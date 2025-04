Kate y William celebran su 14° aniversario: los 5 momentos que marcaron su matrimonio real

En este aniversario, preparan un viaje particular para celebrar, entre otras cosas, la vida con sus tres hijos y que Kate dejó atrás el tratamiento de quimioterapia. Ambos, se preparan para ser los futuros reyes de Gran Bretaña.

casamiento Kate y Will.jpg 29 de abril de 2011. Dos mil millones de personas vieron el casamiento por televisión. (Foto: A24.com)

Kate y William, "la boda del siglo"

Se conocieron en la universidad de Saint Andrews, en Escocia, cuando eran estudiantes. Estuvieron de novios en un momento, pero ella lo dejó porque el príncipe no daba la sensación de tomar en serio ese compromiso. Pero luego de un tiempo - Kate tuvo otro novio en ese momento - la pareja volvió a unirse. En octubre de 2010, se comprometieron para casarse. Para poner fin a las especulaciones y el asedio de la prensa, el anuncio oficial se hizo un mes más tarde.

Allí comenzó una serie de simbolismos para unir a la pareja con el huracán de renovación que significó en su momento la llegada de Lady Di a la Casa de Windsor. En el anuncio oficial, Kate lució como anillo de compromiso, uno que perteneció a la madre de William y fue icónico. Un zafiro de 12 quilates rodeado de 14 diamantes solitarios, engastado en oro blanco. Este anillo, diseñado por la joyería Garrards, tradicional casa que es la favorita de la corona británica desde 1735.

el anillo de compromiso.jpg El compromiso de Kate y William, con el anillo que usaba Lady Di. (Foto: Gentileza The Sun)

Finalmente, el 29 de abril de 2011, se produjo "la boda del siglo" en el ámbito de la realeza europea. Los príncipes se casaron con poma y circunstancia en la Abadía de Westminster. La ceremonia fue vista por unos 2.000 millones de personas en todo el mundo. Casi el 30% de la población mundial en ese momento. El beso en el balcón del palacio de Buckingham selló la ansiada "renovación" para esa casa real. Pasaron a ser los "duques de Cambridge".

kate y sus hicos recién nacidos .jpg Kate, William y las fotos de la "presentación" de sus tres hijos recién nacidos. (Foto: A24.com)

El primer hijo de la pareja

No tardaron mucho tiempo en dar otra gran noticia a los seguidores de la realeza y material primordial para las "revistas del corazón". El nacimiento de su primer hijo, el príncipe George, en 2013: Un heredero directo al trono, momento histórico para la familia y el país. El 3 de diciembre de 2012, el Palacio de St. James, su hogar oficial, anunció que la duquesa estaba embarazada de su primer hijo. Tiempo después, Kate revelaría que su primer embarazó fue complicado porque sufrió durante varios meses, fuertes náuseas y vómitos

El 22 de julio de 2013, la pareja dio la bienvenida a George, en el Hospital St. Mary's en Londres. El recién nacido pasó a ser el cuarto en la línea sucesoria de la reina Isabel II, detrás del príncipe Carlos y de su padre, William. (luego llegarían Carlota, el 2 de mayo de 2015 y, el 23 de abril de 2018, el más joven de sus hijos, Luis Felipe).

los fabulosos cuatro que no fueron.jpg Kate y Meghan. Las concuñadas solo congeniaron al principio y luego se detestaron mutuamente. (Foto: A24.com)

El "Megxit": el papel de Kate en la ruptura de Harry y Meghan con la familia real

La llegada de Meghan Markle a la casa real fue otro momento de quiebre. Con la frescura y desinhibición de una actriz de Hollywood, la norteamericana encajó justo para "calmar" al rebelde de la familia real. Harry, el hermano menor de William. Se llamó a las dos parejas como los "fab four" (los fabulosos 4) en una asociación directa con los beatles. Pero el "glamour" de las dos parejas pronto se rompió. Meghan era separada y negra. Las dos cosas no encajaban en los más conservadores de la corona. Pero para Kate había algo más. La duquesa de Cambridge, tomó como propia las duras y "caducas" reglas de protocolo sostenidas por Isabel II, la reina "eterna". En cambio, Meghan era fresca y más libre. Criticada en más de una oportunidad por saltarse el protocolo, inluso delante de la reina. Eso, fue distanciándola de Kate. En realidad, la esposa de William no soportó más a su concuñada.

Incluso en su libro de memorias, Harry cuenta que en un momento, William lo golpeó por supuestas críticas de Meghan hacia Kate.

Luego de una entrevista con revelaciones escandalosas, se produjo el "Megxit". Asociado al "brexit" (la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea) así se llamó a la ruptura de Harry y Meghan con la casa real. Luego de una nota con Oprah Winfrey, en la que denunciaron racismo contra Meghan y que la llevaron a pensar en suicidarse, se fueron a California y ya no representan a la corona británica. Un problema menos para Kate.

anuncio de Kate .jpg El peor momento, en marzo de 2014, Kate Middleton confirma en un duro mensaje que tiene cáncer. (Foto: Captura de TV)

2024, el "Annus Horribilis": La enfermedad de Kate y del rey Carlos III

El arranque de ese año fue devastador para la corona británica. Se supo que Carlos III, en una operación pautada, le encontraron un tumor. Meses después de haber sido coronado como monarca. Pero faltaba algo peor. La princesa de gales - cambió el título porque William ya es el heredero principal al trono - desapareció de la escena. Justo ella, la más carismática y querida de toda la monarquía. Con el paso de los días, su ausencia despertó todo tipo de especulaciones. Desde una separación a problemas de salud. Finalmente, la casa real comunicó que Kate Middleton, a los 42 años tenía cáncer, como su suegro. Con la conmoción por la noticia, fue la propia Kate la que hizo un mensaje muy emotivo. Sentada en un banco en un parque, relajada, contó lo que le sucedía - sin decir que tipo de tumor era -y que debía someterse a un prolongado tratamiento de quimioterapia. El rey Carlos III y la princesa consorte del futuro rey ( con solo 42 años), con una gravísima enfermedad. Dos noticias devastadoras para la realeza y la imagen que proyectaba Kate para un futuro como reina con William. Desde entonces, sus apariciones fueron pocas y estratégicas. Para mostrar una recuperación ante un tratamiento exitoso.

El crecimiento de su rol como futuros reyes: Cuando murió la reina Isabel II, en septiembre de 2022, se dieron dos hechos históricos. Falleció la persona que más tiempo estuvo en el trono británico en toda la historia. Fue sucedido por la persona - su hijo - con mayor edad en ser coronado como rey, también, en toda la amplia historia de ese país.

Ya en circunstancias normales, con un rey de 76 años, es para pensar en una sucesión cercana en el tiempo. Mucho más desde que enfermó de cáncer y su recuperación no ha sido buena. Ya se prepara un desenlace en poco tiempo. Por eso, la recuperación de Kate Middleton es clave. Por la imagen de "frescura" para esa casa real. Por su semblante "perfecto" para una reina consorte. Siempre sonriente, elegante y sin un paso en falso.

kate y su familia.jpg Finalizado el tratamiento de quimioterapia, la familia de los príncipes de Gales, completos y de descanso. (Foto: Gentileza Principes de Gales)

Su enfermedad, puso todo en un limbo, como si se hubiese detenido el tiempo. Pero las noticias oficiales hablan de una mejoría notable y que la quimioterapia dio resultado (nunca se dijo que tipo de tumor tuvo). Por eso, se la vio cada vez con mayor frecuencia. Ya en algunas actividades oficiales. Pero de a poco. Como preparándose para algo que será inevitable. Carlos III morirá dentro de poco y William será el nuevo rey. La figura de Kate a su lado, es imprescindible.

Aunque en este día, todo parece pasar a un segundo plano: la pareja eligió irse a un lugar alejado para festejar su 14° aniversario de boda. En la isla de Mull, en Escocia para celebrar en la intimidad. Eso que reclama Kate - la futura reina - en cada mensaje que ha dado desde que anunció su enfermedad.