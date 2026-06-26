Anunciaron una huelga de trenes en todo el país

El paro del 29 de junio: cómo funcionarán los trenes durante la jornada de protesta

La primera jornada de huelga está programada para el lunes 29 de junio, una fecha que coincide con el inicio de la llamada operación salida de verano. Por ese motivo, el impacto podría ser mayor debido al aumento habitual de la demanda de transporte.

Para evitar una paralización total del sistema, el Gobierno estableció servicios mínimos que garantizarán una parte de la actividad ferroviaria.

Según la planificación oficial, los trenes de alta velocidad mantendrán una circulación del 73% de los servicios previstos, mientras que los recorridos de media distancia tendrán una cobertura del 65%.

En el caso de los trenes de Cercanías, uno de los servicios más utilizados diariamente por trabajadores y estudiantes, la situación será diferente según la franja horaria. En las horas punta se mantendrá aproximadamente un 75% de las frecuencias, mientras que durante el resto del día la actividad quedará reducida al 50%.

Las zonas afectadas incluyen redes de Cercanías de comunidades como Madrid, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Andalucía, Valencia, Murcia y Aragón, donde miles de usuarios dependen del tren como principal medio de transporte.

A pesar de estas garantías, los sindicatos remarcan que la reducción de personal y la interrupción parcial de los servicios provocará retrasos, modificaciones de horarios y posibles cancelaciones.

Una nueva protesta en medio de un conflicto que viene de lejos

La huelga anunciada para junio y julio no representa un hecho aislado. El sector ferroviario español atraviesa desde hace tiempo una etapa marcada por las diferencias entre organizaciones sindicales y las autoridades responsables del transporte.

A comienzos de febrero de 2026, varios sindicatos ferroviarios, entre ellos CCOO, UGT y SEMAF, llevaron adelante una huelga de tres días que paralizó parcialmente la actividad ferroviaria entre el 9 y el 11 de febrero.

En aquella oportunidad, las negociaciones con el Ministerio de Transportes tampoco lograron alcanzar un acuerdo definitivo, por lo que los trabajadores decidieron mantener las medidas de fuerza.

Los servicios mínimos establecidos entonces fueron similares a los actuales: 73% en trenes de alta velocidad y larga distancia, 65% en media distancia y hasta un 75% en Cercanías durante los horarios de mayor demanda.

Además, aquella protesta no solo afectó a Renfe. También tuvo consecuencias para operadores privados y empresas vinculadas al transporte ferroviario de pasajeros y mercancías.

La continuidad de las huelgas refleja una disputa más profunda relacionada con el futuro del sistema ferroviario español, las condiciones laborales y el modelo de gestión que se busca implementar en los próximos años.

Los reclamos detrás de la convocatoria sindical

El Sindicato Ferroviario explicó que la nueva huelga responde principalmente al supuesto incumplimiento de compromisos alcanzados previamente con el Ministerio de Transportes.

Según la organización, existen varios puntos que generan preocupación entre los trabajadores del sector. Uno de los principales reclamos está vinculado al futuro de Renfe Mercancías, una división que los representantes sindicales consideran debilitada debido a decisiones empresariales que, a su juicio, afectan su capacidad operativa.

Desde el sindicato denuncian un “abandono premeditado” del servicio ferroviario de mercancías, algo que podría tener consecuencias tanto para el empleo como para la presencia del tren en el transporte logístico nacional.

Otro de los puntos cuestionados es el avance de procesos de externalización de tareas que anteriormente eran realizadas por empleados propios. Los trabajadores sostienen que esta estrategia pone en riesgo puestos laborales y modifica las condiciones históricas del sector.

La posible colaboración con empresas externas, incluida la alianza con Medway, también forma parte de las críticas sindicales, ya que algunos representantes interpretan estos movimientos como un paso previo hacia una mayor privatización.

Preocupación por talleres, mantenimiento y empleo ferroviario

Dentro del listado de reclamos aparece también la situación de los talleres ferroviarios. Los sindicatos denuncian una reducción progresiva de la carga de trabajo en algunos centros de mantenimiento y advierten sobre el impacto que esto podría tener en determinadas regiones.

Uno de los casos señalados es el taller de Miranda de Ebro, cuyo futuro genera incertidumbre entre los trabajadores debido a los planes anunciados sobre sus operaciones.

La protesta también incluye críticas por la decisión de licitar externamente parte del mantenimiento de locomotoras, incluyendo unidades de la serie 333.3, tareas que hasta ahora estaban vinculadas al personal interno.

Para los representantes sindicales, esta situación no solo afecta la estabilidad laboral, sino que también podría influir en la experiencia del usuario, al modificar los procesos de mantenimiento y operación de los trenes.

La advertencia de los trabajadores sobre el futuro del sistema ferroviario

Los sindicatos sostienen que las medidas aplicadas en los últimos años generan un escenario de inseguridad para la plantilla ferroviaria.

Desde su perspectiva, la creación de nuevas estructuras empresariales y sociedades mixtas debe incluir garantías claras para los empleados, evitando cambios que puedan deteriorar las condiciones laborales.

El conflicto entre trabajadores y dirección ferroviaria continúa abierto, y la convocatoria de nuevos paros demuestra que las negociaciones todavía no lograron resolver las diferencias principales.

Los representantes de los empleados aseguran que la huelga busca defender tanto los derechos laborales como la calidad del servicio público ferroviario.

Por su parte, los usuarios quedan nuevamente en el centro del problema, especialmente aquellos que dependen del tren para trasladarse durante los meses de mayor movilidad.

Qué deben tener en cuenta los pasajeros antes de viajar

Ante la llegada de las jornadas de protesta, las autoridades recomiendan a los pasajeros revisar sus billetes, horarios y posibles modificaciones antes de dirigirse a las estaciones.

La existencia de servicios mínimos no garantiza que todos los trenes funcionen con normalidad, ya que la reducción de frecuencias puede generar una mayor concentración de viajeros en determinadas franjas horarias.

Los días de huelga, especialmente el 29 de junio y el 15 de julio, serán claves para quienes tengan viajes programados, conexiones con otros transportes o desplazamientos vacacionales.

El sector ferroviario español enfrenta así un verano marcado por la incertidumbre. Mientras los sindicatos reclaman cambios en la gestión y protección del empleo, las empresas y el Gobierno deberán encontrar una vía de diálogo para evitar que nuevas protestas vuelvan a afectar a millones de pasajeros.

La disputa por el futuro de Renfe y del ferrocarril español sigue abierta, con los viajeros esperando una solución que permita recuperar la normalidad en uno de los momentos más importantes del año para la movilidad.