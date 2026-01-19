Adrián Suar habló de la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani: "No me gusta..."

"Ahora voy a hacer una película con Gri pronto. Es algo profesional, voy a trabajar con ella", indicó Adrián Suar. Y la cronista le preguntó: "El análisis del momento de Luciano Castro, como hombre, olvidate de que lo conocés hace miles de años...".

Y Adrián Suar comentó evitando tomar partido en la situación: "No hablo de esas cosas. No me gusta que hablen de mí y no hablo de los demás. No hablo". "¿Pero acompañás a Griselda? Desde un consejo, quizás…", le repreguntó la periodista. Y el Chueco sentenció antes de retirarse en el auto: "Yo no doy consejos si no me los piden, nunca".

Las últimas y tristes fotos de Luciano Castro en el peor momento con Griselda Siciliani

Marcia Frisciotti en su cuenta de redes sociales Gossipeame compartió cómo pasa sus días Luciano Castro en la ciudad de Mar del Plata tras la reciente ruptura con Griselda Siciliani.

Sobre una foto del actor con gesto reflexivo desde la playa, Pochi describió: "Lo que me cuentan es que se los veía siempre juntos por Rumenco, donde él alquilan casa, súper acaramelados hasta que él dio la nota. Desde ahí no se la vio más y no sé si ella después pegó la vuelta. Ahora se lo ve con sus hijos... Ahora él es un cincuentón que está muy regio".

Fuentes cercanas aseguraron que Griselda Siciliani, cansada de la exposición mediática y de las versiones de supuestas infidelidades, decidió poner punto final al noviazgo con Castro.

La actriz, que siempre se mostró muy reservada respecto a su vida privada, optó por enfocarse en sus proyectos profesionales y en su círculo íntimo, mientras Castro eligió refugiarse en Mar del Plata.

Los audios que se conocieron que el actor le envió a una joven danesa mientras se encontraba de viaje por España por trabajo abrieron un gran conflicto en la pareja que quedó envuelta en un tremendo ruido mediático.