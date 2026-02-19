Escándalo por otra "Toretto" al volante: se filmó a 180 km/h y cruzó semáforos en rojo
El video de una conductora que se grabó manejando a 180 km/h, cruzando semáforos en rojo y celebrando la maniobra se volvió viral y generó repudio en redes sociales. La Agencia Nacional de Seguridad Vial la busca.
El material, de casi un minuto, se difundió este jueves y generó fuerte rechazo en redes sociales. Tras la repercusión, la persona que registró las imágenes publicó una historia de Instagram para aclarar que el episodio ocurrió en 2024, aunque esa precisión temporal no atenúa la gravedad de la maniobra registrada.
Embed
La Agencia Nacional de Seguridad Vial inició un trabajo para identificar a la conductora y avanzar con eventuales medidas. En el video se observa a De Simone, vestida con saco rojo y remera negra, sin frenar en cruces ni reducir la velocidad, mientras su amiga la alienta y exclama “¡Dale, pendeja!“ al tiempo que enfoca el tablero.
El recorrido termina cuando el vehículo alcanza los 180 kilómetros por hora, momento en que ambas festejan a los gritos “Nos pasamos, lo pasamos. ¡¡¡Vamos a 180!!! Vamos para ciento ochenta, vamos para ciento ochenta. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Va, va, va, va, va, va, va, va”.
El trágico recuerdo de "La Toretto"
El episodio remite inevitablemente al caso de Felicitas Alvite, apodada “La Toretto” de La Plata, imputada por atropellar y matar a Walter Armand cuando circulaba a gran velocidad y cruzó semáforos en rojo en abril de 2024.
El juicio oral contra Alvite ya tiene fecha. El Tribunal Oral Criminal II de La Plata fijó que el debate comenzará el 2 de noviembre de 2026 y se extenderá al menos tres jornadas. Durante la audiencia preliminar, la imputada sufrió una crisis nerviosa que obligó a evacuar la sala hasta la llegada de personal médico. Tras ser asistida, se retiró del edificio junto a su padre.
En ese proceso interviene el fiscal Martín Chiorazzi, mientras que la jueza de Garantías Marcela Garmendia ya había rechazado en 2024 un pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa, que alegaba episodios de angustia y síntomas compatibles con ataques de pánico. Pericias oficiales y de parte descartaron un trastorno clínico que justificara el traslado y sugirieron incluso una posible simulación de síntomas.
Los informes psicológicos incorporados al expediente indicaron que la acusada atravesaba una etapa de “adolescencia tardía” que la volvía más propensa a conductas impulsivas sin evaluar consecuencias. El debate oral programado para noviembre de 2026 buscará determinar su responsabilidad penal por la muerte de Armand ocurrida en la ciudad de La Plata.