Jair Bolsonaro quedó cerca de ir a la cárcel después de que dos jueces votaron a favor de su sentencia

El tribunal que lo juzga está formado por cinco magistrados y una mayoría simple de tres votos ya alcanza para sellar un fallo por golpismo. El miércoles, día clave.

Jair Bolsonaro quedó cerca de ir a la cárcel después de que dos jueces votaron a favor de su sentencia. 

Jair Bolsonaro quedó cerca de ir a la cárcel después de que dos jueces votaron a favor de su sentencia. 

El destino político y judicial de Jair Bolsonaro está a punto de definirse. El juicio por golpismo ya cuenta con dos votos en contra del expresidente brasileño y resta conocer la decisión de los tres magistrados restantes. Una mayoría simple de tres sufragios bastará para sellar lo que podría convertirse en una sentencia histórica contra el líder de la ultraderecha.

Donald Trump y las tarifas para atacar a Lula da Silva. (Foto: Gentileza Central noticias)

El exmandatario, de 70 años, enfrenta acusaciones de conspiración para mantenerse en el poder tras su derrota electoral en 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La pena máxima a la que se expone supera los 40 años de cárcel, un escenario que marcaría un antes y un después en la política de Brasil.

El proceso, seguido en audiencias públicas transmitidas en vivo, involucra a Bolsonaro y a otros siete coacusados, entre ellos exministros y altos mandos militares. El tribunal está conformado por cinco jueces que deben emitir su voto hasta el próximo viernes.

El primero en pronunciarse fue Alexandre de Moraes, quien sostuvo un extenso alegato de cinco horas en el que habló de una “organización criminal” que se coordinó durante meses con el fin de consumar un intento de golpe de Estado. Moraes votó a favor de condenar a todos los acusados e imputó a Bolsonaro de forma específica como líder de esa estructura delictiva.

Brasil casi volvió a una dictadura”, expresó Moraes durante su intervención, en la que también recordó amenazas de muerte en su contra atribuidas a bolsonaristas.

el-juez-alexandre-de-moraes-foto-reutersadriano-machado-22VS3XNFMRQIT25533LBDWBG24
El juez Alexandre de Moraes (Foto: REUTERS)

El juez Alexandre de Moraes (Foto: REUTERS)

La reacción no se hizo esperar. Desde la red social X, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, descalificó el alegato del magistrado asegurando que el texto “fue escrito hace meses, tal vez años” y calificó a su padre como “defensor del orden y la legalidad”.

El segundo en votar fue Flavio Dino, quien coincidió con Moraes y respaldó la condena. “No tengo dudas de que el expresidente ocupó una posición de liderazgo en esa organización criminal”, señaló.

Ahora, todas las miradas están puestas en los tres jueces restantes, especialmente en Luiz Fux, cuyo voto abrirá la próxima sesión el miércoles. Si uno solo de ellos se suma a la postura de condena, el proceso quedará sellado con un fallo histórico.

Los cargos contra Bolsonaro

El expresidente enfrenta cinco acusaciones, entre ellas:

  • Intento de golpe de Estado, que no prosperó por falta de apoyo de las Fuerzas Armadas.
  • Instigación de los ataques del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
  • Conspiración para asesinar a Lula da Silva antes de su investidura, así como a Alexandre de Moraes y al vicepresidente Geraldo Alckmin.

La fiscalía sostiene que Bolsonaro incitó, organizó y lideró los actos que buscaban impedir la asunción de Lula y mantenerlo en el poder a toda costa.

Bolsonaro
El intento de golpe de estado en Brasil.

El intento de golpe de estado en Brasil.

El expresidente espera el fallo en su casa

Mientras tanto, Bolsonaro aguarda el desenlace del proceso en su domicilio, bajo arresto domiciliaqrio. Sus abogados justificaron su ausencia en las audiencias por motivos de salud.

Pese a declararse inocente, el expresidente no logró evitar que los jueces lo vinculen directamente con los sucesos. En caso de ser condenado, enfrentará hasta 43 años de cárcel, aunque tendrá la posibilidad de apelar el fallo.

La intervención de Donald Trump

En medio del juicio, Bolsonaro recibió un espaldarazo inesperado desde Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó el proceso como una “caza de brujas” contra su aliado y tomó represalias económicas contra Brasil.

Washington impuso aranceles del 50% a ciertas exportaciones brasileñas y sancionó a funcionarios del Poder Judicial, entre ellos el propio Moraes. “Seguiremos tomando las medidas apropiadas contra quienes abusen de su autoridad”, aseguró Darren Beattie, alto funcionario del Departamento de Estado.

Captura
Jair Bolsonaro. (Foto: AFP)

Jair Bolsonaro. (Foto: AFP)

Un futuro político en suspenso

Bolsonaro mantiene la esperanza de revertir su inhabilitación política y volver a postularse en 2026. Sin embargo, una condena podría acelerar la disputa por su sucesión en el campo de la derecha brasileña.

Mientras tanto, Lula, con 79 años, se perfila como candidato a la reelección. La posible salida de Bolsonaro del escenario político abriría un nuevo capítulo en la polarizada política brasileña.

El juicio a Jair Bolsonaro no solo definirá la suerte de un expresidente, sino que también marcará el rumbo del país en los próximos años. La expectativa crece a medida que se acerca el viernes, fecha en la que se conocerá si el líder ultraderechista entra en la historia como el primer presidente brasileño condenado por intentar un golpe de Estado.

