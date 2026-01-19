Comodoro Rivadavia: el informe que había advertido la tragedia en el barrio afectado por el derrumbe
Mientras recomiendan la evacuación preventiva de otro barrio por riesgo en el cerro Hermitte, se conoció un informe de 2002 que revelaba la peligrosidad geológica en Comodoro Rivadavia.
Un informe del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) elaborado en 2002 ya advertía sobre el alto riesgo geológico en elbarrio Sismográfica de Comodoro Rivadavia, debido a la expansión urbana sobre el cerro Hermitte. El documento cobra hoy especial relevancia tras el derrumbe parcial registrado el último fin de semana, que obligó a realizar evacuaciones masivas y a desplegar amplios operativos de emergencia.
El estudio, titulado “Estudio de Peligrosidad Geológica en el Barrio Sismográfica”, fue realizado por la Dirección de Geología Ambiental y Aplicada del Instituto de Geología y Recursos Minerales del SEGEMAR y señalaba, hace más de dos décadas, tres ejes centrales de preocupación: la presencia de materiales removidos de manera natural, la posibilidad de reiterados movimientos de ladera y la necesidad de informar y concientizar a los vecinos sobre la problemática.
Según el informe, el principal inconveniente del barrio radica en que gran parte de su desarrollo se realizó sobre depósitos de antiguos deslizamientos, con abundantes espacios subterráneos generados por procesos de erosión hídrica. “Esto seguramente originará hundimientos del terreno una vez que el mismo sea sometido a intensa urbanización, causando roturas en viviendas, ductos y afectando el tendido de redes de servicios”, advertían los especialistas.
Además, el SEGEMAR alertaba que no podía descartarse la reiteración de los movimientos de ladera, por lo que señalaba la responsabilidad del municipio de implementar una red de monitoreo permanente en caso de continuar la expansión urbana sobre el cerro.
En ese contexto, los expertos recomendaban instruir a los vecinos acerca de las características del suelo sobre el que se asentaban sus viviendas, con el objetivo de que tomaran conciencia del riesgo existente y comprendieran las consecuencias de la ampliación del barrio en una zona geológicamente inestable.
El informe también incluía una serie de restricciones y medidas preventivas que debían ser consideradas por las autoridades. Entre ellas, evitar el tendido de cañerías subterráneas, restringir al máximo el riego, prohibir nuevos movimientos de suelo, impedir la expansión del barrio sobre la ladera y su área de influencia, y no realizar perforaciones ni extracciones de fluidos o materiales. Asimismo, se proponía la creación de una comisión vecinal de control y alerta temprana, encargada de informar a las autoridades ante cualquier indicio de movimiento del terreno.
Evacuaron otro barrio en Comodoro Rivadavia
Ante el avance sostenido del barrio, el SEGEMAR subrayaba la importancia de llevar adelante un monitoreo sistemático del cerro Hermitte. “Si el crecimiento continúa al mismo ritmo, la presión sobre el material deslizado será cada vez mayor, aumentando la posibilidad de daños sobre la infraestructura y las personas”, advertía el documento.
Como medida adicional para minimizar los riesgos, los especialistas sugerían la instalación de un sistema de alarma eficaz que permitiera anticipar situaciones de peligro.
Sin embargo, pese a las advertencias técnicas, el barrio continuó expandiéndose y en las últimas horas se confirmó el derrumbe parcial del cerro Hermitte, lo que provocó cientos de evacuaciones y un amplio despliegue de fuerzas de emergencia en la zona.
En este escenario, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la emergencia geológica y urbanística por un plazo de 90 días, con el objetivo de implementar acciones urgentes destinadas a mitigar los riesgos derivados de la inestabilidad del suelo y resguardar la seguridad de los vecinos.
Desde la Municipalidad dispusieron la evacuación preventiva del barrio Médanos, una de las zonas más expuestas a la inestabilidad del cerro Hermitte.
La decisión fue adoptada luego de que especialistas alertaran a las autoridades sobre la elevada vulnerabilidad geológica del sector, teniendo en cuenta no solo el desplazamiento reciente del terreno, sino también los antecedentes registrados en el área.
En ese marco, el Comité de Análisis Científico y Técnico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco elaboró un informe a partir de los últimos monitoreos realizados en el cerro Hermitte, en el que advierte sobre el riesgo de que eventuales movimientos telúricos o nuevos desplazamientos del suelo puedan impactar directamente en el barrio Médanos.