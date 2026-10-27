Israel cerró las urnas tras una participación récord: Netanyahu denunció fraude y la oposición toma ventaja

Tras emitir su voto, Netanyahu acusó a dirigentes árabes israelíes de intentar “robar las elecciones”. (Foto: Reuters).

Pese a la elevada concurrencia, las últimas encuestas previas a la votación anticipaban que ninguno de los dos grandes bloques alcanzaría por sí solo las 61 bancas necesarias para obtener la mayoría absoluta en el Parlamento.

Netanyahu denunció presuntos intentos de fraude

Tras emitir su voto, Netanyahu acusó a dirigentes árabes israelíes de intentar “robar las elecciones”. El primer ministro afirmó que tres altos funcionarios de la Lista Árabe Unida (Ra’am) habían sido detenidos en el sur del país con sobres que contenían dinero.

Las autoridades electorales, sin embargo, aclararon que los arrestos se produjeron cerca de los domicilios de los involucrados, antes de que llegaran a los centros de votación. También señalaron que se investigaba un caso aislado.

El líder de Ra’am, Mansur Abás, respondió con acusaciones contra el jefe de Gobierno, a quien señaló por “mentir” e “infundir miedo” para movilizar al electorado de derecha.

Los primeros sondeos a boca de urna otorgaron una ventaja ajustada al bloque opositor encabezado por el centrista Gadi Eisenkot. (Foto: Reuters).

Por su parte, el partido Yashar, encabezado por Eisenkot, sostuvo que Netanyahu buscaba preparar el terreno para impugnar los resultados en caso de una derrota.

Un incidente de violencia en Tel Aviv

La jornada también registró un episodio de tensión en Tel Aviv, donde la Policía detuvo a un hombre que llevaba un cuchillo y se acercó de manera amenazante al dirigente izquierdista Yair Golan.

“La incitación y la violencia no nos intimidarán”, afirmó Golan en un comunicado tras el incidente.

En paralelo, la Comisión Electoral Central rechazó un pedido del Likud, el partido de Netanyahu, para extender el horario de votación.

El presidente del organismo, Dean Livne, informó que se aplicarían algunas excepciones en localidades afectadas por las intensas lluvias, aunque no precisó cuáles. Medios israelíes reportaron interrupciones de la votación en Rahat, una localidad de mayoría beduina musulmana del desierto del Néguev, y en asentamientos israelíes próximos a Hebrón, en Cisjordania ocupada.

La Policía detuvo a un hombre que llevaba un cuchillo y se acercó de manera amenazante al dirigente izquierdista Yair Golan. (Foto: Reuters).

El futuro político de Netanyahu, en juego

A los 77 años, Netanyahu acumula 19 años no consecutivos como primer ministro. Durante la campaña, centró su discurso en la seguridad nacional y destacó su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como uno de sus principales activos políticos.

Sin embargo, Netanyahu enfrenta cuestionamientos por las fallas de seguridad que permitieron los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023. También es criticado por la influencia de los partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos dentro de su coalición.

Las tensiones internas y el aislamiento internacional

Uno de los principales conflictos políticos gira en torno a la negativa de sectores ultraortodoxos a que los estudiantes judíos de esas comunidades sean incorporados al servicio militar. La discusión se desarrolla mientras las Fuerzas Armadas necesitan reforzar sus efectivos.

Netanyahu destacó su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como uno de sus principales activos políticos. (Foto: Reuters).

En el plano internacional, Israel enfrenta un creciente aislamiento por su ofensiva militar en Gaza, la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada.

Con las urnas ya cerradas y las primeras proyecciones favorables a la oposición, el recuento definitivo será determinante para establecer la composición del Parlamento y las posibilidades de Netanyahu de conservar el poder.