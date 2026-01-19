En vivo Radio La Red
Guatemala decretó el estado de sitio tras la muerte de ocho policías en ataques del crimen organizado

El presidente asumió en 2024 con el desafío de terminar con el poder del crimen organizado. Sin embargo, a un año de su llegada al poder, no pudo pacificar al país que, además, sufre con la "importación" de criminales que huyen de la mano dura de Bukele en El Salvador.

El presidente de Guatemala decretó 30 días de estado de sitio por la violencia en ese país. (Foto: Reuters) 

Además, otro grupo, la Mara Salvatrucha, también desafía al Gobierno y, entre ambas, se acusan mutuamente de estar en una suerte de pacto con el presidente Arévalo. Por eso, para mostrarse "independientes" protagonizaron una serie de actos violentos en el país durante el fin de semana. Ante estos acontecimientos, el presidente, que cumple un año en funciones, decretó el estado de sitio por el lapso de 30 días.

Se trata de una crisis de seguridad sin precedentes que empuja al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo a aplicar medidas extraordinarias para intentar contener la violencia.

Tanto la Mara 18 (por el barrio 18) y la Salvatrucha, designadas como organizaciones terroristas por algunas autoridades internacionales, tienen en jaque al gobierno nacional.

Qué son las Maras y cómo operan en Guatemala

Las maras son pandillas criminales centroamericanas altamente organizadas, dedicadas a la extorsión, el narcotráfico y la violencia, que controlan territorios y siembran terror.Arévalo tiene un nuevo inconveniente. No solo tiene que lidiar con las bandas criminales locales. Como la "mano dura" y la prisión de superseguridad de Nayib Bukele le dio resultado en El Salvador, criminales de ese país huyeron hacia Guatemala para asociarse o "competir" con las maras guatemaltecas.

La situación es tan grave que Guatemala parece haber despojado el triste título que tenía El Salvador hasta la llegada de Bukele al poder. El país de Arévalo es ahora el más inseguro de Centroamérica, más allá de Haití, un país virtualmente sin estado ni gobierno.

Noticia en desarrollo...

