Sorpresa en River: un jugador abandonó la pretemporada en Uruguay

Ese escenario lo llevó a comunicarle al propio Gallardo, días atrás, que no iba a continuar con la pretemporada. De hecho, ya había avisado que no viajaría al predio Solanas de Punta del Este, donde el plantel permanecerá toda la semana para cerrar la preparación con un amistoso ante Peñarol, en Maldonado.

Este domingo, del otro lado del Río de la Plata, el defensor cerró definitivamente su etapa. Acompañado por su padre —quien además es su representante—, voló desde Montevideo rumbo a España para firmar su contrato y ser presentado como refuerzo de Getafe.

Cómo se cerró la negociación con el club español

Si bien todavía restan pulir algunos detalles menores, la operación está acordada. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo venderá el 50% del pase de Boselli en una cifra cercana al millón y medio de dólares.

Desde lo económico, la transferencia representa una pérdida para River. En agosto de 2023, el club había desembolsado cerca de 3,8 millones de dólares para adquirir el 70% de la ficha a Defensor Sporting, poco después de que el futbolista se consagrara campeón del mundo Sub 20 con la selección uruguaya.

Sin embargo, en Núñez entienden que se trata de una venta necesaria. Además de recuperar parte de la inversión, la salida de Boselli libera un cupo de extranjero, un punto clave para la planificación del plantel en este mercado de pases.

¿Por qué Boselli nunca logró consolidarse en River?

Boselli llegó a River como una apuesta fuerte a futuro, respaldado por su proyección y su recorrido en selecciones juveniles. Incluso tuvo un buen paso a préstamo por Estudiantes, donde fue campeón del Trofeo de Campeones y sumó rodaje en un contexto competitivo.

No obstante, su rendimiento con la camiseta de River fue irregular. Las pocas oportunidades que tuvo, sumadas a actuaciones que no terminaron de convencer, fueron devaluando su lugar en el equipo y también su valor en el mercado. Desde su regreso, nunca pudo afirmarse ni convertirse en una alternativa confiable en la defensa.

Semanas atrás, incluso, se evaluó la posibilidad de incluirlo en una negociación con San Lorenzo por Jhohan Romaña. Esa opción fue descartada por el propio Boselli, que a los 22 años priorizó la chance de tener su primera experiencia en Europa.

Un cierre lógico y una nueva oportunidad

En River no pusieron trabas para su salida. El diagnóstico estaba claro y la decisión, tomada. Para el club, se trata de cerrar un ciclo que no dio los resultados esperados. Para Boselli, en cambio, es la posibilidad de empezar de nuevo.

Getafe aparece como un desafío importante y una oportunidad de relanzar su carrera en una liga exigente. Atrás quedó su paso por Núñez, breve y sin el protagonismo esperado. Por delante, un nuevo escenario donde buscar continuidad, crecimiento y el lugar que en River nunca pudo terminar de ganarse.