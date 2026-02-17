Un cocodrilo mató a una mujer mientras recolectaba almejas en el río

Un cocodrilo de casi cuatro metros mató a una mujer de 35 años que juntaba almejas en el río Luan Boya, en Indonesia, en un episodio que conmocionó a una comunidad acostumbrada a convivir con fauna salvaje.
La víctima tenía 35 años y fue atacada en el agua ante la mirada de vecinos que intentaron rescatarla. El reptil medía casi cuatro metros y el caso generó conmoción en la comunidad.
Un cocodrilo de casi cuatro metros mató a una mujer de 35 años que juntaba almejas en el río Luan Boya, en Indonesia, en un episodio que conmocionó a una comunidad acostumbrada a convivir con fauna salvaje.
El ataque ocurrió durante el fin de semana en Simeulue, provincia de Aceh. La víctima fue identificada como Jusmitawati, vecina de la aldea Bulu Hadek. Según explicó el jefe policial Ipda Zainur Fauzi, de Teluk Dalam, la recolección de almejas es una práctica habitual en la zona porque constituye una fuente de alimento e ingresos.
La mujer había llegado al río junto a una amiga. Mientras ella entró al agua, su acompañante permaneció en la orilla y, en cuestión de segundos, la vio desaparecer bajo la superficie. La testigo dio aviso inmediato a vecinos y familiares, lo que activó un operativo improvisado de búsqueda con pobladores, policías y soldados.
Imágenes registradas tras el hecho muestran a decenas de residentes recorriendo la ribera en tensión, atentos a cualquier movimiento. De acuerdo con testimonios citados por SerambiNews, el reptil emergió varias veces con el cuerpo atrapado en sus mandíbulas mientras la multitud intentaba intervenir.
Algunos hombres trataron de obligarlo a soltarla con palos, cañas de bambú y cuerdas, pero la fuerza del animal frustró los intentos. La escena se volvió más dramática cuando el cocodrilo reapareció en otro sector del río y fue seguido desde la orilla entre gritos y corridas. Finalmente, tras maniobras consideradas riesgosas, los vecinos lograron recuperar el cuerpo, aunque la mujer ya había muerto.
Después del rescate, numerosos pobladores colaboraron para sacar al reptil del agua. La tarea demandó esfuerzo por el tamaño del animal y derivó en momentos de tensión, ya que algunos intentaron golpearlo hasta que intervinieron autoridades y personal de la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Aceh para controlar la situación.
El jefe del subdistrito, Andrik Dasandra, pidió reforzar las advertencias a la población sobre los riesgos en ríos y zonas cercanas y subrayó la necesidad de mejorar la prevención ante la presencia de animales salvajes. Mientras tanto, equipos oficiales monitorean el área para evitar nuevos ataques y evaluar el comportamiento del ejemplar involucrado.
Un choque fatal en la Ruta 2 dejó como saldo la muerte de un padre y su hija de 18 años durante la madrugada de este lunes, en Río Negro. La familia regresaba de pasar sus vacaciones en Las Grutas rumbo a General Roca cuando el vehículo en el que viajaban volcó al ingresar a una rotonda del Alto Valle.
El siniestro ocurrió alrededor de las 2, en el sector conocido como “El Solito”, en la conexión con la ruta 250. Cinco personas se desplazaban en una Renault Kangoo que, por motivos que aún se investigan, se despistó y terminó volcando violentamente.
El conductor, Jorge Antonio Fernández, de 52 años, murió en el lugar del hecho. Su hija, Lucía Fernández Tajes, de 18, sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia hacia Viedma. Sin embargo, durante el traslado, entre Choele Choel y General Conesa, el equipo médico constató su fallecimiento cerca de las 9 de la mañana.
La esposa del conductor y madre de la joven, que también viajaba en el vehículo, sobrevivió al impacto y no presentó lesiones, según confirmaron fuentes policiales. En tanto, una pareja amiga de la familia que iba a bordo fue derivada al hospital de Choele Choel: el hombre recibió el alta médica, mientras que la mujer permanece internada con una fractura en uno de sus brazos.
La noticia generó una fuerte conmoción en General Roca, donde residían las víctimas. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue expresó sus condolencias tras confirmar que Lucía era estudiante de esa institución.
piden-colaboracion-para-el-funeral-de-jorge-antonio-fernandez-de-52-anos-y-lucia-fernandez-tajes-de-18-foto-nicolas-tajes-6ELKK3ML3NFNLBBU4SGGJ5VSC4
Ante la magnitud de la tragedia, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria en redes sociales para reunir fondos destinados al traslado de los cuerpos desde Valle Medio hasta el Alto Valle y afrontar los gastos del sepelio.