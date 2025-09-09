Jair Bolsonaro quedó cerca de ir a la cárcel después de que dos jueces votaron a favor de su sentencia. 

“Brasil casi volvió a una dictadura”, expresó Moraes durante su intervención, en la que también recordó amenazas de muerte en su contra atribuidas a bolsonaristas.

La reacción no se hizo esperar. Desde la red social X, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, descalificó el alegato del magistrado asegurando que el texto “fue escrito hace meses, tal vez años” y calificó a su padre como “defensor del orden y la legalidad”.

El segundo en votar fue Flavio Dino, quien coincidió con Moraes y respaldó la condena. “No tengo dudas de que el expresidente ocupó una posición de liderazgo en esa organización criminal”, señaló.

Ahora, todas las miradas están puestas en los tres jueces restantes, especialmente en Luiz Fux, cuyo voto abrirá la próxima sesión el miércoles. Si uno solo de ellos se suma a la postura de condena, el proceso quedará sellado con un fallo histórico.

Los cargos contra Bolsonaro

El expresidente enfrenta cinco acusaciones, entre ellas:

Intento de golpe de Estado, que no prosperó por falta de apoyo de las Fuerzas Armadas.

Instigación de los ataques del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Conspiración para asesinar a Lula da Silva antes de su investidura, así como a Alexandre de Moraes y al vicepresidente Geraldo Alckmin.

La fiscalía sostiene que Bolsonaro incitó, organizó y lideró los actos que buscaban impedir la asunción de Lula y mantenerlo en el poder a toda costa.

El expresidente espera el fallo en su casa

Mientras tanto, Bolsonaro aguarda el desenlace del proceso en su domicilio, bajo arresto domiciliaqrio. Sus abogados justificaron su ausencia en las audiencias por motivos de salud.

Pese a declararse inocente, el expresidente no logró evitar que los jueces lo vinculen directamente con los sucesos. En caso de ser condenado, enfrentará hasta 43 años de cárcel, aunque tendrá la posibilidad de apelar el fallo.

La intervención de Donald Trump

En medio del juicio, Bolsonaro recibió un espaldarazo inesperado desde Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó el proceso como una “caza de brujas” contra su aliado y tomó represalias económicas contra Brasil.

Washington impuso aranceles del 50% a ciertas exportaciones brasileñas y sancionó a funcionarios del Poder Judicial, entre ellos el propio Moraes. “Seguiremos tomando las medidas apropiadas contra quienes abusen de su autoridad”, aseguró Darren Beattie, alto funcionario del Departamento de Estado.

Un futuro político en suspenso

Bolsonaro mantiene la esperanza de revertir su inhabilitación política y volver a postularse en 2026. Sin embargo, una condena podría acelerar la disputa por su sucesión en el campo de la derecha brasileña.

Mientras tanto, Lula, con 79 años, se perfila como candidato a la reelección. La posible salida de Bolsonaro del escenario político abriría un nuevo capítulo en la polarizada política brasileña.

El juicio a Jair Bolsonaro no solo definirá la suerte de un expresidente, sino que también marcará el rumbo del país en los próximos años. La expectativa crece a medida que se acerca el viernes, fecha en la que se conocerá si el líder ultraderechista entra en la historia como el primer presidente brasileño condenado por intentar un golpe de Estado.