Sorpresa en el mercado energético: el país que tomó la delantera en la producción de petróleo
Si bien Venezuela encabezaba el ranking, esa tradicional hegemonía finalmente se quebró. Actualmente, la producción diaria regional se consolidó en torno a los 3,77 millones de barriles.
Cuál es el país que tomó la delantera en la producción de petróleo (Foto: archivo).
La configuración de la producción petrolera en América Latina experimenta una transformación notable en 2026. En ese sentido, un país rompe con la tradicional hegemonía de Venezuela y afianza su posición como el principal productor de crudo en la región.
Según los datos más recientes, Brasil alcanzó en 2025 niveles récord en su extracción de petróleo, superando ampliamente los registros de años anteriores. La producción diaria regional se consolidó en torno a los 3,77 millones de barriles, cifra que representa un máximo histórico para el gigante sudamericano y lo posiciona como líder en producción en América Latina.
Este avance no es casualidad: Brasil ha apostado fuertemente por la explotación de campos situados en aguas profundas y ultraprofundas del presal, cuencas petroleras que han demostrado una alta productividad. Yacimientos como Búzios y Mero han sido determinantes para que el país no solo supere a sus pares latinoamericanos sino que también compita entre los principales productores a nivel global.
En contraste, la producción de Venezuela, a pesar de contar con las mayores reservas de crudo probadas en el mundo, continúa lejos de los volúmenes alcanzados en su mejor momento. Factores como sanciones internacionales, falta de inversiones y dificultades operativas han limitado el ritmo de extracción en la Faja Petrolífera del Orinoco, su principal zona productiva.
Otros productores clave en la región
Tras Brasil, México figura como uno de los principales países productores de petróleo en América Latina, aunque con cifras significativamente menores. Además, naciones como Guyana han empezado a ganar terreno gracias al desarrollo de campos offshore impulsados por inversiones internacionales, proyectándose como protagonistas en la producción futura.
A nivel global, los países con mayores niveles de producción petrolera continúan siendo Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, seguidos por naciones como Canadá, China e Irak, con Brasil destacándose entre los primeros diez lugares.
Este cambio en la jerarquía productiva de la región no solo refleja las inversiones y avances tecnológicos en el sector energético, sino también la adaptación de los países a nuevos contextos de mercado y la diversificación de sus estrategias de producción.
Los mayores productores de petróleo del mundo son: