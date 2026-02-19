Comienza la temporada de Piscis: cómo impacta en tu signo desde hoy

Para Aries, esta etapa representa una invitación a frenar. No es un período para lanzarse impulsivamente a nuevos proyectos, sino para revisar lo que quedó pendiente. La energía pisciana le pide descanso mental y conexión emocional.

Tauro

Tauro sentirá la influencia en el plano social. La temporada de Piscis activa vínculos, amistades y proyectos compartidos. Es un buen momento para fortalecer relaciones y conectar con personas que compartan valores similares.

Géminis

El foco se traslada al ámbito profesional. Piscis ilumina la zona de metas y proyección pública. Puede ser un período de definiciones laborales o de replanteos sobre el rumbo que se quiere tomar.

Cáncer

Como signo de agua, Cáncer se siente cómodo con esta energía. La temporada pisciana potencia su intuición y su sensibilidad. Es una etapa favorable para estudiar, viajar o ampliar horizontes emocionales y espirituales.

Leo

Para Leo, este tránsito invita a profundizar emociones. Puede ser un período de transformaciones internas, conversaciones importantes o decisiones que implican dejar atrás situaciones del pasado.

Virgo

Piscis es su signo opuesto complementario, por lo que esta temporada impacta directamente en sus relaciones. El foco estará en la pareja y los vínculos más cercanos. Es un tiempo para escuchar, negociar y equilibrar.

Libra

La energía pisciana activa la rutina y el bienestar. Libra puede sentir la necesidad de ordenar hábitos, cuidar su salud y prestar atención a los detalles cotidianos. Es un buen momento para reorganizar tiempos y prioridades.

Escorpio

Otro signo de agua que se siente en sintonía con esta temporada. Para Escorpio, Piscis activa el romance, la creatividad y la expresión emocional. Es un período ideal para conectar con el placer y las pasiones.

Sagitario

El impacto se da en el ámbito familiar y doméstico. Sagitario puede sentir la necesidad de pasar más tiempo en casa o resolver temas del pasado. Es un momento para fortalecer raíces y vínculos íntimos.

Capricornio

La comunicación toma protagonismo. Piscis activa conversaciones pendientes, acuerdos y nuevas ideas. Es una etapa donde las palabras tendrán un peso especial y podrán abrir puertas importantes.

Acuario

Tras su temporada solar, Acuario entra en un período más introspectivo. El foco se dirige a la economía y los recursos personales. Puede ser un momento para revisar gastos, inversiones o proyectos financieros.

Piscis

Con el Sol en su signo, comienza su temporada personal. Es un período de renovación, energía y visibilidad. Piscis puede sentir mayor claridad sobre lo que desea y una conexión más fuerte con su identidad.

Una etapa para cerrar antes de empezar

La temporada de Piscis funciona como un puente entre el final y el inicio. Es el último tramo antes del comienzo del nuevo año astrológico, por lo que invita a cerrar ciclos, perdonar, soltar y prepararse para nuevos comienzos.

La sensibilidad estará más presente en el ambiente. Las emociones pueden intensificarse, así como la creatividad y la intuición. No es un período para actuar desde la impulsividad, sino para escuchar lo que el interior necesita.

Desde hoy, el zodíaco entra en una fase más emocional y reflexiva. Cada signo sentirá el impacto en un área distinta de su vida, pero el mensaje general es el mismo: conectar con la intuición, dejar atrás lo que ya cumplió su función y prepararse para el renacer que traerá el próximo cambio de estación.