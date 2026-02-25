La Armada tomó la decisión más importante con el submarino nuclear

El objetivo es doble:

Por un lado, realizar mantenimiento preventivo y correctivo sobre la unidad .

Por otro, fortalecer las capacidades industriales y técnicas australianas de cara a la futura incorporación de submarinos de propulsión nuclear propios bajo el paraguas de AUKUS.

Las declaraciones políticas: empleo, industria y seguridad

Desde Canberra, el viceprimer ministro australiano, Richard Marles, remarcó que la adquisición de submarinos de propulsión nuclear:

“Creará empleos, fortalecerá nuestra industria local y ayudará a mantener seguros a los australianos”.

El funcionario sostuvo además que el UK SMP es una demostración tangible del impulso político y militar que sostiene la alianza tripartita.

En la misma línea, el vicealmirante Jonathan Mead, director general de la Agencia Australiana de Submarinos, subrayó que el mantenimiento en curso implica la construcción de una fuerza laboral y una cadena industrial compartida entre Reino Unido, Estados Unidos y Australia, algo que, según definió, representa la esencia misma de AUKUS.

Por su parte, el ministro australiano de Industria de Defensa, Pat Conroy, calificó el proceso como:

“Un hito importante que generará confianza en nuestros socios estratégicos respecto de que contamos con la fuerza laboral capaz de entregar los submarinos AUKUS”.

Para Canberra, el mensaje es claro: Australia no solo recibirá submarinos nucleares; aspira a dominar la tecnología, sostener el mantenimiento y desarrollar una base industrial propia.

El viaje del Anson: de Faslane al Indo-Pacífico

El despliegue del HMS Anson comenzó el 10 de enero, cuando zarpó desde la base naval de Faslane, principal centro operativo de los submarinos nucleares británicos.

La primera escala fue en Gibraltar, enclave estratégico en el acceso al Mediterráneo, antes de continuar su tránsito hacia el Indo-Pacífico.

El ministro de Defensa británico, Luke Pollard, había confirmado en diciembre que un submarino clase Astute sería asignado a la denominada Submarine Rotational Force–West (SRF-West), estructura que operará desde HMAS Stirling.

Pollard definió el despliegue como:

“Una suposición central de planificación para la Real Armada británica bajo AUKUS”,

agregando que el compromiso es “realista y manejable dentro de la planificación de fuerzas existente”.

No obstante, esa afirmación ha despertado interrogantes en analistas militares británicos.

Una flota bajo presión: el verdadero desafío británico

La clase Astute representa la columna vertebral de los submarinos nucleares de ataque del Reino Unido. Sin embargo, la disponibilidad real de estas unidades atraviesa un momento delicado.

Algunas embarcaciones se encuentran en mantenimiento prolongado, mientras que el HMS Agamemnon, comisionado en septiembre, todavía no está plenamente operativo.

En ese contexto, el HMS Anson es actualmente el único submarino nuclear de ataque clase Astute completamente operativo dentro de la Real Armada británica.

Este dato no es menor. Los submarinos de ataque cumplen funciones críticas:

Disuasión estratégica

Protección de portaaviones

Inteligencia y vigilancia

Guerra antisubmarina

Ataques con misiles de precisión

La decisión de enviar la única unidad plenamente operativa al Indo-Pacífico implica un mensaje político potente hacia China y otras potencias regionales, pero también expone la fragilidad temporal de la capacidad submarina británica en su propio entorno europeo.

AUKUS: más que submarinos

La alianza AUKUS no se limita a la transferencia de submarinos nucleares. El acuerdo se estructura en dos pilares:

Pilar I: desarrollo y adquisición de submarinos nucleares.

Pilar II: cooperación en tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, guerra electrónica y sistemas autónomos.

Durante la estadía del HMS Anson en Australia, se desarrollarán pruebas de interoperabilidad del vehículo submarino no tripulado de gran tamaño Speartooth (LUUV) australiano con un submarino nuclear británico.

Asimismo, se evaluarán algoritmos de inteligencia artificial para guerra antisubmarina integrados en los aviones P-8A Poseidon de la Real Fuerza Aérea Australiana.

El objetivo es claro: crear una arquitectura tecnológica compartida que permita operaciones conjuntas fluidas y altamente integradas en el Indo-Pacífico.

El Indo-Pacífico como epicentro geopolítico

La región del Indo-Pacífico se ha convertido en el escenario central de la competencia estratégica global. Estados Unidos busca contrarrestar la creciente influencia china, mientras que Australia redefine su postura defensiva ante un entorno más complejo.

La presencia permanente o rotativa de submarinos nucleares aliados en Australia Occidental envía una señal inequívoca: la disuasión submarina será uno de los pilares de la estrategia occidental en la región.

Para Reino Unido, además, representa la materialización del concepto de “Global Britain”, una política exterior que busca proyectar influencia más allá de Europa.

Impacto industrial y tecnológico

Uno de los aspectos más relevantes del UK SMP es su dimensión industrial. El mantenimiento de submarinos nucleares requiere:

Infraestructura especializada

Protocolos de seguridad estrictos

Personal altamente capacitado

Cadena logística certificada

Australia apuesta a que esta experiencia inicial sirva como base para consolidar una industria nuclear naval propia.

El desafío no es menor. Operar submarinos nucleares implica dominar sistemas de propulsión, gestión de reactores, mantenimiento de cascos de alta resistencia y tecnologías de sigilo avanzadas.

¿Riesgo calculado o vulnerabilidad estratégica?

La decisión británica de desplegar su única unidad plenamente operativa al otro extremo del mundo genera un debate inevitable.

Por un lado, el movimiento refuerza la credibilidad de AUKUS y consolida la alianza estratégica.

Por otro, deja al Reino Unido con menor margen operativo inmediato en el Atlántico Norte y el Mediterráneo.

Analistas señalan que la situación podría revertirse cuando más unidades clase Astute regresen al servicio activo, pero hasta entonces, la apuesta es audaz.

Un mensaje al mundo

Más allá de las cifras y los comunicados oficiales, la llegada del HMS Anson a Australia simboliza algo más profundo: una reconfiguración del equilibrio naval en el siglo XXI.

La cooperación tripartita no solo implica compartir tecnología, sino también asumir riesgos conjuntos, integrar doctrinas y proyectar poder de manera coordinada.

Mientras el HMS Anson permanece en HMAS Stirling, técnicos y marinos trabajan en silencio. Pero el eco estratégico de su presencia resuena mucho más allá de Perth.

En un mundo donde la competencia entre grandes potencias vuelve a intensificarse, los movimientos submarinos —literalmente invisibles bajo el agua— se han convertido en uno de los indicadores más claros de hacia dónde se inclina la balanza global.