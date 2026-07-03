La Armada prepara su nuevo submarino: el S-82 ya navega en aguas nacionales y será entregado este año

Durante esta primera salida, los equipos técnicos monitorearon de forma permanente el funcionamiento de múltiples componentes considerados críticos para la operación del buque. Motores, sistemas eléctricos, controles de navegación, sensores y equipos auxiliares forman parte del extenso listado de elementos que deben superar exigentes verificaciones antes de avanzar hacia fases más complejas.

Estas comprobaciones iniciales sirven para detectar posibles ajustes y confirmar que todos los sistemas responden de acuerdo con los parámetros previstos durante su diseño y construcción.

Del puerto al mar: el cambio más importante del proyecto

Antes de iniciar esta nueva etapa, el S-82 había completado un largo período de ensayos en puerto.

Durante esos meses se desarrollaron numerosas tareas técnicas destinadas a dejar el submarino completamente preparado para afrontar las pruebas marítimas. Entre ellas figuraron:

La carga de combustible.

La incorporación y comprobación de las baterías.

Las verificaciones eléctricas.

Los ensayos de propulsión con el submarino aún amarrado.

La revisión de los principales sistemas mecánicos y electrónicos.

Superada esa instancia, el paso al mar constituye la verdadera prueba de fuego, ya que el comportamiento del submarino deja de evaluarse en un ambiente controlado para hacerlo bajo condiciones reales de navegación.

Los ingenieros consideran esta transición como uno de los momentos más delicados de cualquier programa naval de gran complejidad.

Las pruebas serán cada vez más exigentes

El plan de ensayos no se limitará únicamente a navegaciones en superficie.

Por el contrario, la campaña fue diseñada para desarrollarse de manera progresiva, incrementando gradualmente el nivel de dificultad de cada ejercicio.

En una primera etapa, el submarino continuará realizando recorridos sobre la superficie para evaluar estabilidad, maniobrabilidad, sistemas de gobierno y respuesta de la planta propulsora.

Posteriormente llegará el turno de las inmersiones estáticas, inicialmente a profundidad de periscopio, donde se comprobará el funcionamiento de los equipos bajo presión y la respuesta estructural del casco.

Finalmente, se realizarán inmersiones progresivas cada vez más profundas, simulando escenarios operativos similares a los que enfrentará cuando entre oficialmente en servicio.

Cada fase deberá ser aprobada antes de avanzar hacia la siguiente.

Tecnología de última generación bajo evaluación

Uno de los principales objetivos de esta extensa campaña consiste en verificar el funcionamiento integrado de toda la tecnología instalada a bordo.

Los especialistas supervisarán el rendimiento de los sistemas electrónicos, la navegación, los sensores, los sonares, la propulsión y los mecanismos de seguridad, además de comprobar la correcta interacción entre todos esos componentes.

El submarino incorpora una arquitectura tecnológica considerablemente más sofisticada que la utilizada por generaciones anteriores de la Armada española.

Por ese motivo, cada prueba permitirá obtener información clave para realizar ajustes de software, calibraciones electrónicas o eventuales modificaciones menores antes de la entrega definitiva.

Los ensayos también permitirán evaluar el consumo energético, la estabilidad del sistema eléctrico y el desempeño general durante largas jornadas de navegación.

El segundo integrante de la familia S-80 Plus

El "Narciso Monturiol" representa la segunda unidad construida dentro del ambicioso programa S-80 Plus.

Su botadura tuvo lugar en octubre de 2025 en las instalaciones de Navantia, en Cartagena, durante un acto institucional encabezado por la ministra de Defensa.

Desde ese momento comenzó un intenso proceso de acondicionamiento técnico que culminó ahora con el inicio de las pruebas marítimas.

La evolución del S-82 sigue una hoja de ruta similar a la recorrida anteriormente por el S-81 "Isaac Peral", primer submarino de la serie que ya forma parte de la flota española.

La continuidad entre ambas unidades constituye una señal positiva para el desarrollo del programa completo.

Un proyecto estratégico para la defensa española

El programa S-80 Plus es considerado uno de los mayores desarrollos tecnológicos impulsados por la industria militar española durante las últimas décadas.

Su finalidad no consiste únicamente en construir nuevos submarinos, sino también en garantizar que España mantenga una capacidad propia para diseñar, fabricar y mantener este tipo de plataformas altamente complejas.

La serie contempla un total de cuatro unidades:

S-81 "Isaac Peral".

S-82 "Narciso Monturiol".

S-83 "Cosme García".

S-84 "Mateo García de los Reyes".

Cada submarino incorpora mejoras tecnológicas destinadas a incrementar la autonomía, optimizar la navegación silenciosa y ofrecer mayores capacidades de combate respecto de las generaciones anteriores.

Una inversión multimillonaria para modernizar la Armada

La construcción de la clase S-80 representa también uno de los proyectos industriales más importantes desarrollados en España.

La inversión prevista ronda los 4.000 millones de euros distribuidos entre 2018 y 2032, una cifra que refleja la magnitud económica y tecnológica del programa.

El impacto trasciende ampliamente el ámbito militar.

Miles de trabajadores participan directa e indirectamente en la fabricación de estos submarinos, mientras que más de un centenar de empresas proveedoras integran la cadena de suministro, aportando componentes electrónicos, sistemas mecánicos, software especializado, materiales y servicios de ingeniería.

Este entramado industrial ha permitido fortalecer sectores vinculados con la alta tecnología, consolidando capacidades que también pueden aplicarse a otros desarrollos civiles.

El reemplazo de una generación histórica

La llegada de la serie S-80 permitirá iniciar progresivamente el retiro de los submarinos de la clase S-70, que durante décadas constituyeron la principal fuerza submarina española.

El salto tecnológico entre ambas generaciones resulta considerable.

Los nuevos buques fueron concebidos para ofrecer mayor autonomía de navegación, mejores sistemas de combate, sensores más avanzados, automatización de numerosas funciones y una arquitectura preparada para futuras actualizaciones tecnológicas.

Además, el diseño responde a los nuevos desafíos que enfrentan las armadas modernas, donde la capacidad de operar durante largos períodos sin ser detectadas constituye una ventaja estratégica de enorme importancia.

Cartagena vuelve a ser protagonista

Las instalaciones de Navantia en Cartagena se consolidan nuevamente como uno de los principales polos industriales de la construcción naval militar en Europa.

Desde allí se desarrolla prácticamente todo el proceso de fabricación, integración de sistemas y pruebas preliminares de los submarinos.

El inicio de las pruebas del S-82 también representa un reconocimiento al trabajo realizado durante años por ingenieros, técnicos, diseñadores y operarios especializados que participaron en cada etapa del proyecto.

La complejidad de un submarino moderno exige la coordinación de múltiples disciplinas, desde ingeniería estructural hasta inteligencia artificial aplicada a sistemas de navegación y combate.

Un año de evaluaciones antes de su incorporación definitiva

Aunque el comienzo de las pruebas constituye un avance significativo, todavía queda un largo camino antes de que el S-82 sea incorporado oficialmente a la Armada española.

Especialistas del ámbito naval estiman que la campaña completa podría extenderse aproximadamente durante un año, ya que será necesario completar cientos de verificaciones técnicas antes de emitir la certificación final.

Durante ese período se realizarán navegaciones repetidas, inmersiones de distinta complejidad, simulaciones operativas y pruebas destinadas a comprobar la confiabilidad del submarino en diversos escenarios.

Cada ensayo aportará información para perfeccionar el rendimiento del buque y garantizar que cumpla con los exigentes estándares establecidos para una plataforma militar de estas características.

Mientras tanto, el objetivo institucional permanece sin modificaciones: entregar el "Narciso Monturiol" antes de concluir 2026, fortaleciendo la capacidad submarina española y consolidando uno de los programas industriales y tecnológicos más importantes desarrollados por el país en las últimas décadas.