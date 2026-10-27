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Israel cerró las urnas tras una participación récord: Netanyahu denunció fraude y la oposición toma ventaja

Los centros de votación finalizaron la jornada electoral con una concurrencia del 74,3% dos horas antes del cierre, la más alta para ese horario desde 1988. Los primeros sondeos dieron una leve ventaja al bloque opositor de Gadi Eisenkot, mientras el primer ministro cuestionó presuntas irregularidades y aguarda el recuento definitivo.

Israel cerró las urnas tras una participación récord: Netanyahu denunció fraude y la oposición tomó ventaja. (Foto: Reuters).
Israel cerró las urnas tras una participación récord: Netanyahu denunció fraude y la oposición tomó ventaja. (Foto: Reuters).

Israel cerró este martes los centros de votación tras una jornada electoral marcada por una participación récord, fuertes cruces políticos y denuncias de presuntas irregularidades. Los primeros sondeos a boca de urna otorgaron una ventaja ajustada al bloque opositor encabezado por el centrista Gadi Eisenkot frente a la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu, aunque todavía no había resultados definitivos.

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Los comicios legislativos fueron los primeros desde los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 y representan una instancia decisiva para el futuro político del mandatario, quien acumula 19 años no consecutivos al frente del Gobierno.

Una concurrencia récord en las urnas

La participación alcanzó el 74,3% dos horas antes del cierre de los centros de votación, según la Comisión Electoral Central. Se trató del nivel más alto registrado para ese horario desde 1988 y superó en ocho puntos porcentuales la cifra correspondiente al mismo momento de los comicios anteriores.

Para entonces, más de 5,4 millones de israelíes habían votado. El porcentaje ya superaba la participación total de las elecciones de 2022, cuando concurrió el 70,6% del padrón.

Tras emitir su voto, Netanyahu acusó a dirigentes árabes israelíes de intentar “robar las elecciones”. (Foto: Reuters).

Tras emitir su voto, Netanyahu acusó a dirigentes árabes israelíes de intentar “robar las elecciones”. (Foto: Reuters).

Pese a la elevada concurrencia, las últimas encuestas previas a la votación anticipaban que ninguno de los dos grandes bloques alcanzaría por sí solo las 61 bancas necesarias para obtener la mayoría absoluta en el Parlamento.

Netanyahu denunció presuntos intentos de fraude

Tras emitir su voto, Netanyahu acusó a dirigentes árabes israelíes de intentar “robar las elecciones”. El primer ministro afirmó que tres altos funcionarios de la Lista Árabe Unida (Ra’am) habían sido detenidos en el sur del país con sobres que contenían dinero.

Las autoridades electorales, sin embargo, aclararon que los arrestos se produjeron cerca de los domicilios de los involucrados, antes de que llegaran a los centros de votación. También señalaron que se investigaba un caso aislado.

El líder de Ra’am, Mansur Abás, respondió con acusaciones contra el jefe de Gobierno, a quien señaló por “mentir” e “infundir miedo” para movilizar al electorado de derecha.

Los primeros sondeos a boca de urna otorgaron una ventaja ajustada al bloque opositor encabezado por el centrista Gadi Eisenkot. (Foto: Reuters).

Los primeros sondeos a boca de urna otorgaron una ventaja ajustada al bloque opositor encabezado por el centrista Gadi Eisenkot. (Foto: Reuters).

Por su parte, el partido Yashar, encabezado por Eisenkot, sostuvo que Netanyahu buscaba preparar el terreno para impugnar los resultados en caso de una derrota.

Un incidente de violencia en Tel Aviv

La jornada también registró un episodio de tensión en Tel Aviv, donde la Policía detuvo a un hombre que llevaba un cuchillo y se acercó de manera amenazante al dirigente izquierdista Yair Golan.

“La incitación y la violencia no nos intimidarán”, afirmó Golan en un comunicado tras el incidente.

En paralelo, la Comisión Electoral Central rechazó un pedido del Likud, el partido de Netanyahu, para extender el horario de votación.

El presidente del organismo, Dean Livne, informó que se aplicarían algunas excepciones en localidades afectadas por las intensas lluvias, aunque no precisó cuáles. Medios israelíes reportaron interrupciones de la votación en Rahat, una localidad de mayoría beduina musulmana del desierto del Néguev, y en asentamientos israelíes próximos a Hebrón, en Cisjordania ocupada.

La Policía detuvo a un hombre que llevaba un cuchillo y se acercó de manera amenazante al dirigente izquierdista Yair Golan. (Foto: Reuters).

La Policía detuvo a un hombre que llevaba un cuchillo y se acercó de manera amenazante al dirigente izquierdista Yair Golan. (Foto: Reuters).

El futuro político de Netanyahu, en juego

A los 77 años, Netanyahu acumula 19 años no consecutivos como primer ministro. Durante la campaña, centró su discurso en la seguridad nacional y destacó su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como uno de sus principales activos políticos.

Sin embargo, Netanyahu enfrenta cuestionamientos por las fallas de seguridad que permitieron los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023. También es criticado por la influencia de los partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos dentro de su coalición.

Las tensiones internas y el aislamiento internacional

Uno de los principales conflictos políticos gira en torno a la negativa de sectores ultraortodoxos a que los estudiantes judíos de esas comunidades sean incorporados al servicio militar. La discusión se desarrolla mientras las Fuerzas Armadas necesitan reforzar sus efectivos.

Netanyahu destacó su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como uno de sus principales activos políticos. (Foto: Reuters).

Netanyahu destacó su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como uno de sus principales activos políticos. (Foto: Reuters).

En el plano internacional, Israel enfrenta un creciente aislamiento por su ofensiva militar en Gaza, la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada.

Con las urnas ya cerradas y las primeras proyecciones favorables a la oposición, el recuento definitivo será determinante para establecer la composición del Parlamento y las posibilidades de Netanyahu de conservar el poder.

En pocas palabras

  • Participación récord: Israel cerró las urnas con una concurrencia del 74,3%, la más alta desde 1988.
  • Ventaja opositora: Primeros sondeos otorgan una leve ventaja a Gadi Eisenkot frente a Benjamin Netanyahu.
  • Denuncias de fraude: Netanyahu cuestionó presuntas irregularidades y aguarda el recuento definitivo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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