Escándalo por otra "Toretto" al volante: se filmó a 180 km/h y cruzó semáforos en rojo

El trágico recuerdo de "La Toretto"

El episodio remite inevitablemente al caso de Felicitas Alvite, apodada “La Toretto” de La Plata, imputada por atropellar y matar a Walter Armand cuando circulaba a gran velocidad y cruzó semáforos en rojo en abril de 2024.

El juicio oral contra Alvite ya tiene fecha. El Tribunal Oral Criminal II de La Plata fijó que el debate comenzará el 2 de noviembre de 2026 y se extenderá al menos tres jornadas. Durante la audiencia preliminar, la imputada sufrió una crisis nerviosa que obligó a evacuar la sala hasta la llegada de personal médico. Tras ser asistida, se retiró del edificio junto a su padre.

toretto

En ese proceso interviene el fiscal Martín Chiorazzi, mientras que la jueza de Garantías Marcela Garmendia ya había rechazado en 2024 un pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa, que alegaba episodios de angustia y síntomas compatibles con ataques de pánico. Pericias oficiales y de parte descartaron un trastorno clínico que justificara el traslado y sugirieron incluso una posible simulación de síntomas.

Los informes psicológicos incorporados al expediente indicaron que la acusada atravesaba una etapa de “adolescencia tardía” que la volvía más propensa a conductas impulsivas sin evaluar consecuencias. El debate oral programado para noviembre de 2026 buscará determinar su responsabilidad penal por la muerte de Armand ocurrida en la ciudad de La Plata.