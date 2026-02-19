En vivo Radio La Red
Mundo
Rey Carlos III
Jeffrey Epstein
Escándalo

La impactante carta que escribió el rey Carlos III tras la detención de su hermano, el príncipe Andrés

El Rey se refirió a la detención de su hermano menor por "sospechas de mala conducta". Emitió un breve comunicado en donde expresa su parecer sobre el caso.

Los detalles de le carta que escribió el rey Carlos III tras la detención de su hermano, el príncipe Andrés

El rey Carlos III afirmó este jueves que “la justicia debe seguir su curso” tras la detención de su hermano, el ex príncipe Príncipe Andrés, involucrado en el caso Jeffrey Epstein y bajo sospecha por presuntas conductas irregulares durante su etapa como representante comercial del Reino Unido.

En una declaración firmada de puño y letra, el monarca sostuvo que ahora corresponde que el asunto sea investigado “de forma completa, justa y adecuada por las autoridades competentes”. También manifestó su “profunda preocupación” por la situación de su hermano menor, Andrew Mountbatten-Windsor, y reiteró el respaldo de la Corona a la labor policial y judicial. “Permítanme ser claro: la justicia debe seguir su curso”, subrayó.

rey carlos

Por qué fue arrestado el hermano del rey

La detención se produjo en medio del análisis que realizan detectives británicos sobre revelaciones contenidas en los llamados “archivos de Epstein”. Allí se menciona que el ex duque de York habría compartido información sensible del Estado con el financista estadounidense mientras se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011.

Entre los documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos figuran correos electrónicos en los que Andrés habría enviado a Epstein reportes sobre visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur. Otro mensaje, fechado en la víspera de Navidad de 2010, incluiría detalles confidenciales sobre oportunidades de inversión en la reconstrucción de la provincia afgana de Helmand, según publicó el diario The Guardian.

Medios locales difundieron imágenes de vehículos sin identificación, presuntamente policiales, llegando a la residencia real de Sandringham, en el este de Inglaterra, donde Andrés se instaló a comienzos de febrero.

Las denuncias previas en el marco del caso Epstein

Las nuevas revelaciones se suman a las acusaciones de abuso sexual que en su momento presentó Virginia Giuffre, quien murió en 2025. En un libro publicado de manera póstuma, Giuffre sostuvo que el príncipe Andrés la agredió en tres ocasiones, luego de que Epstein la entregara cuando aún era menor de edad.

Otra mujer aseguró, por medio de su abogado, que fue enviada a Inglaterra en 2010 para mantener relaciones con el hijo de la reina Isabel II. Asimismo, un letrado estadounidense indicó que una de sus representadas denunció haber sido forzada a mantener relaciones durante una fiesta en Florida en 2006, presuntamente organizada por Epstein y el ex príncipe.

Al menos cuatro fuerzas policiales del Reino Unido confirmaron que revisan informes que podrían vincular a Andrés Mountbatten-Windsor con el financista. Una investigación de la BBC publicada en diciembre reveló que casi 90 vuelos asociados a Epstein despegaron o aterrizaron en aeropuertos británicos, algunos con mujeres que luego denunciaron haber sido víctimas de abusos.

Días atrás, el primer ministro Keir Starmer sostuvo que Andrés debería colaborar con las autoridades respecto de sus vínculos con Epstein y recordó que “nadie está por encima de la ley”.

