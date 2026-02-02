Jeffrey Epstein: revelan miles de documentos que lo vinculan a Trump y los lazos con Roberto Giordano
El presidente de Estados Unidos figura nuevamente en más de 5000 archivos desclasificados por el Departamente de Justicia. Se refieren a las actividades del financista condenado por delitos sexuales y el uso de menores. También surge el nombre del estilista argentino.
Nuevos archivos desclasificados involucan a Trump con el financiesta Epstein. (Foto: A24.com)
El presidente Donald Trump aparece nuevamente complicado por el caso de los archivos de Jeffrey Epstein, el financista condenado por tráfico sexual de menores y que en agosto de 2019 se quitó la vida cuando estaba detenido. Luego de que el Departamento de Justicia diera a conocer una nueva serie de documentos sobre el caso, se supo que el nombre Trump aparece en más de 5.000 escritos que lo vinculan al financista.
Esta nueva desclasificación de los archivos también aporta una novedad inesperada. Aparece un argentino, muy conocido en su momento, que recibió aportes de dinero en dólares: se trata de Robero Giordanos, el estilista que murió en 2024. Además, junto a Trump aparecen más evidencias escandalosas sobre otro personaje de repercusión mundial: el príncipe Andrés, de la familia real británica. En su momento, debió llegar a un acuerdo económico para detener un juicio en su contra en Nueva York por la denuncia de una menor de edad por reiterados abusos y violaciones. Por eso, su madre, la entonces reina Isabel II, le quitó cualquier representación oficial de la corona. Incluso, le prohibió utilizar uniformes militares.
Donald Trump, repetido más de 5.000 veces en los documentos de Epstein
El Departamento de Justicia publicó una gigantesca remesa de documentos relacionados con la investigación sobre Epstein. La publicación masiva de material, que forma parte de la implementación de la llamada Epstein Files Transparency Act aprobada por el Congreso, ha generado una nueva ola de controversia y escrutinio mediático, especialmente por la cantidad de menciones al presidente estadounidense.
El volumen de documentos desclasificados supera los 3 millones de páginas, e incluye videos, fotografías y correos electrónicos, muchos de los cuales hasta ahora no estaban disponibles para el público general. Los registros provienen de múltiples fuentes: investigaciones federales, procesos judiciales contra Epstein y su mano derecha, Ghislaine Maxwell, y diversas pesquisas del FBI y del propio Departamento de Justicia.
Uno de los hallazgos que mayor atención mediática ha provocado es la cantidad de documentos que mencionan a Trump. Según un recuento del "The New York Times" , más de 5.300 documentos publicados contienen referencias a Trump o a personas y entidades vinculadas a él, como su esposa, su club Mar-a-Lago y otras figuras de su entorno. La misma investigación señala que estos documentos suman más de 38.000 menciones con términos relacionados al presidente.
La relacion entre Trump y Epstein
El presidente de los Estados Unidos y el financista pederasta tuvieron una amistad pública en los años 90 y principios de los 2000. Ambos convivían en círculos sociales similares en Florida y Nueva York, y en varias fotografías antiguas aparecen juntos en eventos sociales. Trump siempre ha minimizado esa relación, diciendo que se distanciaron mucho antes de que surgieran las acusaciones penales en contra de Epstein.
Los documentos incluyen referencias a esa relación temprana, incluyendo récords de vuelos en el avión privado de Epstein en los años 90 en los que Trump figura como pasajero. Pero esas referencias no constituyen evidencia de conductas ilícitas ni de participación de Trump en los delitos que llevaron a Epstein a prisión.
Trump dijo que esta nueva publicación es una “absolución” política, asegurando que los documentos demuestran su inocencia en relación con cualquier vínculo indebido con Epstein. Ha llegado incluso a afirmar que podría iniciar acciones legales contra autores y periodistas que, según él, han intentado pintarlo de forma injusta.
Los archivos también han generado reacciones fuera de Estados Unidos, ya que alimentan investigaciones, debates y presiones políticas en Estados Unidos y en otros países. Para peor, el DOJ publica estos archivos espaciados en el tiempo, a medida que se decide "desclasificarlos". Esto provoca una ola de acusaciones contra el ocupante de la Casa Blanca cada vez que aparece "una nueva entrega" de los archivos.
El volumen es lo que más llama la atención de cada desclasificación:
Más de 3 millones de páginas, imágenes y videos, con material variado y discontinuo.
Más de 5.300 documentos con referencias a Trump y su círculo, aunque muchas de forma indirecta o contextualizada.
Vínculos directos con otras personalidades: desde otros presidentes (como Bill Clinton) hasta personajes como el ya mencionado príncipe Andrés.
Además, esta última revelación de los archivos de Epstein tiene una relación con la Argentina.
El estilista Roberto Giordano, en los papeles de Jeffrey Epstein
La reciente desclasificación volvió a poner bajo la lupa internacional el entramado de relaciones personales, financieras y sociales del magnate estadounidense que murió en prisión en 2019, mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores.
Entre las miles de páginas, correos electrónicos, extractos bancarios y materiales inéditos que comenzaron a hacerse públicos en las últimas horas, aparece un nombre inesperado para el público argentino: Roberto Giordano, el reconocido estilista y empresario de la moda que supo ser uno de los personajes más visibles del jet set sudamericano.
La documentación incluye registros que sugieren que Epstein habría realizado múltiples transferencias de dinero a Giordano a lo largo de más de una década, así como correos electrónicos que confirman la presencia del financista en Uruguay en diciembre de 2016.
Según los reportes y extractos bancarios que forman parte de la documentación oficial, el estilista argentino habría recibido giros de dinero de Epstein en distintas oportunidades, la mayoría por montos que rondan los 500 dólares, aunque otros portales aseguran que los movimientos habrían sido en cifras más elevadas.
La aparición de Giordano en este contexto es particularmente llamativa porque ubica a una figura conocida en el mundo de la moda y los eventos sociales dentro de un entramado que, hasta ahora, se había vinculado principalmente a políticos, empresarios y celebridades globales.
En mayo de 2024, fue condenado a tres años de prisión por el delito de insolvencia fraudulenta, tras declararse culpable de haber ocultado bienes mediante sociedades ficticias. Giordano murió durante una operación, al sufrir un paro cardíaco, el 22 de noviembre de 2024, a los 79 años.