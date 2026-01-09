En vivo Radio La Red
Lionel Scaloni habló de la Finalissima con España, la competencia interna y el futuro de la Selección

El DT del campeón del mundo en Qatar 2022 palpitó el cruce con la potencia europea, previsto para marzo. “Tengo parte de mi corazón en ese país”, reconoció el entrenador albiceleste.

Lionel Scaloni habló de la Finalissima con España. 
Lionel Scaloni habló de la Finalissima con España. 

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, participó del streaming de AFA Estudio y se refirió a varios temas clave del presente y el futuro del equipo. La Finalissima frente a España, la fuerte competencia interna del plantel, la situación de Thiago Almada y otros futbolistas que evalúan cambios de club a meses del Mundial.

Importantes definiciones del Chiqui Tapia sobre la Scaloneta y su técnico. (foto: Reuters)

El campeón del mundo en Qatar 2022 palpitó el cruce con España, previsto para marzo. “Tengo parte de mi corazón en España, quiero que le vaya bien; mi esposa es mallorquina. Pero la final será a cara de perro”, aseguró Scaloni, anticipando un duelo de máxima exigencia.

Además, destacó su relación con el DT español Luis de la Fuente: “Con Luis tengo una gran relación, le tengo un gran aprecio. Más que un amigo fue un maestro, por eso quiero que le vaya bien”.

Scaloni también elogió la mentalidad del grupo campeón: “Estos chicos compiten desde los cuatro o cinco años. Ganan, salen campeones y al partido siguiente ya quieren volver a ganar”. En ese sentido, remarcó que la competencia interna es una fortaleza: “Los jugadores saben que los que quedan afuera quieren ocupar su lugar y que vienen chicos desde juveniles. En la Selección argentina, es un lindo combo”.

Lionel Scaloni se refirió a la situación de Almada y de otros jugadores: "No nos metemos en la elección de los clubes". (Foto: AP)

Lionel Scaloni se refirió a la situación de Almada y de otros jugadores: "No nos metemos en la elección de los clubes". (Foto: AP)

Almada y los cambios de club: qué mira el cuerpo técnico

Consultado por la situación de Almada y de quienes evalúan transferencias cerca del Mundial, el DT fue claro: “No nos metemos en decisiones personales. Lo que miramos es el rendimiento futbolístico”. Y agregó: “La decisión que tome Almada la valoraremos. Es un jugador muy importante para nosotros. Decidirá el rendimiento, no la liga ni el equipo; y así será con todos los que estén en consideración”.

Palmeiras hizo una oferta por Thiago Almada.

Palmeiras hizo una oferta por Thiago Almada.

Agenda 2026: Finalissima y camino al Mundial

El 2026 será un año cargado para la Albiceleste: el 27 de marzo disputará la Finalissima frente a España y luego iniciará la preparación rumbo al Mundial 2026, donde buscará defender la corona conseguida en Qatar tres años atrás.

