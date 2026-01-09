Lionel Scaloni habló de la Finalissima con España, la competencia interna y el futuro de la Selección

https___thumbs.vodgc.net_1-14-Q2RHsI1767990261999-1767990650 Lionel Scaloni se refirió a la situación de Almada y de otros jugadores: "No nos metemos en la elección de los clubes". (Foto: AP)

Almada y los cambios de club: qué mira el cuerpo técnico

Consultado por la situación de Almada y de quienes evalúan transferencias cerca del Mundial, el DT fue claro: “No nos metemos en decisiones personales. Lo que miramos es el rendimiento futbolístico”. Y agregó: “La decisión que tome Almada la valoraremos. Es un jugador muy importante para nosotros. Decidirá el rendimiento, no la liga ni el equipo; y así será con todos los que estén en consideración”.

Palmeiras hizo una oferta por Thiago Almada.

Agenda 2026: Finalissima y camino al Mundial

El 2026 será un año cargado para la Albiceleste: el 27 de marzo disputará la Finalissima frente a España y luego iniciará la preparación rumbo al Mundial 2026, donde buscará defender la corona conseguida en Qatar tres años atrás.