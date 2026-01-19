Nadie lo vio venir: aseguran que Julieta Ortega y Juan Román Riquelme estarían saliendo

Por su parte, Riquelme se encuentra en plena gestión como presidente de Boca Juniors, cargo que asumió con gran protagonismo en el mundo deportivo. Aunque siempre fue muy reservado respecto a su intimidad, el exfutbolista suele ser noticia tanto por sus decisiones institucionales como por su figura pública. La posibilidad de un vínculo con Ortega lo coloca ahora en el centro de la escena mediática más allá del fútbol.

La mesa de Mirtha Legrand volvió a convertirse en escenario de una confesión que generó sorpresa y preocupación. Este sábado, Julieta Ortega fue una de las figuras invitadas a La noche de Mirtha (El Trece) y, además de hablar de su actualidad laboral a pocos días del estreno de la segunda temporada de En el Barro (Netflix), sorprendió al revelar el delicado problema de salud que atravesó su padre, Palito Ortega, un cuadro que lo obligó a cancelar presentaciones y encendió la alarma entre sus seguidores.

La situación se dio cuando Mirtha, fiel a su estilo frontal, le preguntó directamente por el estado del músico. Julieta no esquivó la consulta y llevó calma, aunque dejó en claro que el proceso fue largo y difícil. “Está muy bien, por suerte. Se repuso. Fue largo el tema del herpes zóster. Tardó mucho”, explicó en la mesa, señalando que la enfermedad apareció en un momento clave de su carrera artística.

La actriz relató que el problema de salud se manifestó mientras Palito estaba en plena gira, lo que obligó a suspender y reprogramar varias fechas, algo que lo afectó emocionalmente. “Eso lo tenía muy triste. Ahora está otra vez con los shows. Retomó”, aseguró, transmitiendo alivio por la recuperación y el regreso del cantante a los escenarios.

Lo que más llamó la atención fue el modo en que el virus impactó en su cuerpo. Julieta describió con detalle el cuadro que sufrió su padre y el dolor que debió atravesar. “La enfermedad le afectó la cara. Siempre es una mitad de la cara o del cuerpo. Y era en la mitad de la cara. Y era sobre todo muy doloroso. Dos meses lo tuvo”, relató, subrayando que, aunque las lesiones visibles mejoraron, el dolor persistió durante semanas.

En medio de su relato, la actriz también dejó un mensaje de prevención para la audiencia: “¡Hay que vacunarse!”, recomendó, destacando la importancia de la inmunización para evitar cuadros graves. En la misma línea, semanas atrás el mánager del artista había llevado tranquilidad al afirmar: “No es nada grave, pero sí es doloroso y además hay que cuidar su condición física”.