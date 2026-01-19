El dramático testimonio del pasajero argentino que estaba en el tren que descarriló en España: "Sentimos..."

merakio

Otro de los viajeros del tren que cubría el trayecto Málaga–Madrid describió el momento del impacto y relató cómo los propios pasajeros debieron romper las ventanillas para poder evacuar los vagones afectados.

“Sentimos como un terremoto, un golpe muy fuerte, como un atropello. Cuando se produjo el descarrilamiento, se cayeron las cosas, las bandejas…”, contó Salvador Jiménez, periodista de Radio Nacional de España (RNE), que viajaba en la formación que descarriló en la localidad cordobesa de Adamuz.

Según relató Jiménez al medio Málaga Hoy, el impacto fue tan violento que, de inmediato, tanto el personal del tren como los pasajeros comenzaron a utilizar los martillos de emergencia para romper las ventanillas de los vagones dañados y facilitar la evacuación.

“Todo se movía y nadie entendía qué había pasado”, señaló.

tren españa.reuters

Minutos después del choque, la tripulación pidió colaboración entre los pasajeros para saber si había personal sanitario a bordo.

“Nos han desalojado y estamos en el apeadero de Adamuz. El último vagón está completamente volcado, hay gente subida encima. Algunos salen por su propio pie y a otros los están sacando”, explicó el periodista.

En entrevistas posteriores, Jiménez aseguró que se vivieron horas de “mucha incertidumbre”, sin información clara sobre el estado de los heridos ni sobre cómo se había producido el accidente entre ambas formaciones ferroviarias.

Otro testimonio clave es el de María San José, de 33 años, quien viajaba en el vagón número seis tras visitar a una amiga. “Hay muchos heridos, sigo temblando”, contó. Según explicó, los vagones siete y ocho colapsaron tras el impacto con la cabecera del otro tren.

“Empezamos a notar vibraciones y muchos golpes. Se caían las maletas hasta que el tren frenó de golpe. Pensábamos que había sido solo un descarrilamiento, pero cuando salimos vimos los vagones retorcidos y dos vagones del otro tren volcados”, relató la pasajera, aún conmocionada por lo ocurrido.

Cómo fue el accidente de dos trenes de alta velocidad en España

De acuerdo con la prensa local, el accidente ocurrió alrededor de las 19 cuando un tren de la empresa operadora Iryo, que viajaba desde Málaga hacia Madrid, descarriló e invadió la vía contigua, por la que circulaba otra formación de la estatal Renfe Alvia, que realizaba el trayecto Madrid–Huelva. Como consecuencia, ambos trenes terminaron descarrilados.

El impactante incidente se produjo este domingo cerca de las 19.30 (hora española), en inmediaciones de la estación de Adamuz, en la provincia andaluza de Córdoba.

En total, más de 500 personas viajaban entre ambas formaciones y, por el momento, las autoridades no informaron las causas del siniestro, que continúan bajo investigación.