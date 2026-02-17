Un cocodrilo mató a una mujer mientras recolectaba almejas en el río

Algunos hombres trataron de obligarlo a soltarla con palos, cañas de bambú y cuerdas, pero la fuerza del animal frustró los intentos. La escena se volvió más dramática cuando el cocodrilo reapareció en otro sector del río y fue seguido desde la orilla entre gritos y corridas. Finalmente, tras maniobras consideradas riesgosas, los vecinos lograron recuperar el cuerpo, aunque la mujer ya había muerto.

Después del rescate, numerosos pobladores colaboraron para sacar al reptil del agua. La tarea demandó esfuerzo por el tamaño del animal y derivó en momentos de tensión, ya que algunos intentaron golpearlo hasta que intervinieron autoridades y personal de la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Aceh para controlar la situación.

El jefe del subdistrito, Andrik Dasandra, pidió reforzar las advertencias a la población sobre los riesgos en ríos y zonas cercanas y subrayó la necesidad de mejorar la prevención ante la presencia de animales salvajes. Mientras tanto, equipos oficiales monitorean el área para evitar nuevos ataques y evaluar el comportamiento del ejemplar involucrado.

Conmoción en la ruta por un accidente fatal entre una camioneta y una moto que dejó dos muertes

Un choque fatal en la Ruta 2 dejó como saldo la muerte de un padre y su hija de 18 años durante la madrugada de este lunes, en Río Negro. La familia regresaba de pasar sus vacaciones en Las Grutas rumbo a General Roca cuando el vehículo en el que viajaban volcó al ingresar a una rotonda del Alto Valle.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2, en el sector conocido como “El Solito”, en la conexión con la ruta 250. Cinco personas se desplazaban en una Renault Kangoo que, por motivos que aún se investigan, se despistó y terminó volcando violentamente.

El conductor, Jorge Antonio Fernández, de 52 años, murió en el lugar del hecho. Su hija, Lucía Fernández Tajes, de 18, sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia hacia Viedma. Sin embargo, durante el traslado, entre Choele Choel y General Conesa, el equipo médico constató su fallecimiento cerca de las 9 de la mañana.

La esposa del conductor y madre de la joven, que también viajaba en el vehículo, sobrevivió al impacto y no presentó lesiones, según confirmaron fuentes policiales. En tanto, una pareja amiga de la familia que iba a bordo fue derivada al hospital de Choele Choel: el hombre recibió el alta médica, mientras que la mujer permanece internada con una fractura en uno de sus brazos.

Conmoción en General Roca

La noticia generó una fuerte conmoción en General Roca, donde residían las víctimas. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue expresó sus condolencias tras confirmar que Lucía era estudiante de esa institución.

Ante la magnitud de la tragedia, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria en redes sociales para reunir fondos destinados al traslado de los cuerpos desde Valle Medio hasta el Alto Valle y afrontar los gastos del sepelio.