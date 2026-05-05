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Hallazgo asombroso

Increíble: abrieron el estómago de un cocodrilo y lo que encontraron los dejó sin palabras

La Policía buscaba a un enorme cocodrilo que era imposible de hallar. Cuando pudieron localizarlo, lo enlazaron y lo transportaron a otro lugar en helicóptero. Al abrirlo para examinarlo se llevaron una sorpresa que los dejó perplejos.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Un enorme cocodrilo

Un enorme cocodrilo, evacuado por aire, para ser examinado y hallar en su interior algo espeluznante. (Foto: Captura de TV)

Fue un operativo de rescate muy especial. Debieron utilizar un helicóptero para sacar a un enorme cocodrilo de un pantanal. Lo buscaban desde hacía varios días. Cuando finalmente lo hallaron tuvieron que decidir como lo sacarían de ese lugar, infestado de otros ejemplares de su especie.

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El cocodrilo feroz, el rey de los carnívoros en la prehistoria patagónica (Foto: captura de TV).

Fue así que optaron por usar un helicóptero. Con unos dardos tranquilizantes lograron llegar hasta él y enlazarlo. Una vez bien asegurado, el helicóptero se alejó del lugar con el saurio colgando de un cable mientras la nave regresaba a la base. Cuando aterrizaron, estaba un equipo de profesionales listo para abrirlo por el vientre. Cuando lo hicieron, hallaron algo que los dejó sin palabras. El enorme cocodrilo tenía en su interior los restos de una persona, dada por desaparecida hacía varios días.

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Un reconocido empresario hotelero de 59 años, Gabriel Batista, estaba en el Parque Kruger de Sudáfrica. De pronto nada se supo de él. Las patrullas que salieron en su búsqueda hallaron una camioneta atascada en una pequeña cascada en un río. Pero sin datos de Batista. La caída del agua está en el río Komati, habitada por enormes cocodrilos.

Los guardias divisaron a uno de más de cuatro metros, que no se movía en absoluto. No estaba muerto, sino que como había comido y los reptiles son de sangre fría, cuando consiguen un buen alimento, no desgastan energía mientras lo procesan.

cocdrilo y empresario

Así fue que decidieron capturarlo, separarlo de sus congéneres y examinarlos. Cuando lo abrieron y accedieron a su estómago, la ecuación se completó. El misterio de la desaparición estaba resuelto. Los restos del cuerpo del empresario desaparecido era lo que estaba digiriendo el gigantesco animal.

Búsqueda desesperada con un final increíble

Batista había desaparecido en el parque Kruger. La actitud tan calma de un cocodrilo enorme, que ni se movía, hizo sospechar a los grupos de rescate. Estaba tirado en la orilla y no muy lejos de la camioneta hallada encajado en el río. Finalmente, cuando capturaron al animal y lo abrieron, hallaron los restos humanos que se pensó de inmediato, pertenecen al empresario desaparecido.

Todo sucedió en una pequeña cascada del río Komati. Batista, de 59 años, tuvo un desperfecto en su jeep mientras intentaba atravesar ese curso de agua. Arrastrado por la corriente, quedó atascado. En una zona llena de cocodrilos. Los rescatistas creen que cuando quiso escapar del lugar, un reptil, de unos 500 kilos, lo atrapó con sus poderosas mandíbulas y ya no lo soltó.

cocodrilo con una persona
La camioneta que quedó sola. En un río infestado por cocodrilos. (Gentileza HRF)

La camioneta que quedó sola. En un río infestado por cocodrilos. (Gentileza HRF)

Los cocodrilos, para matar a su víctima, lo sujetan con su mordida poderosa y se hunden. La "presa" muere ahogada. El cocodrilo, una vez que se lo comió, se quedó durmiendo porque así funcionan los animales de sangre fría cuando se alimentan. No vuelven a consumir las energías del alimento que están procesando.

Fue capturado por la policía y luego trasladado en helicóptero hasta el Parque Nacional Kruger, donde una necropsia de campo confirmó la presencia de partes humanas en su sistema digestivo. Ahora se realizan pruebas de ADN para confirmar la identidad. Pero salvo una sorpresa más, se trata del empresario que desapareció.

cocodrilo luego de comer
el cocodrilo de dimensiones enormes. M&aacute;s de 4 metros y&nbsp; con un empresario de se devor&oacute;. (Foto: Gentileza Ndtv)

el cocodrilo de dimensiones enormes. Más de 4 metros y con un empresario de se devoró. (Foto: Gentileza Ndtv)

El operativo no estuvo exento de tensión. El capitán Johan “Pottie” Potgieter, que participó del procedimiento, admitió que fue una experiencia compleja: “El extremo peligroso de un cocodrilo no es el mejor lugar para acercarse”, declaró. Aunque el animal estuviera casi como en hibernación.

Fue cuando abrieron su vientre y encontraron los restos del empresario desaparecido.

Roberto Adrián Maidana
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