy fuerte, como un atropello. Cuando se produjo el descarrilamiento, se cayeron las cosas, las bandejas…”, contó Salvador Jiménez, periodista de Radio Nacional de España (RNE), que viajaba en la formación que descarriló en la localidad cordobesa de Adamuz.
Según relató Jiménez al medio Málaga Hoy, el impacto fue tan violento que, de inmediato, tanto el personal del tren como los pasajeros comenzaron a utilizar los martillos de emergencia para romper las ventanillas de los vagones dañados y facilitar la evacuación.
“Todo se movía y nadie entendía qué había pasado”, señaló.
Minutos después del choque, la tripulación pidió colaboración entre los pasajeros para saber si había personal sanitario a bordo.
“Nos han desalojado y estamos en el apeadero de Adamuz. El último vagón está completamente volcado, hay gente subida encima. Algunos salen por su propio pie y a otros los están sacando”, explicó el periodista.
En entrevistas posteriores, Jiménez aseguró que se vivieron horas de “mucha incertidumbre”, sin información clara sobre el estado de los heridos ni sobre cómo se había producido el accidente entre ambas formaciones ferroviarias.
Otro testimonio clave es el de María San José, de 33 años, quien viajaba en el vagón número seis tras visitar a una amiga. “Hay muchos heridos, sigo temblando”, contó. Según explicó, los vagones siete y ocho colapsaron tras el impacto con la cabecera del otro tren.
“Empezamos a notar vibraciones y muchos golpes. Se caían las maletas hasta que el tren frenó de golpe. Pensábamos que había sido solo un descarrilamiento, pero cuando salimos vimos los vagones retorcidos y dos vagones del otro tren volcados”, relató la pasajera, aún conmocionada por lo ocurrido.
Cómo fue el accidente de dos trenes de alta velocidad en España
De acuerdo con la prensa local, el accidente ocurrió alrededor de las 19 cuando un tren de la empresa operadora Iryo, que viajaba desde Málaga hacia Madrid, descarriló e invadió la vía contigua, por la que circulaba otra formación de la estatal Renfe Alvia, que realizaba el trayecto Madrid–Huelva. Como consecuencia, ambos trenes terminaron descarrilados.
El impactante incidente se produjo este domingo cerca de las 19.30 (hora española), en inmediaciones de la estación de Adamuz, en la provincia andaluza de Córdoba.
En total, más de 500 personas viajaban entre ambas formaciones y, por el momento, las autoridades no informaron las causas del siniestro, que continúan bajo investigación.