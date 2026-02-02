Jeffrey Epstein: revelan miles de documentos que lo vinculan a Trump y los lazos con Roberto Giordano

Uno de los hallazgos que mayor atención mediática ha provocado es la cantidad de documentos que mencionan a Trump. Según un recuento del "The New York Times" , más de 5.300 documentos publicados contienen referencias a Trump o a personas y entidades vinculadas a él, como su esposa, su club Mar-a-Lago y otras figuras de su entorno. La misma investigación señala que estos documentos suman más de 38.000 menciones con términos relacionados al presidente.

las fotos de Trump

La relacion entre Trump y Epstein

El presidente de los Estados Unidos y el financista pederasta tuvieron una amistad pública en los años 90 y principios de los 2000. Ambos convivían en círculos sociales similares en Florida y Nueva York, y en varias fotografías antiguas aparecen juntos en eventos sociales. Trump siempre ha minimizado esa relación, diciendo que se distanciaron mucho antes de que surgieran las acusaciones penales en contra de Epstein.

Los documentos incluyen referencias a esa relación temprana, incluyendo récords de vuelos en el avión privado de Epstein en los años 90 en los que Trump figura como pasajero. Pero esas referencias no constituyen evidencia de conductas ilícitas ni de participación de Trump en los delitos que llevaron a Epstein a prisión.

Trump dijo que esta nueva publicación es una “absolución” política, asegurando que los documentos demuestran su inocencia en relación con cualquier vínculo indebido con Epstein. Ha llegado incluso a afirmar que podría iniciar acciones legales contra autores y periodistas que, según él, han intentado pintarlo de forma injusta.

Los archivos también han generado reacciones fuera de Estados Unidos, ya que alimentan investigaciones, debates y presiones políticas en Estados Unidos y en otros países. Para peor, el DOJ publica estos archivos espaciados en el tiempo, a medida que se decide "desclasificarlos". Esto provoca una ola de acusaciones contra el ocupante de la Casa Blanca cada vez que aparece "una nueva entrega" de los archivos.

El volumen es lo que más llama la atención de cada desclasificación:

Más de 3 millones de páginas, imágenes y videos, con material variado y discontinuo.

Más de 5.300 documentos con referencias a Trump y su círculo, aunque muchas de forma indirecta o contextualizada.

Vínculos directos con otras personalidades: desde otros presidentes (como Bill Clinton) hasta personajes como el ya mencionado príncipe Andrés.

Además, esta última revelación de los archivos de Epstein tiene una relación con la Argentina.

dinero para Giordano En los archivos desclasificados sobre Epstein, aparecen giros de fondos a favor del estilista Roberto Giordano. (Foto: DOJ)

El estilista Roberto Giordano, en los papeles de Jeffrey Epstein

La reciente desclasificación volvió a poner bajo la lupa internacional el entramado de relaciones personales, financieras y sociales del magnate estadounidense que murió en prisión en 2019, mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores.

Entre las miles de páginas, correos electrónicos, extractos bancarios y materiales inéditos que comenzaron a hacerse públicos en las últimas horas, aparece un nombre inesperado para el público argentino: Roberto Giordano, el reconocido estilista y empresario de la moda que supo ser uno de los personajes más visibles del jet set sudamericano.

La documentación incluye registros que sugieren que Epstein habría realizado múltiples transferencias de dinero a Giordano a lo largo de más de una década, así como correos electrónicos que confirman la presencia del financista en Uruguay en diciembre de 2016.

epstein y giordano

Según los reportes y extractos bancarios que forman parte de la documentación oficial, el estilista argentino habría recibido giros de dinero de Epstein en distintas oportunidades, la mayoría por montos que rondan los 500 dólares, aunque otros portales aseguran que los movimientos habrían sido en cifras más elevadas.

La aparición de Giordano en este contexto es particularmente llamativa porque ubica a una figura conocida en el mundo de la moda y los eventos sociales dentro de un entramado que, hasta ahora, se había vinculado principalmente a políticos, empresarios y celebridades globales.

En mayo de 2024, fue condenado a tres años de prisión por el delito de insolvencia fraudulenta, tras declararse culpable de haber ocultado bienes mediante sociedades ficticias. Giordano murió durante una operación, al sufrir un paro cardíaco, el 22 de noviembre de 2024, a los 79 años.