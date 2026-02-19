La Armada tendrá un nuevo buque espía: costará 242 millones y cambiará todo el panorama naval

El calendario financiero del programa se extiende hasta 2031, lo que indica que la construcción, pruebas e incorporación operativa se desarrollarán de manera progresiva en los próximos años. En términos estratégicos, se trata de un proyecto de largo aliento que busca asegurar capacidades críticas en un escenario internacional cada vez más competitivo.

Qué es un BAM de inteligencia y por qué es clave en la guerra electrónica

El nuevo buque se basará en el diseño de los Buques de Acción Marítima (BAM), una familia de plataformas polivalentes ya en servicio en la Armada. No obstante, esta variante estará específicamente adaptada a misiones de inteligencia.

A diferencia de un patrullero convencional —cuya misión principal es la vigilancia física de aguas, el control de tráfico marítimo o la presencia disuasoria—, un BAM de inteligencia tiene como cometido central la captación y explotación de señales electromagnéticas.

Las plataformas SIGINT (Signals Intelligence) y ELINT (Electronic Intelligence) están especializadas en interceptar comunicaciones, emisiones de radar y otros enlaces electrónicos. Posteriormente, esos datos son procesados y transformados en información útil para la toma de decisiones.

No se trata de buques concebidos para el combate directo. Su valor reside en reforzar la conciencia situacional, anticipar riesgos, detectar patrones de actividad y proporcionar inteligencia en tiempo real a los mandos operativos. En un entorno donde la guerra electrónica tiene un peso creciente, disponer de una plataforma moderna de inteligencia naval permite a un país reducir incertidumbres y aumentar su capacidad de reacción.

Cómo podría ser el nuevo buque

Aunque las especificaciones oficiales aún no se han hecho públicas, las informaciones disponibles apuntan a que, al partir de la familia BAM, el nuevo buque podría situarse en torno a 3.000 toneladas de desplazamiento y cerca de 94 metros de eslora, cifras similares a las de otros barcos de esa clase.

Sin embargo, lo verdaderamente relevante no será su tamaño, sino su equipamiento tecnológico. Se prevé que incorpore sistemas avanzados de captación y análisis de señales, antenas especializadas, sensores electrónicos y una arquitectura digital capaz de integrar datos en tiempo real.

Uno de los ejes del desarrollo tecnológico podría estar vinculado a la denominada “Nube de Combate”, un concepto en el que trabaja Navantia para integrar información procedente de distintas plataformas —navales, aéreas o terrestres— en un ecosistema digital común. Esta capacidad permitiría que el nuevo buque no solo recoja datos, sino que los comparta de manera inmediata con centros de mando y otras unidades desplegadas.

La interoperabilidad será un factor determinante. En un escenario donde las operaciones conjuntas con aliados son cada vez más frecuentes, la capacidad de intercambiar información segura y en tiempo real es tan importante como la propia captación de señales.

El relevo del Alerta: fin de una era

El actual buque de inteligencia de la Armada, el Alerta (A-111), fue botado en 1982 y figura en servicio desde principios de los años noventa. Con base en Cartagena, ha sido durante décadas la principal plataforma española de inteligencia electrónica en el mar.

Con más de treinta años de actividad, el Alerta representa una generación tecnológica anterior. Si bien ha sido objeto de modernizaciones parciales, la evolución del entorno electrónico —marcado por la digitalización masiva, la proliferación de sistemas cifrados y la complejidad creciente de las redes— exige capacidades que superan los límites de una plataforma concebida en otro contexto histórico.

El nuevo buque no solo sustituirá físicamente al Alerta. También marcará una transición hacia una inteligencia naval plenamente integrada en la era digital, donde el volumen de datos, la velocidad de procesamiento y la conectividad en red son determinantes.

La guerra electrónica como eje del poder naval moderno

En los conflictos contemporáneos, el espectro electromagnético se ha convertido en un dominio operativo más, al mismo nivel que el terrestre, el aéreo, el marítimo o el espacial. Interferir comunicaciones, detectar radares enemigos o analizar emisiones puede resultar decisivo para el éxito de una operación.

La guerra electrónica no siempre es visible. No genera imágenes espectaculares ni titulares inmediatos. Sin embargo, su impacto puede ser profundo. Una detección temprana de una señal radar, por ejemplo, puede anticipar movimientos hostiles y permitir una respuesta preventiva.

En este contexto, la renovación de la capacidad SIGINT/ELINT de la Armada no es un lujo tecnológico, sino una necesidad estratégica. España, con intereses marítimos en el Atlántico, el Mediterráneo y áreas de despliegue internacional, requiere herramientas que le permitan operar con autonomía informativa.

Impacto industrial y tecnológico

El programa también tiene una dimensión industrial relevante. Navantia actuará como integrador principal del proyecto, reforzando su posición en el desarrollo de plataformas complejas y sistemas de combate avanzados.

Aunque todavía no se han detallado adjudicaciones concretas, es previsible que el proyecto implique a un amplio tejido de empresas tecnológicas nacionales, especialmente en los ámbitos de electrónica, software, sensores y comunicaciones seguras.

En un momento en que la Unión Europea impulsa la autonomía estratégica en defensa, proyectos como este contribuyen a consolidar capacidades industriales propias y a reducir dependencias externas en sectores críticos.

Un horizonte hasta 2031

El calendario financiero del programa se extiende hasta 2031, horizonte que enmarca el desarrollo industrial y la eventual entrada en servicio del nuevo buque. La fase actual de definición permitirá concretar requisitos y ajustar presupuestos antes de avanzar hacia la construcción.

A falta de que Defensa publique el diseño definitivo, el proyecto apunta a reforzar la capacidad de España para obtener y explotar inteligencia marítima con medios propios. En un contexto internacional donde la ciberdefensa y la guerra electrónica ganan protagonismo, la apuesta por una plataforma especializada confirma la prioridad otorgada a la información como elemento central del poder militar moderno.

La sustitución del Alerta no será inmediata, pero el paso dado marca el inicio de una transición estratégica. La inteligencia naval española entra así en una nueva etapa, orientada a la digitalización, la interoperabilidad y la adaptación a un entorno tecnológico en constante evolución.