Sorpresa en el mercado energético: el país que tomó la delantera en la producción de petróleo

pdvsa petróleo venezuela

Otros productores clave en la región

Tras Brasil, México figura como uno de los principales países productores de petróleo en América Latina, aunque con cifras significativamente menores. Además, naciones como Guyana han empezado a ganar terreno gracias al desarrollo de campos offshore impulsados por inversiones internacionales, proyectándose como protagonistas en la producción futura.

A nivel global, los países con mayores niveles de producción petrolera continúan siendo Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, seguidos por naciones como Canadá, China e Irak, con Brasil destacándose entre los primeros diez lugares.

Este cambio en la jerarquía productiva de la región no solo refleja las inversiones y avances tecnológicos en el sector energético, sino también la adaptación de los países a nuevos contextos de mercado y la diversificación de sus estrategias de producción.

Los mayores productores de petróleo del mundo son: