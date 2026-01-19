Guatemala decretó el estado de sitio tras la muerte de ocho policías en ataques del crimen organizado

Qué son las Maras y cómo operan en Guatemala

Las maras son pandillas criminales centroamericanas altamente organizadas, dedicadas a la extorsión, el narcotráfico y la violencia, que controlan territorios y siembran terror.Arévalo tiene un nuevo inconveniente. No solo tiene que lidiar con las bandas criminales locales. Como la "mano dura" y la prisión de superseguridad de Nayib Bukele le dio resultado en El Salvador, criminales de ese país huyeron hacia Guatemala para asociarse o "competir" con las maras guatemaltecas.

La situación es tan grave que Guatemala parece haber despojado el triste título que tenía El Salvador hasta la llegada de Bukele al poder. El país de Arévalo es ahora el más inseguro de Centroamérica, más allá de Haití, un país virtualmente sin estado ni gobierno.

Noticia en desarrollo...