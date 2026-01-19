Comodoro Rivadavia: el informe que había advertido la tragedia en el barrio afectado por el derrumbe

En ese contexto, los expertos recomendaban instruir a los vecinos acerca de las características del suelo sobre el que se asentaban sus viviendas, con el objetivo de que tomaran conciencia del riesgo existente y comprendieran las consecuencias de la ampliación del barrio en una zona geológicamente inestable.

El informe también incluía una serie de restricciones y medidas preventivas que debían ser consideradas por las autoridades. Entre ellas, evitar el tendido de cañerías subterráneas, restringir al máximo el riego, prohibir nuevos movimientos de suelo, impedir la expansión del barrio sobre la ladera y su área de influencia, y no realizar perforaciones ni extracciones de fluidos o materiales. Asimismo, se proponía la creación de una comisión vecinal de control y alerta temprana, encargada de informar a las autoridades ante cualquier indicio de movimiento del terreno.

image

Evacuaron otro barrio en Comodoro Rivadavia

Ante el avance sostenido del barrio, el SEGEMAR subrayaba la importancia de llevar adelante un monitoreo sistemático del cerro Hermitte. “Si el crecimiento continúa al mismo ritmo, la presión sobre el material deslizado será cada vez mayor, aumentando la posibilidad de daños sobre la infraestructura y las personas”, advertía el documento.

Como medida adicional para minimizar los riesgos, los especialistas sugerían la instalación de un sistema de alarma eficaz que permitiera anticipar situaciones de peligro.

Sin embargo, pese a las advertencias técnicas, el barrio continuó expandiéndose y en las últimas horas se confirmó el derrumbe parcial del cerro Hermitte, lo que provocó cientos de evacuaciones y un amplio despliegue de fuerzas de emergencia en la zona.

En este escenario, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la emergencia geológica y urbanística por un plazo de 90 días, con el objetivo de implementar acciones urgentes destinadas a mitigar los riesgos derivados de la inestabilidad del suelo y resguardar la seguridad de los vecinos.

Desde la Municipalidad dispusieron la evacuación preventiva del barrio Médanos, una de las zonas más expuestas a la inestabilidad del cerro Hermitte.

La decisión fue adoptada luego de que especialistas alertaran a las autoridades sobre la elevada vulnerabilidad geológica del sector, teniendo en cuenta no solo el desplazamiento reciente del terreno, sino también los antecedentes registrados en el área.

En ese marco, el Comité de Análisis Científico y Técnico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco elaboró un informe a partir de los últimos monitoreos realizados en el cerro Hermitte, en el que advierte sobre el riesgo de que eventuales movimientos telúricos o nuevos desplazamientos del suelo puedan impactar directamente en el barrio Médanos.