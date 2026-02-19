La impactante carta que escribió el rey Carlos III tras la detención de su hermano, el príncipe Andrés

Medios locales difundieron imágenes de vehículos sin identificación, presuntamente policiales, llegando a la residencia real de Sandringham, en el este de Inglaterra, donde Andrés se instaló a comienzos de febrero.

Las denuncias previas en el marco del caso Epstein

Las nuevas revelaciones se suman a las acusaciones de abuso sexual que en su momento presentó Virginia Giuffre, quien murió en 2025. En un libro publicado de manera póstuma, Giuffre sostuvo que el príncipe Andrés la agredió en tres ocasiones, luego de que Epstein la entregara cuando aún era menor de edad.

Otra mujer aseguró, por medio de su abogado, que fue enviada a Inglaterra en 2010 para mantener relaciones con el hijo de la reina Isabel II. Asimismo, un letrado estadounidense indicó que una de sus representadas denunció haber sido forzada a mantener relaciones durante una fiesta en Florida en 2006, presuntamente organizada por Epstein y el ex príncipe.

Al menos cuatro fuerzas policiales del Reino Unido confirmaron que revisan informes que podrían vincular a Andrés Mountbatten-Windsor con el financista. Una investigación de la BBC publicada en diciembre reveló que casi 90 vuelos asociados a Epstein despegaron o aterrizaron en aeropuertos británicos, algunos con mujeres que luego denunciaron haber sido víctimas de abusos.

Días atrás, el primer ministro Keir Starmer sostuvo que Andrés debería colaborar con las autoridades respecto de sus vínculos con Epstein y recordó que “nadie está por encima de la ley”.